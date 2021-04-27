https://uz.sputniknews.ru/20210427/na-ukraine-passajirov-samoleta-pokatali-nad-chernobylskoy-aes--video-18507561.html

На Украине пассажиров самолета "покатали" над Чернобыльской АЭС — видео

На Украине пассажиров самолета "покатали" над Чернобыльской АЭС — видео

Украинская авиакомпания запустила уникальный рейс, во время которого пассажирский лайнер совершает полет над зоной отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

катастрофа

самолет

аэс

чернобыль

украина

мультимедиа

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Интересно, что самолет летит на низкой высоте (900 метров), чтобы все могли рассмотреть главные "достопримечательности": саму атомную станцию, саркофаг "Укрытие", который покрывает энергоблок №4, и заброшенный город Припять. На борту лайнера есть экскурсовод, который рассказывает пассажирам о причинах и последствиях аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года — 35 лет назад.Какой вид открывается из иллюминатора, смотрите в видео!

https://uz.sputniknews.ru/20210426/jivotnye-mutanty-v-chernobyle-eto-mif-ili-pravda-18496121.html

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катастрофа, самолет, аэс, чернобыль, украина, мультимедиа