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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210425/uchenye-nazvali-10-produktov-prodlevayuschix-molodost-18485058.html
Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Турецкое издание Milliyet составило список 10 антивозрастных продуктов, которые помогают сохранить молодость. Причем это доказано... 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T15:18+0500
2021-04-25T15:18+0500
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Турецкое издание Milliyet составило список 10 антивозрастных продуктов, которые помогают сохранить молодость. Причем это доказано учеными.Грецкие орехиОни богаты полиненасыщенными жирами и высокой концентрацией кислот омега-3. Если съесть 1/4 стакана грецких орехов, но можно обеспечить организму 113% рекомендуемой суточной нормы вещества. Кроме того, продукт стабилизирует уровень холестерина, защищает сердечную систему, ослабляет воспалительные процессы в мозге и сохраняет упругость кожи. Витамины, содержащиеся в грецких орехах, позволяют сохранить энергию даже в немолодом возрасте. ЧерникаВ ней содержится невероятно много проантоцианов и антоцианов. Из-за этого ягода считает мощным антиоксидантом. О чем это говорит? Это значит, что черника эффективно борется с возрастными повреждениями и изменениями, предотвращает увядание и развитие болезней в организме. Также ягода богата витаминами А и С — ключевыми веществами, необходимыми для сохранения молодости кожи. ШпинатАналогичными признаками обладает и шпинат. В нем также содержатся антиоксиданты, а также витамины A, C, E и бета-каротин. Все это помогает притормозить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и костями.В тонусе остается и кожа. Зеленый чайЭто еще один антиоксидант. Помимо сохранения эластичности и упругости кожи, чай предотвращает развитие онкологических заболеваний кожи. Такие свойства напиток проявляет благодаря высокому содержанию полифенолов катехинов. ЛососьВ рыбе имеется много жирных кислот омега-3. Ранее ученые выяснили, что если пенсионеры будут употреблять морепродукты не менее 1 раза в неделю, то их организм будет защищен от нарушений памяти и других возрастных расстройств.В лососе также содержатся витамины D и E — главные антивозрастные питательные элементы. По мнению диетологов, 3-4 порции лосося в неделю — вполне достаточно. БрокколиЭто растение является тоже антиоксидантом. В нем есть соединения сульфорафана и индола, которые защищают клетки от повреждения. Кроме того, брокколи могут существенно понизить риск развития онкологии. Диетологи рекомендует употреблять брокколи 3-4 раза в неделю. Оливковое маслоЕще один сильный антиоксидант. Кроме того, масло богато витаминами А и Е. В 2014 году было проведено исследование, которое выявило большую роль оливкового масла в лечении и профилактике фотостарения. Иными словами, чем больше масла, тем меньше морщин и более мягкая кожа. На оливковом масле можно или готовить еду, или же применять его во время купания в ванной и в качестве увлажняющего средства. Горький шоколадВ нем содержится очень много антиоксидантов и флаванолов, которые положительно влияют на сосуды. Однако потреблять продукт в большом количестве не стоит, поскольку в шоколаде много калорий, которые способны привести к лишнему весу. Можно ограничиться маленьким куском с содержанием какао от 70% и выше.ПомидорыВ них содержится ликопин, который улучшает состояние кожи. Кроме того, томаты позволяют снизить уровень холестерина, предотвратить болезни сердца, сосудов и различные виды рака.Диетологи рекомендуют выпивать один стакан томатного сока или съедать один помидор ежедневно.Красный сладкий перецЭто продукт, богатый витамином С и антиоксидантами. Существуют перцы разных цветов, однако именно красный считается самым полезным.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Chem-zamenit-kolbasu-sokhraniv-vkus-buterbroda-Dietolog-pridumala-reshenie-16026466.html
https://uz.sputniknews.ru/20210331/skolko-chashek-kofe-mojno-pit-v-den---otvet-dietologa-18047760.html
https://uz.sputniknews.ru/20210117/15803155.html
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молодость, здоровый образ жизни, еда, здоровье

Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость

15:18 25.04.2021
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© Пресс-служба Президента Республики ТаджикистанОвощи
Овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
© Пресс-служба Президента Республики Таджикистан
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Турецкое издание Milliyet составило список 10 антивозрастных продуктов, которые помогают сохранить молодость. Причем это доказано учеными.

