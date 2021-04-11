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Олимпиада в Токио: узбекские борцы принесли еще 4 лицензии в копилку страны
Олимпиада в Токио: узбекские борцы принесли еще 4 лицензии в копилку страны
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекские борцы вольного стиля завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио, пишет Футболиум.
2021-04-11T17:39+0500
2021-04-11T17:39+0500
спорт
олимпийские игры
олимпийские игры в токио
олимпиада
спорт
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекские борцы вольного стиля завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио, пишет Футболиум. Защищать честь республики на главных спортивных соревнованиях планеты будут Бекзод Абдурахманов (74 кг) и Магомед Ибрагимов (97 кг). Для обоих эти Игры станут вторыми в карьере. Так, спортсмен Ибрагимов в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро взял "бронзу". Еще две лицензии получили борцы Гуломжон Абдуллаев (57 кг) и Жавраил Шапиев (86 кг). Игры в Токио станут для них дебютом.На сегодняшний день, на счету Узбекистана имеется уже 34 лицензии в 11 видах спорта.Летние Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Ранее стало известно, что на соревнованиях не смогут присутствовать иностранные зрители. Число делегатов также будет сокращено. Данные меры обусловлены пандемией COVID-19. К слову, именно пандемия внесла эту Олимпиаду в историю, ведь мероприятие должно было пройти в 2020-м. Из-за введенного карантина и многочисленных ограничений, Игры было решено не отменить, а перенести. Причем на нечетный год. Это первый подобный случай за всю историю Олимпиады.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/boksery-uzbekistana-zavoevali-esche-chetyre-litsenzii-na-uchastie-v-oi-v-tokio-18006864.html
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олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада, спорт

Олимпиада в Токио: узбекские борцы принесли еще 4 лицензии в копилку страны

17:39 11.04.2021
210
© Flickr / The Department for Culture, Media and SportОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
© Flickr / The Department for Culture, Media and Sport
На сегодняшний день, на счету Узбекистана имеется уже 34 лицензии в 11 видах спорта.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекские борцы вольного стиля завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио, пишет Футболиум.
Защищать честь республики на главных спортивных соревнованиях планеты будут Бекзод Абдурахманов (74 кг) и Магомед Ибрагимов (97 кг).
Для обоих эти Игры станут вторыми в карьере. Так, спортсмен Ибрагимов в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро взял "бронзу".
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Еще две лицензии получили борцы Гуломжон Абдуллаев (57 кг) и Жавраил Шапиев (86 кг). Игры в Токио станут для них дебютом.
На сегодняшний день, на счету Узбекистана имеется уже 34 лицензии в 11 видах спорта.
"И это число будет расти, как минимум, за счет штангистов и дзюдоистов", — говорится в сообщении.
Летние Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Ранее стало известно, что на соревнованиях не смогут присутствовать иностранные зрители. Число делегатов также будет сокращено.
Данные меры обусловлены пандемией COVID-19.
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К слову, именно пандемия внесла эту Олимпиаду в историю, ведь мероприятие должно было пройти в 2020-м.
Из-за введенного карантина и многочисленных ограничений, Игры было решено не отменить, а перенести. Причем на нечетный год.
Это первый подобный случай за всю историю Олимпиады.
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