https://uz.sputniknews.ru/20230320/uchenye-nazvali-10-produktov-prodlevayuschix-molodost-18485058.html

Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость

Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость

Употребление некоторых продуктов способствует продлению молодости.

2023-03-20T22:00+0500

2023-03-20T22:00+0500

2023-03-20T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Турецкое издание Milliyet составило список 10 антивозрастных продуктов, которые помогают сохранить молодость. Причем это доказано учеными.Грецкие орехиОни богаты полиненасыщенными жирами и высокой концентрацией кислот омега-3. Если съесть 1/4 стакана грецких орехов, но можно обеспечить организму 113% рекомендуемой суточной нормы вещества. Кроме того, продукт стабилизирует уровень холестерина, защищает сердечную систему, ослабляет воспалительные процессы в мозге и сохраняет упругость кожи. Витамины, содержащиеся в грецких орехах, позволяют сохранить энергию даже в немолодом возрасте. ЧерникаВ ней содержится невероятно много проантоцианов и антоцианов. Из-за этого ягода считает мощным антиоксидантом. О чем это говорит? Это значит, что черника эффективно борется с возрастными повреждениями и изменениями, предотвращает увядание и развитие болезней в организме. Также ягода богата витаминами А и С — ключевыми веществами, необходимыми для сохранения молодости кожи. ШпинатАналогичными признаками обладает и шпинат. В нем также содержатся антиоксиданты, а также витамины A, C, E и бета-каротин. Все это помогает притормозить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и костями.В тонусе остается и кожа. Зеленый чайЭто еще один антиоксидант. Помимо сохранения эластичности и упругости кожи, чай предотвращает развитие онкологических заболеваний кожи. Такие свойства напиток проявляет благодаря высокому содержанию полифенолов катехинов. ЛососьВ рыбе имеется много жирных кислот омега-3. Ранее ученые выяснили, что если пенсионеры будут употреблять морепродукты не менее 1 раза в неделю, то их организм будет защищен от нарушений памяти и других возрастных расстройств.В лососе также содержатся витамины D и E — главные антивозрастные питательные элементы. По мнению диетологов, 3-4 порции лосося в неделю — вполне достаточно. БрокколиЭто растение является тоже антиоксидантом. В нем есть соединения сульфорафана и индола, которые защищают клетки от повреждения. Кроме того, брокколи могут существенно понизить риск развития онкологии. Диетологи рекомендует употреблять брокколи 3-4 раза в неделю. Оливковое маслоЕще один сильный антиоксидант. Кроме того, масло богато витаминами А и Е. В 2014 году было проведено исследование, которое выявило большую роль оливкового масла в лечении и профилактике фотостарения. Иными словами, чем больше масла, тем меньше морщин и более мягкая кожа. На оливковом масле можно или готовить еду, или же применять его во время купания в ванной и в качестве увлажняющего средства. Горький шоколадВ нем содержится очень много антиоксидантов и флаванолов, которые положительно влияют на сосуды. Однако потреблять продукт в большом количестве не стоит, поскольку в шоколаде много калорий, которые способны привести к лишнему весу. Можно ограничиться маленьким куском с содержанием какао от 70% и выше.ПомидорыВ них содержится ликопин, который улучшает состояние кожи. Кроме того, томаты позволяют снизить уровень холестерина, предотвратить болезни сердца, сосудов и различные виды рака.Диетологи рекомендуют выпивать один стакан томатного сока или съедать один помидор ежедневно.Красный сладкий перецЭто продукт, богатый витамином С и антиоксидантами. Существуют перцы разных цветов, однако именно красный считается самым полезным.

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ученые назвали 10 продуктов продлевающих молодость как остаться молодой красивой красота молодость секреты молодости здоровье