https://uz.sputniknews.ru/20210428/studenty-gubkintsy-zavoevali-11-medaley-mejdunarodnoy-internet-olimpiady-18541797.html

“Студенты-губкинцы” завоевали 11 медалей Международной интернет-олимпиады

“Студенты-губкинцы” завоевали 11 медалей Международной интернет-олимпиады

Всего в Олимпиаде приняло участие свыше трех тысяч студентов из 205 вузов стран ближнего и дальнего зарубежья. На счету у узбекских студентов одна золотая, три... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T19:53+0500

2021-04-28T19:53+0500

2021-04-28T19:53+0500

общество

ргу нефти и газа имени губкина

вузы

студенты

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Студенты Ташкентского филиала РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина завоевали одиннадцать медалей Открытой Международной студенческой интернет-олимпиады, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в вузе.На счету “губкинцев” одна золотая, три серебряные и семь бронзовых медалей по таким предметам, как экономика, экология и статистика.Второй (заключительный) тур по данным дисциплинам проводился в форме компьютерного online-тестирования в 21 базовом вузе стран СНГ и дальнего зарубежья. Всего же в нем приняло участие 3 115 студентов из 205 высших учебных заведений России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси и Словении. Ташкентский филиал РГУ нефти и газа представляли 25 студентов. Больше всего наград удалось завоевать по предмету экономика. Так, золотой медали удостоен Арсен Ибраимов (УРГ-19-01). Серебро - Юлиса Квитатиани (УРГ-19-02), Мирали Нуруллаев (УЭЭ-19-02) и Камила Мирзаева (ЭЭ-17-01). Медаль бронзового достоинства у Жахонгира Хасанова (УЭЭ-19-02) и Амалии Капкаевой (УЭЭ-19-01).Скромнее достижения в дисциплине по экологии. Здесь только бронзовые медали, которые завоевали Михаил Кондаков (УТС-18-01), Зокир Нафасов (РН-17-01), Жалолиддин Мирзаахмедов (УРГ-19-01) и Акмал Ризаев (УТС-18-01).По предмету статистика лишь одна медаль - бронзовая. Она у Асадбека Жамилова.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/gubkintsy-shturmuyut-neftegazovye-obekty-uzbekistana-18097981.html

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ргу нефти и газа имени губкина, вузы, студенты, ташкент, узбекистан