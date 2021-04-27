Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistan-dostavleno-50-tysyach-doz-vtorogo-komponenta-sputnik-v-18505870.html
В Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V"
В Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V"
По информации дипломатического ведомства, 28 апреля в республике стартует прививочная кампания первым компонентом препарата. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T10:52+0500
2021-04-27T10:57+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18505960_187:0:1211:576_1920x0_80_0_0_8b9e5be78ef7a045559ed0e7400a26fe.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В столичном аэропорту Ташкента приземлился самолет, на борту которого было доставлено 50 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает посольство России в Узбекистане.По информации дипломатического ведомства, 28 апреля в республике стартует прививочная кампания первым компонентом препарата. Отмечается, что в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну осуществят поставку одного миллиона доз российской вакцины, рассчитанной для прививки полмиллиона человек. Напомним: первая партия препарата "Спутник V" прибыла в Узбекистан 23 апреля.В настоящее время в стране продолжается массовая вакцинация населения. Сейчас на выбор гражданам предлагают привиться одной из двух вакцин: китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001 или европейской AstraZeneca. В ближайшее время правительство намерено докупить дополнительные дозы данных препаратов. По ожиданиям, до конца года в прививочной кампании примут участие до семи миллионов узбекистанцев.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18505960_315:0:1083:576_1920x0_80_0_0_0dd145a4f55bffb2308b333d18697922.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, узбекистан

В Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V"

10:52 27.04.2021 (обновлено: 10:57 27.04.2021)
1115
© Посольство России в Узбекистане Поставка 50 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V"
Поставка 50 тысяч доз второго компонента российской вакцины Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Посольство России в Узбекистане
По информации дипломатического ведомства, 28 апреля в республике стартует прививочная кампания первым компонентом препарата.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В столичном аэропорту Ташкента приземлился самолет, на борту которого было доставлено 50 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает посольство России в Узбекистане.
По информации дипломатического ведомства, 28 апреля в республике стартует прививочная кампания первым компонентом препарата.
Вакцинация от коронавируса в Узбекистане - обложка инфографики - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Инфографика
Готовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане
12 марта, 20:53
3558
Отмечается, что в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну осуществят поставку одного миллиона доз российской вакцины, рассчитанной для прививки полмиллиона человек.
Напомним: первая партия препарата "Спутник V" прибыла в Узбекистан 23 апреля.
В настоящее время в стране продолжается массовая вакцинация населения. Сейчас на выбор гражданам предлагают привиться одной из двух вакцин: китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001 или европейской AstraZeneca. В ближайшее время правительство намерено докупить дополнительные дозы данных препаратов. По ожиданиям, до конца года в прививочной кампании примут участие до семи миллионов узбекистанцев.
300011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50"Золотой магнат" Узбекистан готов удивить мир своими природными богатствами
13:33Трагедия в Нурафшане: в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
13:05Мировые тенденции милитаризации: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
12:47"Маленький шаг" Магеллана
12:27В Андижане задержаны школьники за изготовление поддельных справок о коронавирусе
12:11На Украине пассажиров самолета "покатали" над Чернобыльской АЭС — видео
11:55Запад прекрасно знает, где Путин провел красную черту
11:49В Мининноваций Узбекистана приступили к сокращению штата сотрудников
11:29В Узбекистан прибудет делегация БДИПЧ ОБСЕ — что означает этот визит
10:52В Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V"
10:04Власти Турции введут жесткий локдаун в стране
09:29Ферганский государственный университет перешел на двухнедельное дистанционное обучение
ВчераУзбекский лоукостер Qanot Sharq получил первый самолет Airbus A320
ВчераСпутник для жизни: как строился городок для пострадавших от ташкентского землетрясения
ВчераКак не задохнуться в маске в жару — два лайфхака от Роспотребнадзора
ВчераВ одном из крупнейших вузов юга России прошли Дни узбекской культуры
ВчераГрандиозное шоу Тутберидзе: звездные фигуристы показали высший класс — фото
Вчера"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках
ВчераСпецпроект Sputnik Узбекистан: Ташкент-1966 — восставший из руин
ВчераВ Ташкенте готовятся к визиту президента в Таджикистан