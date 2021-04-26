https://uz.sputniknews.ru/20210426/na-taxiatashskoy-tes-ne-podtverdili-sluxi-o-krupnom-pojare-i-otklyuchenii-elektroenergii-18490014.html
На Тахиаташской ТЭС не подтвердили слухи о крупном пожаре и отключении электроэнергии
На Тахиаташской ТЭС не подтвердили слухи о крупном пожаре и отключении электроэнергии
В компании "Тепловые электрические станции" официально заявили, что на предприятии не было зафиксировано никаких чрезвычайных ситуаций. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T10:26+0500
2021-04-26T10:26+0500
2021-04-26T10:34+0500
общество
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опровержение
слухи
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Среди пользователей сети "Интернет" распространилась информация о крупном пожаре на Тахиаташской ТЭС, в результате которого произошло обесточивание большинства районов Каракалпакстана. В компании "Тепловые электрические станции" официально заявили, что на Тахиаташской ТЭС не было ни пожаров, ни чрезвычайной ситуации. Информация также была подтверждена в МЧС."Двадцать пятого апреля в 20.46 из-за короткого замыкания в открытом распределительном устройстве в результате срабатывания автоматической системы защиты на станции произошло кратковременное отключение парогазовой установки №1 и турбогенераторов №1, 3", – сообщается в релизе.На восстановление работы открытого распределительного устройства ушло менее часа, отметили в организации. Энергоблоки не пострадали — они были поэтапно введены в эксплуатацию и подключены к энергосистеме, добавило руководство предприятия.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/glavnoe-svetilo-karakalpakii-effekt-ot-modernizatsii-takhiatashskoy-tes-17916514.html
https://uz.sputniknews.ru/20210318/ekskursiya-po-takhiatashskoy-tes-chto-novogo-17824556.html
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тахиаташская тэс, опровержение, слухи
На Тахиаташской ТЭС не подтвердили слухи о крупном пожаре и отключении электроэнергии
10:26 26.04.2021 (обновлено: 10:34 26.04.2021)
В компании "Тепловые электрические станции" официально заявили, что на предприятии не было зафиксировано никаких чрезвычайных ситуаций.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Среди пользователей сети "Интернет" распространилась информация о крупном пожаре на Тахиаташской ТЭС, в результате которого произошло обесточивание большинства районов Каракалпакстана.
В компании "Тепловые электрические станции" официально заявили
, что на Тахиаташской ТЭС не было ни пожаров, ни чрезвычайной ситуации. Информация также была подтверждена в МЧС.
"Двадцать пятого апреля в 20.46 из-за короткого замыкания в открытом распределительном устройстве в результате срабатывания автоматической системы защиты на станции произошло кратковременное отключение парогазовой установки №1 и турбогенераторов №1, 3", – сообщается в релизе.
На восстановление работы открытого распределительного устройства ушло менее часа, отметили в организации. Энергоблоки не пострадали — они были поэтапно введены в эксплуатацию и подключены к энергосистеме, добавило руководство предприятия.