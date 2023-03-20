https://uz.sputniknews.ru/20230320/uchenye-nazvali-10-produktov-prodlevayuschix-molodost-18485058.html
Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
Употребление некоторых продуктов способствует продлению молодости.
2023-03-20T22:00+0500
2023-03-20T22:00+0500
2023-03-20T22:00+0500
общество
здоровье
еда
здоровый образ жизни
молодость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/0e/14537546_0:157:3073:1885_1920x0_80_0_0_78339ded445d7fbc25c0046ea44082b5.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Турецкое издание Milliyet составило список 10 антивозрастных продуктов, которые помогают сохранить молодость. Причем это доказано учеными.Грецкие орехиОни богаты полиненасыщенными жирами и высокой концентрацией кислот омега-3. Если съесть 1/4 стакана грецких орехов, но можно обеспечить организму 113% рекомендуемой суточной нормы вещества. Кроме того, продукт стабилизирует уровень холестерина, защищает сердечную систему, ослабляет воспалительные процессы в мозге и сохраняет упругость кожи. Витамины, содержащиеся в грецких орехах, позволяют сохранить энергию даже в немолодом возрасте. ЧерникаВ ней содержится невероятно много проантоцианов и антоцианов. Из-за этого ягода считает мощным антиоксидантом. О чем это говорит? Это значит, что черника эффективно борется с возрастными повреждениями и изменениями, предотвращает увядание и развитие болезней в организме. Также ягода богата витаминами А и С — ключевыми веществами, необходимыми для сохранения молодости кожи. ШпинатАналогичными признаками обладает и шпинат. В нем также содержатся антиоксиданты, а также витамины A, C, E и бета-каротин. Все это помогает притормозить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и костями.В тонусе остается и кожа. Зеленый чайЭто еще один антиоксидант. Помимо сохранения эластичности и упругости кожи, чай предотвращает развитие онкологических заболеваний кожи. Такие свойства напиток проявляет благодаря высокому содержанию полифенолов катехинов. ЛососьВ рыбе имеется много жирных кислот омега-3. Ранее ученые выяснили, что если пенсионеры будут употреблять морепродукты не менее 1 раза в неделю, то их организм будет защищен от нарушений памяти и других возрастных расстройств.В лососе также содержатся витамины D и E — главные антивозрастные питательные элементы. По мнению диетологов, 3-4 порции лосося в неделю — вполне достаточно. БрокколиЭто растение является тоже антиоксидантом. В нем есть соединения сульфорафана и индола, которые защищают клетки от повреждения. Кроме того, брокколи могут существенно понизить риск развития онкологии. Диетологи рекомендует употреблять брокколи 3-4 раза в неделю. Оливковое маслоЕще один сильный антиоксидант. Кроме того, масло богато витаминами А и Е. В 2014 году было проведено исследование, которое выявило большую роль оливкового масла в лечении и профилактике фотостарения. Иными словами, чем больше масла, тем меньше морщин и более мягкая кожа. На оливковом масле можно или готовить еду, или же применять его во время купания в ванной и в качестве увлажняющего средства. Горький шоколадВ нем содержится очень много антиоксидантов и флаванолов, которые положительно влияют на сосуды. Однако потреблять продукт в большом количестве не стоит, поскольку в шоколаде много калорий, которые способны привести к лишнему весу. Можно ограничиться маленьким куском с содержанием какао от 70% и выше.ПомидорыВ них содержится ликопин, который улучшает состояние кожи. Кроме того, томаты позволяют снизить уровень холестерина, предотвратить болезни сердца, сосудов и различные виды рака.Диетологи рекомендуют выпивать один стакан томатного сока или съедать один помидор ежедневно.Красный сладкий перецЭто продукт, богатый витамином С и антиоксидантами. Существуют перцы разных цветов, однако именно красный считается самым полезным.
