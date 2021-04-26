https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-minzdrave-podschitali-vo-skolko-obxoditsya-odin-vyzov-skoroy-pomoschi-v-uzbekistane-18498775.html

В Минздраве подсчитали, во сколько властям Узбекистана обходится один вызов скорой помощи

В Минздраве подсчитали, во сколько властям Узбекистана обходится один вызов скорой помощи

В министерстве отметили, что сумма денежных средств, выделяемых на лекарства пациентам, за последние пять лет увеличилась более чем в 10 раз. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T17:19+0500

2021-04-26T17:19+0500

2021-04-26T17:26+0500

общество

статистика

скорая помощь

министерство здравоохранения республики узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Один вызов скорой медицинской помощи обходится властям Узбекистана в 6,5 тысячи сумов, сообщат пресс-служба Министерства здравоохранения. "За последние четыре года сумма денежных средств, выделяемых на лекарства в системе скорой помощи по стране, увеличилась более чем в 10 раз и в первом квартале 2021 года составила в среднем 6 500 сумов на один вызов", — информируется в релизе. В минздраве отмечают, что в 2016 году данных показатель составлял всего 500 сумов. К тому же пять лет назад в республике насчитывалось всего 800 пунктов скорой медпомощи, сейчас их численность достигла 1 666.Помимо этого, в первом квартале 2021 года количество бригад скорой помощи увеличилось до 2 685, а в 2016-м их было всего 1 648.Ранее заместитель главы Минздрава Узбекистана Абдулла Азизов заявлял, что каждый выезд машины скорой помощи "туда" и "обратно" обходится государству в среднем в 150 тысяч сумов. Также он отметил, что 40% всех вызовов неотложки приходится на людей с хроническими заболеваниями.

https://uz.sputniknews.ru/20210130/Skolko-karet-skoroy-pomoschi-gotovy-vyezzhat-na-vyzov---otvet-Minzdrava-15900850.html

https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-peredala-uzbekistanu-20-sovremennyx-avtomobiley-skoroy-pomoschi-18168435.html

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статистика, скорая помощь, министерство здравоохранения республики узбекистан, узбекистан