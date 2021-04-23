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Российскому политологу рассказали как интеграция с ЕАЭС повлияет на Узбекистан
Российскому политологу рассказали как интеграция с ЕАЭС повлияет на Узбекистан
Директор ЦЭИР Обид Хакимов рассказал гостю об исследовании по детальному анализу интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, ВТО и Международного торгового центра. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T22:01+0500
2021-04-23T22:01+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Руководитель Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обид Хакимов рассказал программному директору Международного дискуссионного клуба “Валдай” Тимофею Бордачеву о текущих исследованиях, в том числе по оценки воздействия на экономику Узбекистана различных интеграционных процессов.Встреча с научным руководителем Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ “Высшая школа экономики” Тимофеем Бордачевым прошла в пятницу.Российский политолог ведет работу по подготовке доклада клуба “Валдай”, положения которого войдут в его новую книгу o современных взаимоотношениях стран СНГ, в том числе Узбекистана с Российской Федерацией.Вопросы узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества как раз и обсуждались во время встречи в ЦЭИР. Хакимов рассказал гостю об исследовательской работе по детальному анализу интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации, Международного торгового центра, оценке воздействия на экономику Узбекистана возможного вступления в эти организации.Также гостю рассказали о проводимых в Узбекистане реформах и о развитии торгово-экономических связей с зарубежными странами.Днем ранее Бордачев встретился с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафоевым. Они также обсудили вопрос узбекско-российского сотрудничества и подчеркнули роль парламентской дипломатии в его развитии.По данным Центра экономических исследований и реформ Россия занимает первое место по числу созданных в Узбекистане совместных предприятий - 2171 единица по состоянию на 1 апреля 2021 года. Это 17,7 процента от общего числа СП в стране. В 2014-2019 годах объем освоенных российских инвестиций в Узбекистане составил 8,8 млрд. долларов. 1,2 млрд. из них - в 2018 году, а 1,75 млрд - в 2019-м. В 2020 году освоено 1,57 млрд. долларов российских инвестиций.
https://uz.sputniknews.ru/20210315/pokazateli-rastut-uzbekistan-i-rossiya-gotovy-dovesti-tovarooborot-do-10-mlrd-17769927.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html
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сенат олий мажлиса, вто, еаэс, ташкент, узбекистан

Российскому политологу рассказали как интеграция с ЕАЭС повлияет на Узбекистан

22:01 23.04.2021
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Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере
Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Директор ЦЭИР Обид Хакимов рассказал гостю об исследовании по детальному анализу интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, ВТО и Международного торгового центра.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Руководитель Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обид Хакимов рассказал программному директору Международного дискуссионного клуба “Валдай” Тимофею Бордачеву о текущих исследованиях, в том числе по оценки воздействия на экономику Узбекистана различных интеграционных процессов.
Встреча с научным руководителем Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ “Высшая школа экономики” Тимофеем Бордачевым прошла в пятницу.
Российский политолог ведет работу по подготовке доклада клуба “Валдай”, положения которого войдут в его новую книгу o современных взаимоотношениях стран СНГ, в том числе Узбекистана с Российской Федерацией.
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Вопросы узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества как раз и обсуждались во время встречи в ЦЭИР. Хакимов рассказал гостю об исследовательской работе по детальному анализу интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации, Международного торгового центра, оценке воздействия на экономику Узбекистана возможного вступления в эти организации.
Также гостю рассказали о проводимых в Узбекистане реформах и о развитии торгово-экономических связей с зарубежными странами.
Днем ранее Бордачев встретился с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафоевым. Они также обсудили вопрос узбекско-российского сотрудничества и подчеркнули роль парламентской дипломатии в его развитии.
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По данным Центра экономических исследований и реформ Россия занимает первое место по числу созданных в Узбекистане совместных предприятий - 2171 единица по состоянию на 1 апреля 2021 года. Это 17,7 процента от общего числа СП в стране.
В 2014-2019 годах объем освоенных российских инвестиций в Узбекистане составил 8,8 млрд. долларов. 1,2 млрд. из них - в 2018 году, а 1,75 млрд - в 2019-м.
В 2020 году освоено 1,57 млрд. долларов российских инвестиций.
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