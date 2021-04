https://uz.sputniknews.ru/20210426/delo-epshteyna-jivet-zapadnye-elitarii-popalis-na-podrostkax-18493732.html

Дело Эпштейна живет: западные элитарии попались на подростках

В сложной мифологии американских демократов есть легенда о "Пиццагейте". 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

Демократические СМИ утверждают, будто трамписты верят в то, что энное количество элитариев-глобалистов регулярно участвует в оргиях с несовершеннолетними. В число этих элитариев якобы входят супруги Клинтон, верхушка Демпартии, члены королевской семьи Британии, американские олигархи и иностранные политики.Почему "Пиццагейт"? Потому что диспетчерская этого центра по торговле секс-услугами находится якобы в некой вашингтонской пиццерии. Один не очень здоровый американец однажды даже заявился в это кафе с огнестрелом.Сначала над этим мифом было принято смеяться. Теперь обвинение в вере в "Пиццагейт" смертельно опасно. Это примерно как троцкизм в сталинском СССР. Ведущие американские журналисты на полном серьезе пишут, что гибель Эшли Бэббит, застреленной 6 января в Капитолии, не нуждается в расследовании, потому что она поддерживала Трампа и верила в "Пиццагейт".Между тем в Нью-Йорке разворачивается сегодня судебный процесс, все детали которого совпадают с "Пиццагейтом". Тут и оргии на островах, и частный самолет с говорящим названием "Лолита-экспресс", и несовершеннолетние жертвы в роли истцов, и полный ассортимент элитариев.Их клиентами, согласно материалам, собранным следствием, могли быть президенты США, представители королевских семей Европы, американские политики и олигархи.Пятидесятидевятилетняя Жислен Максвелл — дама из очень непростой семьи. Ее отец Хаим Вениамин (по другим версиям, Ян Людвик) Кох родился в Подкарпатье, в нищем хасидском местечке. Вся его семья исчезла — по официальной версии, погибла в нацистском концлагере. В 1939 году 16-летний Кох сбежал во Францию, потом — в Великобританию. И там, назвавшись Иваном дю Морье, пошел добровольцем в армию. После войны он натурализовался в Англии под именем Роберта Максвелла.Историки не объясняют, откуда взялись у Максвелла-Коха огромные деньги, однако за несколько лет он стал крупнейшим медиамагнатом. Он был владельцем издательств "Пергамон Пресс" и Macmillan Inc., а также популярных таблоидов — Daily Mirror, New York Daily News, London Daily News, The European. Точные размеры его состояния неизвестны, но одних долгов перед смертью у него было на сотни миллионов фунтов. В частности, он украл 460 миллионов фунтов из пенсионных фондов своих компаний.Погиб он загадочно — не то свалился ночью со своей яхты, не то его убили. Злые языки утверждали, что он работал то ли на "Моссад", то ли на КГБ, то ли на ЦРУ. Его дочь Жислен с детства вращалась в высшем свете. Поговаривали, что в конце 1980-х она была возлюбленной младшего сына королевы Елизаветы II — принца Эндрю. В начале 90-х она познакомилась в Нью-Йорке с Джеффри Эпштейном и завела отношения с ним.Состояние этого олигарха тоже взялось непонятно откуда. Он "такой таинственный был тип, строил из себя что-то вроде Великого Гэтсби", — вспоминали о нем знакомые. К концу 90-х Эпштейн — провинциальный учитель математики без диплома вуза — был звездой нью-йоркского света, миллиардером и владельцем особняка в Нью-Йорке, поместья во Флориде, двух островов в Карибском море и целого парка частных самолетов.Его остров Литл-Сент-Джеймс местные жители прозвали "островом педофилов". Его самолет назывался "Лолита-экспресс". На этом самолете регулярно летали лучшие друзья Эпштейна. Английские журналисты — американские предпочитают не трогать эту тему — утверждают, что среди них были Билл Клинтон, принц Эндрю, саудовский принц Мохаммед бен Салман, видные демократы — экс-губернатор Мэна Джордж Митчелл и экс-губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, знаменитый юрист Алан Дершовиц, актеры Кевин Спейси и Рейф Файнс. Жислен Максвелл представила Эпштейна принцу Эндрю, и это стало началом большой дружбы. Принц приглашал американца в королевский дворец в Виндзоре и поддерживал его даже после скандального процесса 2008 года, когда Эпштейн признал свою вину в вовлечении в проституцию несовершеннолетних и отсидел срок в тюрьме.Тонкость американского законодательства в том, что если человек был осужден за преступление (пусть и получил максимально мягкое наказание), больше его за это преступление к ответственности привлекать не могут. Так что после тюрьмы Эпштейн спокойно продолжил свою деятельность. Он приглашал несовершеннолетних девушек как бы на "кастинги" Victoria’s Secret, а на деле продавал их высокопоставленным клиентам. Привлечь его к суду и арестовать удалось вновь лишь в 2019 году.Дело Эпштейна насчитывало более десяти тысяч страниц. В нем хранился компромат едва ли не на всех сильных мира сего. Но удивительно кстати миллиардер внезапно покончил с собой — прямо в тюремной камере, где, по идее, должен был находиться под круглосуточным наблюдением.В соцсетях обрел популярность хештег ClintonBodyCount — с намеком на то, что олигарх пополнил собой "список убитых Клинтонами". Помощница президента Трампа придумала яркий глагол "Hillary’d" — получилось, что Эпштейна "отхилларили".Большую часть компромата удалось похоронить вместе с Эпштейном. Однако на многое могут сегодня пролить свет показания Жислен Максвелл. Следствие считает ее главной "мадам" в кружке Эпштейна. Жертвы обвиняют ее в том, что она сводила их с VIP-клиентами и заставляла заниматься с ними сексом.Семнадцатилетнюю на тот момент Вирджинию Робертс она свела с принцем Эндрю прямо в своем лондонском доме. Это подтверждают и фотографии, и свидетели. На все вопросы журналистов по этому поводу принц отвечал крайне запутанно и неубедительно.Есть подозрение, что, оказавшись в крайности, Максвелл вполне может попросить суд вызвать Эндрю свидетелем защиты. Это будет, конечно, грандиозный скандал, однако он отвлечет внимание публики от тех политиков из верхушки Демпартии, которые годами участвовали в вечеринках Эпштейна.Есть все основания полагать, что миф про "Пиццагейт" был наработкой американских спецслужб, специально запущенной в интернет-сообщества трампистов с целью их компрометации. Но основан он был на совершенно реальных фактах.Какое-то время назад американская элита направо и налево провозглашала свою моральную непогрешимость. Сегодня, когда на мягкую силу всем уже наплевать, маски оказались сброшены. Веселая жизнь Хантера Байдена ярко отражает вкусы и увлечения правящего режима США. Дело Эпштейна — Максвелл, похоже, добавит новых красок в эту палитру.Источник: РИА Новости

