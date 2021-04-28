https://uz.sputniknews.ru/20210428/uzbekistan-xochet-chtoby-rossiya-obespechila-ego-regionalnuyu-bezopasnost-18526193.html
Узбекистан хочет, чтобы Россия обеспечила его региональную безопасность
Узбекистан хочет, чтобы Россия обеспечила его региональную безопасность
В среду Баходир Курбанов и Сергей Шойгу провели переговоры, на которых затронули множество вопросов двустороннего сотрудничества. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T11:54+0500
2021-04-28T11:54+0500
2021-04-28T11:56+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с РФ в области обеспечения региональной безопасности.Об этом заявил глава Минобороны республики Баходир Курбанов на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.Курбанов отметил, что взаимоотношения между двумя странами перешли на качественно новый уровень стратегического партнерства. По его словам, несмотря на пандемию, отношения между РФ и Узбекистаном "развиваются поступательными темпами".Курбанов подчеркнул, что "ведется совместная реализация и подготовка крупных проектов в атомной энергетике, нефтегазовом комплексе, машиностроении, электротехнической промышленности, текстильной, фармацевтике, пищевых отраслях, по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции".Кроме того, в последние годы активно развиваются прямые контакты между регионами обоих государств. В ходе переговоров узбекский министр также поздравил Шойгу с особой датой в его карьере — "30 лет служения Отечеству в составе правительства России".Курбанов пожелал коллеге "успехов, а также неиссякаемой творческой энергии в благородной деятельности по укреплению обороноспособности, обеспечению безопасности РФ".
https://uz.sputniknews.ru/20210428/rf-i-uzbekistan-stanut-voennymi-partnerami--programmu-podpisali-shoygu-i-kurbanov-18525812.html
https://uz.sputniknews.ru/20210428/shoygu-peredal-uzbekistanu-dokumenty-o-vklade-naroda-respubliki-v-razgrom-fashizma-18523989.html
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безопасность, центральная азия, узбекистан
Узбекистан хочет, чтобы Россия обеспечила его региональную безопасность
11:54 28.04.2021 (обновлено: 11:56 28.04.2021)
В среду Баходир Курбанов и Сергей Шойгу провели переговоры, на которых затронули множество вопросов двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с РФ в области обеспечения региональной безопасности.
Об этом заявил глава Минобороны республики Баходир Курбанов на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
Курбанов отметил, что взаимоотношения между двумя странами перешли на качественно новый уровень стратегического партнерства.
"Сегодня Россия является крупным торговым и инвестиционным партнером Узбекистана", — добавил министр обороны республики.
По его словам, несмотря на пандемию, отношения между РФ и Узбекистаном "развиваются поступательными темпами".
Курбанов подчеркнул, что "ведется совместная реализация и подготовка крупных проектов в атомной энергетике, нефтегазовом комплексе, машиностроении, электротехнической промышленности, текстильной, фармацевтике, пищевых отраслях, по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции".
Кроме того, в последние годы активно развиваются прямые контакты между регионами обоих государств.
В ходе переговоров узбекский министр также поздравил Шойгу с особой датой в его карьере — "30 лет служения Отечеству в составе правительства России".
Курбанов пожелал коллеге "успехов, а также неиссякаемой творческой энергии в благородной деятельности по укреплению обороноспособности, обеспечению безопасности РФ".