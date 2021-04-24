https://uz.sputniknews.ru/20210424/narushitelyam-karantina-nachali-oformlyat-elektronnye-protokoly-18477709.html

Нарушителям карантина начали оформлять электронные протоколы

Нарушителям карантина начали оформлять электронные протоколы

За последние три дня с помощью новой спецпрограммы инспекторы ДПС смогли оформить соответствующие документы в отношении 380-ти узбекистанцев. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-24T12:49+0500

2021-04-24T12:49+0500

2021-04-24T12:49+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

инспектор

дпс

карантин

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В УБДД ГУВД Ташкентской области служебные планшеты инспекторов ДПС оснастили специальной программой для принятия меры в отношении нарушителей карантинного режима, передает УзА. "Ежедневно в больницы поступают по 70-75 человек с признаками данного заболевания. Эти обстоятельства требуют усиления контроля над соблюдением правил карантина на местах", - информирует пресс-служба новостного агентства. Согласно данным, за последние три дня с помощью нового приложения инспекторы ДПС смогли оформить электронные административные протоколы 380-ти узбекистанцам.Напомним: в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в республике власти Узбекистана объявили об усилении карантинных ограничений в стране с 18 апреля. Данное решение было озвучено на расширенном заседании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.

https://uz.sputniknews.ru/20210419/net-maski--est-problemy-skolko-grajdan-oshtrafovali-posle-ujestocheniya-mer-18396476.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, инспектор, дпс, карантин