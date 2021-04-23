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https://uz.sputniknews.ru/20210423/sogdiyskaya-i-ferganskaya-oblasti-podpisali-dorojnuyu-kartu-o-sotrudnichestve-18474768.html
Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве
Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве
Подписаны также два меморандума о сотрудничества. Один между Торгово-промышленными палатами Согдийской и Ферганской областей, второй - между городами Коканд и... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T23:21+0500
2021-04-23T23:26+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Руководство Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана 22 апреля подписали “дорожную карту” по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили Sputnik Узбекистан в хокимияте Ферганской области.Подписание документа состоялось в рамках визита таджикской делегации в Фергану, к которому был приурочен региональный бизнес-форум на тему "Интеграция приграничных регионов — залог развития". По данным областного хокимията, соглашение предусматривает обмен опытом в промышленном и сельскохозяйственном направлении, содействие в организации совместных производств, организацию и развитие туризма, в том числе и паломнического, в историко-религиозные комплексы Ферганской и Согдийской областей. Стороны выразили готовность проводить работу по информированию предпринимательского сообщества двух стран о возможностях развития делового партнерства, а также оказывать прямое содействие в привлечении представителей бизнеса к участию в торгово-экономических миссиях, бизнес-форумах, "В2В" встречах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях, способствующих развитию сотрудничества между бизнесменами двух стран.Документы послужат дальнейшему развитию дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, производстве сельскохозяйственных продуктов, также в области образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес.В мае в Согдийской области Таджикистана ожидают ответный визит узбекской делегации.
https://uz.sputniknews.ru/20201225/Maslov-Uzbekistan-i-Tadzhikistan-slabo-ispolzuyut-glavnoe-preimuschestvo-v-torgovle-15680752.html
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меморандум, тпп, сотрудничество, ферганская область, таджикистан, узбекистан

Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве

23:21 23.04.2021 (обновлено: 23:26 23.04.2021)
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© Хокимият Ферганской областиСогдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве
Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Хокимият Ферганской области
Подписаны также два меморандума о сотрудничества. Один между Торгово-промышленными палатами Согдийской и Ферганской областей, второй - между городами Коканд и Худжанд.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Руководство Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана 22 апреля подписали “дорожную карту” по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили Sputnik Узбекистан в хокимияте Ферганской области.
Подписание документа состоялось в рамках визита таджикской делегации в Фергану, к которому был приурочен региональный бизнес-форум на тему "Интеграция приграничных регионов — залог развития".
© Хокимият Ферганской областиСогдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве
Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Согдийская и Ферганская области подписали “дорожную карту” о сотрудничестве
© Хокимият Ферганской области
По данным областного хокимията, соглашение предусматривает обмен опытом в промышленном и сельскохозяйственном направлении, содействие в организации совместных производств, организацию и развитие туризма, в том числе и паломнического, в историко-религиозные комплексы Ферганской и Согдийской областей.
Стороны выразили готовность проводить работу по информированию предпринимательского сообщества двух стран о возможностях развития делового партнерства, а также оказывать прямое содействие в привлечении представителей бизнеса к участию в торгово-экономических миссиях, бизнес-форумах, "В2В" встречах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях, способствующих развитию сотрудничества между бизнесменами двух стран.
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“Подписаны еще два меморандума о сотрудничества. Один между Торгово-промышленными палатами Согдийской и Ферганской областей, второй - между городами Коканд и Худжанд”, - рассказали в администрации Ферганской области.

Документы послужат дальнейшему развитию дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, производстве сельскохозяйственных продуктов, также в области образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес.
В мае в Согдийской области Таджикистана ожидают ответный визит узбекской делегации.
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