https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-tashkente-gotovyatsya-k-vizitu-prezidenta-v-tadjikistan-18500561.html
В Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан
В Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан
В последние годы вопрос "перезагрузки" отношений со странами-соседями стал одним из приоритетных во внешней политике Узбекистана. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T18:54+0500
2021-04-26T18:54+0500
2021-04-26T18:54+0500
политика
президент узбекистана
визит
шавкат мирзиёев
таджикистан
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Узбекистана готовят визит главы государства Шавката Мирзиёева в Таджикистан.Об этом сообщает ИА Dunyo.В таджикском Худжанде состоялась встреча премьеров обеих республик Абдуллы Арипова и Кохира Расулзода.Премьер-министры изучили возможности для дальнейшего наращивания товарооборота, обсудили совместные меры по укреплению промышленной кооперации, а также вопросы транспортно-коммуникационного и водно-энергетического взаимодействия. Кроме того, Арипов и Расулзода рассмотрели пути дальнейшего развития межрегиональных контактов. В последние годы вопрос "перезагрузки" отношений со странами-соседями стал одним из приоритетных во внешней политике Узбекистана. В частности, власти возобновили диалог с Таджикистаном по пограничному и водно-энергетическому вопросам. Также в 2017-м столицы стран возобновили авиасообщение, которые было прервано в 1992 году.Также было восстановлено железнодорожное сообщение и отменен визовый режим.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/kamilov-vstretilsya-s-poslom-tadjikistana--o-chem-naposledok-pogovorili-diplomaty-18451029.html
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президент узбекистана, визит, шавкат мирзиёев, таджикистан, ташкент, узбекистан
В Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан
В последние годы вопрос "перезагрузки" отношений со странами-соседями стал одним из приоритетных во внешней политике Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Узбекистана готовят визит главы государства Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
Об этом сообщает ИА Dunyo
.
В таджикском Худжанде состоялась встреча премьеров обеих республик Абдуллы Арипова и Кохира Расулзода.
"Стороны обсудили широкий спектр вопросов укрепления и дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами в свете подготовки предстоящего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан", — говорится в заявлении агентства.
Премьер-министры изучили возможности для дальнейшего наращивания товарооборота, обсудили совместные меры по укреплению промышленной кооперации, а также вопросы транспортно-коммуникационного и водно-энергетического взаимодействия.
Кроме того, Арипов и Расулзода рассмотрели пути дальнейшего развития межрегиональных контактов.
В последние годы вопрос "перезагрузки" отношений со странами-соседями стал одним из приоритетных во внешней политике Узбекистана.
В частности, власти возобновили диалог с Таджикистаном по пограничному и водно-энергетическому вопросам. Также в 2017-м столицы стран возобновили авиасообщение, которые было прервано в 1992 году.
Также было восстановлено железнодорожное сообщение и отменен визовый режим.