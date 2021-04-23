https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-uzbekskix-gorodax-poyavyatsya-kruglosutochnye-torgovye-ulitsy-18468393.html
В узбекских городах появятся круглосуточные торговые улицы
В узбекских городах появятся круглосуточные торговые улицы
Это может коснуться городов и районных центров с численностью населения свыше 150 тысяч человек. Министерству строительства поручено совместно с хокимами... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T16:08+0500
2021-04-23T16:08+0500
2021-04-23T16:26+0500
экономика
видеоселекторное совещание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана заявил о планах по созданию в стране специальных торговых улиц, где смогли бы разместиться сто тысяч субъектов предпринимательства, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Подобные объекты могут появиться в 28 городах и районных центрах с населением свыше 150 тысяч человек, пояснил глава государства 22 апреля на видеоселекторном совещании, посвященном развитию сферы услуг в регионах. Самым важным вопросов при этом является выбор места.Этим коммерческим и обслуживающим объектам может быть разрешено работать круглосуточно при соблюдении соответствующих требований.Также на совещании отмечалось, что пандемия коронавируса негативно сказалась на темпах развития сферы услуг. В связи с этим предпринимателям было предоставлено 24 вида налоговых льгот, субсидий и других преференций на общую сумму 35 триллионов сумов.Как идею глава государства предложил рассмотреть возможность создания управляющих компаний для шести тысяч новых многоквартирных домов, построенных за последние два года. Помимо их эксплуатации, они могли бы организовывать различные услуги внутри массивов.Доход предпринимателям и занятость населению могло бы обеспечить также создание торговых и сервисных объектов в зонах аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, вдоль автомагистралей с установлением требований по безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/vlasti-uzbekistana-vydelyat-500-mln-na-uskorennoe-razvitie-sfery-uslug-v-strane-18457898.html
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видеоселекторное совещание, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
В узбекских городах появятся круглосуточные торговые улицы
16:08 23.04.2021 (обновлено: 16:26 23.04.2021)
Это может коснуться городов и районных центров с численностью населения свыше 150 тысяч человек. Министерству строительства поручено совместно с хокимами областей подобрать соответствующие места.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана заявил о планах по созданию в стране специальных торговых улиц, где смогли бы разместиться сто тысяч субъектов предпринимательства, сообщает
пресс-служба Шавката Мирзиёева.
Подобные объекты могут появиться в 28 городах и районных центрах с населением свыше 150 тысяч человек, пояснил глава государства 22 апреля на видеоселекторном совещании, посвященном развитию сферы услуг в регионах. Самым важным вопросов при этом является выбор места.
"Поэтому Министерству строительства поручено совместно с хокимами областей выбрать места для расположения улиц и центров, специализирующихся на торговле и услугах, разработать их проекты, разделить их на лоты и выставить на продажу на конкурсной основе", — говорится в сообщении.
Этим коммерческим и обслуживающим объектам может быть разрешено работать круглосуточно при соблюдении соответствующих требований.
Также на совещании отмечалось, что пандемия коронавируса негативно сказалась на темпах развития сферы услуг. В связи с этим предпринимателям было предоставлено 24 вида налоговых льгот, субсидий и других преференций на общую сумму 35 триллионов сумов.
"Министрам необходимо создать правовую основу для деятельности частного сектора в своей сфере, упростить требования для получения разрешений и открыть путь для предпринимательства. Необходимо четко определить, чем может заниматься государственное предприятие, в каком виде деятельности возможно государственно-частное партнерства или участие частного сектора", — сказал президент.
Как идею глава государства предложил рассмотреть возможность создания управляющих компаний для шести тысяч новых многоквартирных домов, построенных за последние два года. Помимо их эксплуатации, они могли бы организовывать различные услуги внутри массивов.
Доход предпринимателям и занятость населению могло бы обеспечить также создание торговых и сервисных объектов в зонах аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, вдоль автомагистралей с установлением требований по безопасности.