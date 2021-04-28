https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-tashkente-107-shkol-perevedeny-na-onlayn-obuchenie-18544453.html

В Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение

В Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение

Выпускники образовательных школ, отправленных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T22:14+0500

2021-04-28T22:14+0500

2021-04-28T22:17+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

школы

карантин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18045626_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_b632d96edb5d48d434daaa40189d2179.jpg

В столице из 312-ти функционирующих общеобразовательных школ, 107 перевели на дистанционное обучение. Об этом заявил начальник управления школ ГУНО Ташкента Бахром Бакиев.По его словам, в настоящее время 234 967 учащихся получают образование традиционным способом, а 214 077 – занимаются дистанционно.Как сообщил Бакиев, для школьников, находящихся на карантине, организованы телеуроки. Все оценки выставляются в электронном журнале, уточнил начальник управления.Также он отметил, что в текущем году в Ташкенте зарегистрировано 68,3 тысячи выпускников школ. Учащиеся образовательных учреждений, переведенных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти, после двухнедельного карантина, уточнил спикер.Ранее в Самарканде на 14-дневный карантин отправили все дошкольные образовательные организации и школы. Решение об ограничительных мерах было предпринято из-за ухудшения эпидситуации в городе.

https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-uzbekistane-snova-usilivayut-karantin-18381082.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, школы, карантин