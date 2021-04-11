https://uz.sputniknews.ru/20210411/olimpiada-v-tokio-uzbekskie-bortsy-prinesli-esche-4-litsenzii-v-kopilku-strany-18268243.html

Олимпиада в Токио: узбекские борцы принесли еще 4 лицензии в копилку страны

Олимпиада в Токио: узбекские борцы принесли еще 4 лицензии в копилку страны

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекские борцы вольного стиля завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио, пишет Футболиум.

2021-04-11T17:39+0500

2021-04-11T17:39+0500

2021-04-11T17:39+0500

спорт

олимпийские игры

олимпийские игры в токио

олимпиада

спорт

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекские борцы вольного стиля завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио, пишет Футболиум. Защищать честь республики на главных спортивных соревнованиях планеты будут Бекзод Абдурахманов (74 кг) и Магомед Ибрагимов (97 кг). Для обоих эти Игры станут вторыми в карьере. Так, спортсмен Ибрагимов в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро взял "бронзу". Еще две лицензии получили борцы Гуломжон Абдуллаев (57 кг) и Жавраил Шапиев (86 кг). Игры в Токио станут для них дебютом.На сегодняшний день, на счету Узбекистана имеется уже 34 лицензии в 11 видах спорта.Летние Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Ранее стало известно, что на соревнованиях не смогут присутствовать иностранные зрители. Число делегатов также будет сокращено. Данные меры обусловлены пандемией COVID-19. К слову, именно пандемия внесла эту Олимпиаду в историю, ведь мероприятие должно было пройти в 2020-м. Из-за введенного карантина и многочисленных ограничений, Игры было решено не отменить, а перенести. Причем на нечетный год. Это первый подобный случай за всю историю Олимпиады.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/boksery-uzbekistana-zavoevali-esche-chetyre-litsenzii-na-uchastie-v-oi-v-tokio-18006864.html

https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-yaponii-pogas-fakel-olimpiyskogo-ognya-v-pervyy-den-estafety-17962508.html

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