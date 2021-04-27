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В Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V"
В Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V"
По информации дипломатического ведомства, 28 апреля в республике стартует прививочная кампания первым компонентом препарата. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T10:52+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В столичном аэропорту Ташкента приземлился самолет, на борту которого было доставлено 50 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает посольство России в Узбекистане.По информации дипломатического ведомства, 28 апреля в республике стартует прививочная кампания первым компонентом препарата. Отмечается, что в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну осуществят поставку одного миллиона доз российской вакцины, рассчитанной для прививки полмиллиона человек. Напомним: первая партия препарата "Спутник V" прибыла в Узбекистан 23 апреля.В настоящее время в стране продолжается массовая вакцинация населения. Сейчас на выбор гражданам предлагают привиться одной из двух вакцин: китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001 или европейской AstraZeneca. В ближайшее время правительство намерено докупить дополнительные дозы данных препаратов. По ожиданиям, до конца года в прививочной кампании примут участие до семи миллионов узбекистанцев.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, узбекистан
В Узбекистан доставлено 50 тысяч доз второго компонента "Спутник V"
10:52 27.04.2021 (обновлено: 10:57 27.04.2021)
По информации дипломатического ведомства, 28 апреля в республике стартует прививочная кампания первым компонентом препарата.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
В столичном аэропорту Ташкента приземлился самолет, на борту которого было доставлено 50 тысяч доз второго компонента российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает
посольство России в Узбекистане.
По информации дипломатического ведомства, 28 апреля в республике стартует прививочная кампания первым компонентом препарата.
Отмечается, что в рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну осуществят поставку одного миллиона доз российской вакцины, рассчитанной для прививки полмиллиона человек.
Напомним: первая партия препарата "Спутник V" прибыла
в Узбекистан 23 апреля.
В настоящее время в стране продолжается массовая вакцинация населения. Сейчас на выбор гражданам предлагают привиться одной из двух вакцин: китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001 или европейской AstraZeneca. В ближайшее время правительство намерено докупить дополнительные дозы данных препаратов. По ожиданиям, до конца года в прививочной кампании примут участие до семи миллионов узбекистанцев.