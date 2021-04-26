https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-tashkente-gotovyatsya-k-vizitu-prezidenta-v-tadjikistan-18500561.html

В Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан

В Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан

В последние годы вопрос "перезагрузки" отношений со странами-соседями стал одним из приоритетных во внешней политике Узбекистана. 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T18:54+0500

2021-04-26T18:54+0500

2021-04-26T18:54+0500

политика

президент узбекистана

визит

шавкат мирзиёев

таджикистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти Узбекистана готовят визит главы государства Шавката Мирзиёева в Таджикистан.Об этом сообщает ИА Dunyo.В таджикском Худжанде состоялась встреча премьеров обеих республик Абдуллы Арипова и Кохира Расулзода.Премьер-министры изучили возможности для дальнейшего наращивания товарооборота, обсудили совместные меры по укреплению промышленной кооперации, а также вопросы транспортно-коммуникационного и водно-энергетического взаимодействия. Кроме того, Арипов и Расулзода рассмотрели пути дальнейшего развития межрегиональных контактов. В последние годы вопрос "перезагрузки" отношений со странами-соседями стал одним из приоритетных во внешней политике Узбекистана. В частности, власти возобновили диалог с Таджикистаном по пограничному и водно-энергетическому вопросам. Также в 2017-м столицы стран возобновили авиасообщение, которые было прервано в 1992 году.Также было восстановлено железнодорожное сообщение и отменен визовый режим.

https://uz.sputniknews.ru/20210422/kamilov-vstretilsya-s-poslom-tadjikistana--o-chem-naposledok-pogovorili-diplomaty-18451029.html

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президент узбекистана, визит, шавкат мирзиёев, таджикистан, ташкент, узбекистан