https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-tashkente-107-shkol-perevedeny-na-onlayn-obuchenie-18544453.html
В Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение
В Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение
Выпускники образовательных школ, отправленных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T22:14+0500
2021-04-28T22:14+0500
2021-04-28T22:17+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
школы
карантин
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В столице из 312-ти функционирующих общеобразовательных школ, 107 перевели на дистанционное обучение. Об этом заявил начальник управления школ ГУНО Ташкента Бахром Бакиев.По его словам, в настоящее время 234 967 учащихся получают образование традиционным способом, а 214 077 – занимаются дистанционно.Как сообщил Бакиев, для школьников, находящихся на карантине, организованы телеуроки. Все оценки выставляются в электронном журнале, уточнил начальник управления.Также он отметил, что в текущем году в Ташкенте зарегистрировано 68,3 тысячи выпускников школ. Учащиеся образовательных учреждений, переведенных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти, после двухнедельного карантина, уточнил спикер.Ранее в Самарканде на 14-дневный карантин отправили все дошкольные образовательные организации и школы. Решение об ограничительных мерах было предпринято из-за ухудшения эпидситуации в городе.
https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-uzbekistane-snova-usilivayut-karantin-18381082.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, школы, карантин
В Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение
22:14 28.04.2021 (обновлено: 22:17 28.04.2021)
Выпускники образовательных школ, отправленных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти.
В столице из 312-ти функционирующих общеобразовательных школ, 107 перевели на дистанционное обучение. Об этом заявил
начальник управления школ ГУНО Ташкента Бахром Бакиев.
По его словам, в настоящее время 234 967 учащихся получают образование традиционным способом, а 214 077 – занимаются дистанционно.
Как сообщил Бакиев, для школьников, находящихся на карантине, организованы телеуроки. Все оценки выставляются в электронном журнале, уточнил начальник управления.
Также он отметил, что в текущем году в Ташкенте зарегистрировано 68,3 тысячи выпускников школ. Учащиеся образовательных учреждений, переведенных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти, после двухнедельного карантина, уточнил спикер.
Ранее в Самарканде на 14-дневный карантин отправили
все дошкольные образовательные организации и школы. Решение об ограничительных мерах было предпринято из-за ухудшения эпидситуации в городе.