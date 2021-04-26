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В Минздраве подсчитали, во сколько властям Узбекистана обходится один вызов скорой помощи
В Минздраве подсчитали, во сколько властям Узбекистана обходится один вызов скорой помощи
В министерстве отметили, что сумма денежных средств, выделяемых на лекарства пациентам, за последние пять лет увеличилась более чем в 10 раз. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T17:19+0500
2021-04-26T17:26+0500
общество
статистика
скорая помощь
министерство здравоохранения республики узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Один вызов скорой медицинской помощи обходится властям Узбекистана в 6,5 тысячи сумов, сообщат пресс-служба Министерства здравоохранения. "За последние четыре года сумма денежных средств, выделяемых на лекарства в системе скорой помощи по стране, увеличилась более чем в 10 раз и в первом квартале 2021 года составила в среднем 6 500 сумов на один вызов", — информируется в релизе. В минздраве отмечают, что в 2016 году данных показатель составлял всего 500 сумов. К тому же пять лет назад в республике насчитывалось всего 800 пунктов скорой медпомощи, сейчас их численность достигла 1 666.Помимо этого, в первом квартале 2021 года количество бригад скорой помощи увеличилось до 2 685, а в 2016-м их было всего 1 648.Ранее заместитель главы Минздрава Узбекистана Абдулла Азизов заявлял, что каждый выезд машины скорой помощи "туда" и "обратно" обходится государству в среднем в 150 тысяч сумов. Также он отметил, что 40% всех вызовов неотложки приходится на людей с хроническими заболеваниями.
https://uz.sputniknews.ru/20210130/Skolko-karet-skoroy-pomoschi-gotovy-vyezzhat-na-vyzov---otvet-Minzdrava-15900850.html
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статистика, скорая помощь, министерство здравоохранения республики узбекистан, узбекистан

В Минздраве подсчитали, во сколько властям Узбекистана обходится один вызов скорой помощи

17:19 26.04.2021 (обновлено: 17:26 26.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Москве
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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В министерстве отметили, что сумма денежных средств, выделяемых на лекарства пациентам, за последние пять лет увеличилась более чем в 10 раз.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Один вызов скорой медицинской помощи обходится властям Узбекистана в 6,5 тысячи сумов, сообщат пресс-служба Министерства здравоохранения.
"За последние четыре года сумма денежных средств, выделяемых на лекарства в системе скорой помощи по стране, увеличилась более чем в 10 раз и в первом квартале 2021 года составила в среднем 6 500 сумов на один вызов", — информируется в релизе.
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В минздраве отмечают, что в 2016 году данных показатель составлял всего 500 сумов. К тому же пять лет назад в республике насчитывалось всего 800 пунктов скорой медпомощи, сейчас их численность достигла 1 666.
Помимо этого, в первом квартале 2021 года количество бригад скорой помощи увеличилось до 2 685, а в 2016-м их было всего 1 648.
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Ранее заместитель главы Минздрава Узбекистана Абдулла Азизов заявлял, что каждый выезд машины скорой помощи "туда" и "обратно" обходится государству в среднем в 150 тысяч сумов. Также он отметил, что 40% всех вызовов неотложки приходится на людей с хроническими заболеваниями.
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