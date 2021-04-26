https://uz.sputniknews.ru/20210426/amerikanskaya-kinokompaniya-snimet-dokfilm-ob-uzbekistane-18494529.html

Американская кинокомпания снимет докфильм об Узбекистане

Американская кинокомпания снимет докфильм об Узбекистане

Съемочная группа из шести человек побывала в Ташкенте, а также в Кашкадарьинской, Самаркандской и Навоийской областях. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T14:21+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Творческая группа американской кинокомпании Mystery Box прибыла в Узбекистан для проведения съемок документального фильма о туристическом потенциале республики, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Съемочный процесс стартовал в Ташкенте у телебашни, монумента "Жасорат", проспекта "Амира Темура" и комплекса "Хазрати Имам" и продолжился на рынке "Чорсу".Далее команда профессионалов направилась в Кашкадарьинскую область. Эксперты снимали на различных туристических объектах в Китабском и Шахрисабзском районах региона, включая перевал "Тахтикорача", а также исторический центр Шахрисабза.Затем они посетили Самаркандскую область и побывали в мавзолее Амира Темура, на площади Регистан, в мечети "Бибиханум" и в обсерватории "Улугбека". Здесь они провели съемки, направленные на демонстрацию архитектурного, исторического и культурного наследия региона.В заключительной части турне съемочная группа прибыла в Навоийскую область и заснялa комплекс "Чашма", природу "Нураты", крепость "Нур".В ближайшее время также планируется продолжение съемок на древних памятниках Хивинской и Бухарской областей.

https://uz.sputniknews.ru/20201007/Skolko-zaplatyat-inostrantsam-za-semki-kino-v-Uzbekistane-15136998.html

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Amerikanskiy-dokumentalist-pristupil-k-semkam-v-Bukhare-16013061.html

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