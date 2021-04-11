Олимпиада в Токио: узбекские борцы принесли еще 4 лицензии в копилку страны

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекские борцы вольного стиля завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио, пишет Футболиум. Защищать честь республики на главных спортивных соревнованиях планеты будут Бекзод Абдурахманов (74 кг) и Магомед Ибрагимов (97 кг). Для обоих эти Игры станут вторыми в карьере. Так, спортсмен Ибрагимов в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро взял "бронзу". Еще две лицензии получили борцы Гуломжон Абдуллаев (57 кг) и Жавраил Шапиев (86 кг). Игры в Токио станут для них дебютом.На сегодняшний день, на счету Узбекистана имеется уже 34 лицензии в 11 видах спорта.Летние Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Ранее стало известно, что на соревнованиях не смогут присутствовать иностранные зрители. Число делегатов также будет сокращено. Данные меры обусловлены пандемией COVID-19. К слову, именно пандемия внесла эту Олимпиаду в историю, ведь мероприятие должно было пройти в 2020-м. Из-за введенного карантина и многочисленных ограничений, Игры было решено не отменить, а перенести. Причем на нечетный год. Это первый подобный случай за всю историю Олимпиады.