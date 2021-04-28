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Камилов принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ: чему уделили внимание на переговорах
Камилов принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ: чему уделили внимание на переговорах
Представители одного из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 27 апреля–1 мая находятся в Узбекистане с визитом. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T17:31+0500
2021-04-28T17:31+0500
политика
бдипч обсе
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в среду принял делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) во главе с его директором Маттео Мекаччи. Об этом сообщает МИД республики.Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия Узбекистана и БДИПЧ.По данным пресс-службы, иностранная делегация высоко оценила проводимую в республике работу по защите прав и свобод граждан, обеспечению гендерного равенства, повышению качества образования, укреплению роли СМИ. "Результатом признания достигнутых Узбекистаном успехов стало избрание страны в октябре 2020 года в состав Совета ООН по правам человека", — говорится в публикации.Стороны также подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества по совершенствованию избирательной системы в Узбекистане, в том числе с учетом предстоящих выборов президента страны. Голосование, напомним, должно состояться в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин ранее договорились, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму — те запланированы на сентябрь.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/kontakty-tashkenta-s-obse-stali-intensivnee--mirziyoev-18336994.html
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бдипч обсе, мид узбекистана, абдулазиз камилов

Камилов принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ: чему уделили внимание на переговорах

17:31 28.04.2021
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© Sputnik / Тарас ЛариохинШтаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Тарас Лариохин
Представители одного из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 27 апреля–1 мая находятся в Узбекистане с визитом.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в среду принял делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) во главе с его директором Маттео Мекаччи. Об этом сообщает МИД республики.
Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия Узбекистана и БДИПЧ.
По данным пресс-службы, иностранная делегация высоко оценила проводимую в республике работу по защите прав и свобод граждан, обеспечению гендерного равенства, повышению качества образования, укреплению роли СМИ.
"Результатом признания достигнутых Узбекистаном успехов стало избрание страны в октябре 2020 года в состав Совета ООН по правам человека", — говорится в публикации.
Президент Узбекистана принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
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Стороны также подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества по совершенствованию избирательной системы в Узбекистане, в том числе с учетом предстоящих выборов президента страны.
Голосование, напомним, должно состояться в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин ранее договорились, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму — те запланированы на сентябрь.
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