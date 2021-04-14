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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210414/kontakty-tashkenta-s-obse-stali-intensivnee--mirziyoev-18336994.html
Контакты Ташкента с ОБСЕ стали интенсивнее — Мирзиёев
Контакты Ташкента с ОБСЕ стали интенсивнее — Мирзиёев
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Контакты Узбекистана с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в последние годы стали интенсивнее, сообщает
2021-04-14T20:57+0500
2021-04-14T21:02+0500
политика
обсе
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Контакты Узбекистана с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в последние годы стали интенсивнее, сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.Узбекский лидер в среду принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, находящуюся в центральноазиатской республике с рабочим визитом 13-14 апреля.В частности, была отмечена активная работа офиса координатора проектов ОБСЕ в республике.Мирзиёев отдельно остановился на основных направлениях углубления партнерства с ОБСЕ, прежде всего в рамках подготовки к проведению "важных внутриполитических мероприятий в республике". Также была выражена заинтересованность в продолжении диалога с Бюро по демократическим институтам и правам человека и парламентской ассамблеей ОБСЕ.Линде, в свою очередь, высоко оценила и поддержала осуществляемые в Узбекистане реформы, а также проводимую в Центральной Азии политику по укреплению отношений доверия и партнерства.Ранее в среду Центризбирком Узбекистана проинформировал, что утвердил программу подготовки к выборам президента страны, которые должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября). Сегодня же в Госдуме РФ сообщили, что российские парламентарии примут участие в качестве наблюдателей на выборах президента РУз, а узбекские депутаты приедут наблюдать за выборами в ГД — об этом договорились в Москве спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/zamglavy-mid-rf-obsudil-v-tashkente-podgotovku-k-meropriyatiyam-na-vysshem-i-vysokom-urovnyax-18323219.html
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обсе, шавкат мирзиёев

Контакты Ташкента с ОБСЕ стали интенсивнее — Мирзиёев

20:57 14.04.2021 (обновлено: 21:02 14.04.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде
Президент Узбекистана принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана в среду принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Контакты Узбекистана с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в последние годы стали интенсивнее, сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.
Узбекский лидер в среду принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, находящуюся в центральноазиатской республике с рабочим визитом 13-14 апреля.
"Глава нашего государства с удовлетворением отметил современный уровень продуктивного диалога с ОБСЕ и поддержал приоритетные направления председательства Швеции в организации. Подчеркнута интенсификация контактов и обменов в последние годы", — говорится в публикации.
В частности, была отмечена активная работа офиса координатора проектов ОБСЕ в республике.
Мирзиёев отдельно остановился на основных направлениях углубления партнерства с ОБСЕ, прежде всего в рамках подготовки к проведению "важных внутриполитических мероприятий в республике".
Также была выражена заинтересованность в продолжении диалога с Бюро по демократическим институтам и правам человека и парламентской ассамблеей ОБСЕ.
Линде, в свою очередь, высоко оценила и поддержала осуществляемые в Узбекистане реформы, а также проводимую в Центральной Азии политику по укреплению отношений доверия и партнерства.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Политика
Замглавы МИД РФ обсудил в Ташкенте подготовку к мероприятиям на высшем и высоком уровнях
14:01
663
Ранее в среду Центризбирком Узбекистана проинформировал, что утвердил программу подготовки к выборам президента страны, которые должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября).
Сегодня же в Госдуме РФ сообщили, что российские парламентарии примут участие в качестве наблюдателей на выборах президента РУз, а узбекские депутаты приедут наблюдать за выборами в ГД — об этом договорились в Москве спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
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