https://uz.sputniknews.ru/20210423/rossiyskomu-politologu-rasskazali-kak-integratsiya-s-eaes-povliyaet-na-uzbekistan-18474103.html

Российскому политологу рассказали как интеграция с ЕАЭС повлияет на Узбекистан

Российскому политологу рассказали как интеграция с ЕАЭС повлияет на Узбекистан

Директор ЦЭИР Обид Хакимов рассказал гостю об исследовании по детальному анализу интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, ВТО и Международного торгового центра. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T22:01+0500

2021-04-23T22:01+0500

2021-04-23T22:01+0500

общество

сенат олий мажлиса

вто

еаэс

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1129/55/11295555_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f4bec30c49948e10497b87d53faca4e6.jpg

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Руководитель Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обид Хакимов рассказал программному директору Международного дискуссионного клуба “Валдай” Тимофею Бордачеву о текущих исследованиях, в том числе по оценки воздействия на экономику Узбекистана различных интеграционных процессов.Встреча с научным руководителем Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ “Высшая школа экономики” Тимофеем Бордачевым прошла в пятницу.Российский политолог ведет работу по подготовке доклада клуба “Валдай”, положения которого войдут в его новую книгу o современных взаимоотношениях стран СНГ, в том числе Узбекистана с Российской Федерацией.Вопросы узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества как раз и обсуждались во время встречи в ЦЭИР. Хакимов рассказал гостю об исследовательской работе по детальному анализу интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации, Международного торгового центра, оценке воздействия на экономику Узбекистана возможного вступления в эти организации.Также гостю рассказали о проводимых в Узбекистане реформах и о развитии торгово-экономических связей с зарубежными странами.Днем ранее Бордачев встретился с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафоевым. Они также обсудили вопрос узбекско-российского сотрудничества и подчеркнули роль парламентской дипломатии в его развитии.По данным Центра экономических исследований и реформ Россия занимает первое место по числу созданных в Узбекистане совместных предприятий - 2171 единица по состоянию на 1 апреля 2021 года. Это 17,7 процента от общего числа СП в стране. В 2014-2019 годах объем освоенных российских инвестиций в Узбекистане составил 8,8 млрд. долларов. 1,2 млрд. из них - в 2018 году, а 1,75 млрд - в 2019-м. В 2020 году освоено 1,57 млрд. долларов российских инвестиций.

https://uz.sputniknews.ru/20210315/pokazateli-rastut-uzbekistan-i-rossiya-gotovy-dovesti-tovarooborot-do-10-mlrd-17769927.html

https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сенат олий мажлиса, вто, еаэс, ташкент, узбекистан