https://uz.sputniknews.ru/20210423/sogdiyskaya-i-ferganskaya-oblasti-podpisali-dorojnuyu-kartu-o-sotrudnichestve-18474768.html
Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве
Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве
Подписаны также два меморандума о сотрудничества. Один между Торгово-промышленными палатами Согдийской и Ферганской областей, второй - между городами Коканд и... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T23:21+0500
2021-04-23T23:21+0500
2021-04-23T23:26+0500
экономика
меморандум
тпп
сотрудничество
ферганская область
таджикистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/17/18474701_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aebd3db20d18343a7c255790368b3145.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Руководство Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана 22 апреля подписали “дорожную карту” по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили Sputnik Узбекистан в хокимияте Ферганской области.Подписание документа состоялось в рамках визита таджикской делегации в Фергану, к которому был приурочен региональный бизнес-форум на тему "Интеграция приграничных регионов — залог развития". По данным областного хокимията, соглашение предусматривает обмен опытом в промышленном и сельскохозяйственном направлении, содействие в организации совместных производств, организацию и развитие туризма, в том числе и паломнического, в историко-религиозные комплексы Ферганской и Согдийской областей. Стороны выразили готовность проводить работу по информированию предпринимательского сообщества двух стран о возможностях развития делового партнерства, а также оказывать прямое содействие в привлечении представителей бизнеса к участию в торгово-экономических миссиях, бизнес-форумах, "В2В" встречах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях, способствующих развитию сотрудничества между бизнесменами двух стран.Документы послужат дальнейшему развитию дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, производстве сельскохозяйственных продуктов, также в области образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес.В мае в Согдийской области Таджикистана ожидают ответный визит узбекской делегации.
https://uz.sputniknews.ru/20201225/Maslov-Uzbekistan-i-Tadzhikistan-slabo-ispolzuyut-glavnoe-preimuschestvo-v-torgovle-15680752.html
ферганская область
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/17/18474701_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f60bfec304ff8fe7618eab599d69573.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
меморандум, тпп, сотрудничество, ферганская область, таджикистан, узбекистан
Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве
23:21 23.04.2021 (обновлено: 23:26 23.04.2021)
Подписаны также два меморандума о сотрудничества. Один между Торгово-промышленными палатами Согдийской и Ферганской областей, второй - между городами Коканд и Худжанд.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Руководство Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана 22 апреля подписали “дорожную карту” по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили Sputnik Узбекистан
в хокимияте Ферганской области.
Подписание документа состоялось в рамках визита таджикской делегации в Фергану, к которому был приурочен региональный бизнес-форум на тему "Интеграция приграничных регионов — залог развития".
По данным областного хокимията, соглашение предусматривает обмен опытом в промышленном и сельскохозяйственном направлении, содействие в организации совместных производств, организацию и развитие туризма, в том числе и паломнического, в историко-религиозные комплексы Ферганской и Согдийской областей.
Стороны выразили готовность проводить работу по информированию предпринимательского сообщества двух стран о возможностях развития делового партнерства, а также оказывать прямое содействие в привлечении представителей бизнеса к участию в торгово-экономических миссиях, бизнес-форумах, "В2В" встречах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях, способствующих развитию сотрудничества между бизнесменами двух стран.
“Подписаны еще два меморандума о сотрудничества. Один между Торгово-промышленными палатами Согдийской и Ферганской областей, второй - между городами Коканд и Худжанд”, - рассказали в администрации Ферганской области.
Документы послужат дальнейшему развитию дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, производстве сельскохозяйственных продуктов, также в области образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес.
В мае в Согдийской области Таджикистана ожидают ответный визит узбекской делегации.