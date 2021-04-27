https://uz.sputniknews.ru/20210427/na-ukraine-passajirov-samoleta-pokatali-nad-chernobylskoy-aes--video-18507561.html
На Украине пассажиров самолета "покатали" над Чернобыльской АЭС — видео
На Украине пассажиров самолета "покатали" над Чернобыльской АЭС — видео
Украинская авиакомпания запустила уникальный рейс, во время которого пассажирский лайнер совершает полет над зоной отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T12:11+0500
2021-04-27T12:11+0500
2021-04-27T12:13+0500
видео
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Интересно, что самолет летит на низкой высоте (900 метров), чтобы все могли рассмотреть главные "достопримечательности": саму атомную станцию, саркофаг "Укрытие", который покрывает энергоблок №4, и заброшенный город Припять. На борту лайнера есть экскурсовод, который рассказывает пассажирам о причинах и последствиях аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года — 35 лет назад.Какой вид открывается из иллюминатора, смотрите в видео!
https://uz.sputniknews.ru/20210426/jivotnye-mutanty-v-chernobyle-eto-mif-ili-pravda-18496121.html
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катастрофа, самолет, аэс, чернобыль, украина, мультимедиа
На Украине пассажиров самолета "покатали" над Чернобыльской АЭС — видео
12:11 27.04.2021 (обновлено: 12:13 27.04.2021)
Украинская авиакомпания запустила уникальный рейс, во время которого пассажирский лайнер совершает полет над зоной отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Интересно, что самолет летит на низкой высоте (900 метров), чтобы все могли рассмотреть главные "достопримечательности": саму атомную станцию, саркофаг "Укрытие", который покрывает энергоблок №4, и заброшенный город Припять.
На борту лайнера есть экскурсовод, который рассказывает пассажирам о причинах и последствиях аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года — 35 лет назад.
Какой вид открывается из иллюминатора, смотрите в видео!