Грецкие орехи

Они богаты полиненасыщенными жирами и высокой концентрацией кислот омега-3. Если съесть 1/4 стакана грецких орехов, но можно обеспечить организму 113% рекомендуемой суточной нормы вещества.
Кроме того, продукт стабилизирует уровень холестерина, защищает сердечную систему, ослабляет воспалительные процессы в мозге и сохраняет упругость кожи. Витамины, содержащиеся в грецких орехах, позволяют сохранить энергию даже в немолодом возрасте.

Черника

В ней содержится невероятно много проантоцианов и антоцианов. Из-за этого ягода считает мощным антиоксидантом.
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О чем это говорит? Это значит, что черника эффективно борется с возрастными повреждениями и изменениями, предотвращает увядание и развитие болезней в организме.
Также ягода богата витаминами А и С — ключевыми веществами, необходимыми для сохранения молодости кожи.

Шпинат

Аналогичными признаками обладает и шпинат. В нем также содержатся антиоксиданты, а также витамины A, C, E и бета-каротин. Все это помогает притормозить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и костями.
В тонусе остается и кожа.

Зеленый чай

Это еще один антиоксидант. Помимо сохранения эластичности и упругости кожи, чай предотвращает развитие онкологических заболеваний кожи.
Такие свойства напиток проявляет благодаря высокому содержанию полифенолов катехинов.

Лосось

В рыбе имеется много жирных кислот омега-3. Ранее ученые выяснили, что если пенсионеры будут употреблять морепродукты не менее 1 раза в неделю, то их организм будет защищен от нарушений памяти и других возрастных расстройств.
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В лососе также содержатся витамины D и E — главные антивозрастные питательные элементы.
По мнению диетологов, 3-4 порции лосося в неделю — вполне достаточно.

Брокколи

Это растение является тоже антиоксидантом. В нем есть соединения сульфорафана и индола, которые защищают клетки от повреждения. Кроме того, брокколи могут существенно понизить риск развития онкологии.
В 2010 было проведено интересное исследование: ученые изучили состояние кожи у 700 японских женщин и выяснили, что у тех, кто включил в свой рацион много зеленых и желтых овощей, было меньше морщин.
Диетологи рекомендует употреблять брокколи 3-4 раза в неделю.

Оливковое масло

Еще один сильный антиоксидант. Кроме того, масло богато витаминами А и Е.
В 2014 году было проведено исследование, которое выявило большую роль оливкового масла в лечении и профилактике фотостарения. Иными словами, чем больше масла, тем меньше морщин и более мягкая кожа.
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На оливковом масле можно или готовить еду, или же применять его во время купания в ванной и в качестве увлажняющего средства.

Горький шоколад

В нем содержится очень много антиоксидантов и флаванолов, которые положительно влияют на сосуды.
В 2006 году исследователи выяснили, что горький шоколад не просто полезен для кожи, а сохраняет ее эластичность и молодость.
Однако потреблять продукт в большом количестве не стоит, поскольку в шоколаде много калорий, которые способны привести к лишнему весу. Можно ограничиться маленьким куском с содержанием какао от 70% и выше.

Помидоры

В них содержится ликопин, который улучшает состояние кожи. Кроме того, томаты позволяют снизить уровень холестерина, предотвратить болезни сердца, сосудов и различные виды рака.
Диетологи рекомендуют выпивать один стакан томатного сока или съедать один помидор ежедневно.

Красный сладкий перец

Это продукт, богатый витамином С и антиоксидантами. Существуют перцы разных цветов, однако именно красный считается самым полезным.
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