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Chem-zamenit-kolbasu-sokhraniv-vkus-buterbroda-Dietolog-pridumala-reshenie-16026466.html
https://uz.sputniknews.ru/20210331/skolko-chashek-kofe-mojno-pit-v-den---otvet-dietologa-18047760.html
https://uz.sputniknews.ru/20210117/15803155.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/0e/14537546_174:0:2897:2042_1920x0_80_0_0_4a86dd564b5ce779df8b2a7e5480d297.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые назвали 10 продуктов продлевающих молодость как остаться молодой красивой красота молодость секреты молодости здоровье
ученые назвали 10 продуктов продлевающих молодость как остаться молодой красивой красота молодость секреты молодости здоровье
Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
Употребление некоторых продуктов способствует продлению молодости. Каких - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Турецкое издание Milliyet составило
список 10 антивозрастных продуктов, которые помогают сохранить молодость. Причем это доказано учеными.
Грецкие орехи
Они богаты полиненасыщенными жирами и высокой концентрацией кислот омега-3. Если съесть 1/4 стакана грецких орехов, но можно обеспечить организму 113% рекомендуемой суточной нормы вещества.
Кроме того, продукт стабилизирует уровень холестерина, защищает сердечную систему, ослабляет воспалительные процессы в мозге и сохраняет упругость кожи. Витамины, содержащиеся в грецких орехах, позволяют сохранить энергию даже в немолодом возрасте.
Черника
В ней содержится невероятно много проантоцианов и антоцианов. Из-за этого ягода считает мощным антиоксидантом.
О чем это говорит? Это значит, что черника эффективно борется с возрастными повреждениями и изменениями, предотвращает увядание и развитие болезней в организме.
Также ягода богата витаминами А и С — ключевыми веществами, необходимыми для сохранения молодости кожи.
Шпинат
Аналогичными признаками обладает и шпинат. В нем также содержатся антиоксиданты, а также витамины A, C, E и бета-каротин. Все это помогает притормозить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и костями.
В тонусе остается и кожа.
Зеленый чай
Это еще один антиоксидант. Помимо сохранения эластичности и упругости кожи, чай предотвращает развитие онкологических заболеваний кожи.
Такие свойства напиток проявляет благодаря высокому содержанию полифенолов катехинов.
Лосось
В рыбе имеется много жирных кислот омега-3. Ранее ученые выяснили, что если пенсионеры будут употреблять морепродукты не менее 1 раза в неделю, то их организм будет защищен от нарушений памяти и других возрастных расстройств.
В лососе также содержатся витамины D и E — главные антивозрастные питательные элементы.
По мнению диетологов, 3-4 порции лосося в неделю — вполне достаточно.
Брокколи
Это растение является тоже антиоксидантом. В нем есть соединения сульфорафана и индола, которые защищают клетки от повреждения. Кроме того, брокколи могут существенно понизить риск развития онкологии.
В 2010 было проведено интересное исследование: ученые изучили состояние кожи у 700 японских женщин и выяснили, что у тех, кто включил в свой рацион много зеленых и желтых овощей, было меньше морщин.
Диетологи рекомендует употреблять брокколи 3-4 раза в неделю.
Оливковое масло
Еще один сильный антиоксидант. Кроме того, масло богато витаминами А и Е.
В 2014 году было проведено исследование, которое выявило большую роль оливкового масла в лечении и профилактике фотостарения. Иными словами, чем больше масла, тем меньше морщин и более мягкая кожа.
На оливковом масле можно или готовить еду, или же применять его во время купания в ванной и в качестве увлажняющего средства.
Горький шоколад
В нем содержится очень много антиоксидантов и флаванолов, которые положительно влияют на сосуды.
В 2006 году исследователи выяснили, что горький шоколад не просто полезен для кожи, а сохраняет ее эластичность и молодость.
Однако потреблять продукт в большом количестве не стоит, поскольку в шоколаде много калорий, которые способны привести к лишнему весу. Можно ограничиться маленьким куском с содержанием какао от 70% и выше.
Помидоры
В них содержится ликопин, который улучшает состояние кожи. Кроме того, томаты позволяют снизить уровень холестерина, предотвратить болезни сердца, сосудов и различные виды рака.
Диетологи рекомендуют выпивать один стакан томатного сока или съедать один помидор ежедневно.
Красный сладкий перец
Это продукт, богатый витамином С и антиоксидантами. Существуют перцы разных цветов, однако именно красный считается самым полезным.