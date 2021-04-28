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В Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение
В Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение
Выпускники образовательных школ, отправленных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти. 28.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-28T22:14+0500
2021-04-28T22:17+0500
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ситуация с коронавирусом в узбекистане
школы
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В столице из 312-ти функционирующих общеобразовательных школ, 107 перевели на дистанционное обучение. Об этом заявил начальник управления школ ГУНО Ташкента Бахром Бакиев.По его словам, в настоящее время 234 967 учащихся получают образование традиционным способом, а 214 077 – занимаются дистанционно.Как сообщил Бакиев, для школьников, находящихся на карантине, организованы телеуроки. Все оценки выставляются в электронном журнале, уточнил начальник управления.Также он отметил, что в текущем году в Ташкенте зарегистрировано 68,3 тысячи выпускников школ. Учащиеся образовательных учреждений, переведенных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти, после двухнедельного карантина, уточнил спикер.Ранее в Самарканде на 14-дневный карантин отправили все дошкольные образовательные организации и школы. Решение об ограничительных мерах было предпринято из-за ухудшения эпидситуации в городе.
https://uz.sputniknews.ru/20210417/v-uzbekistane-snova-usilivayut-karantin-18381082.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, школы, карантин

В Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение

22:14 28.04.2021 (обновлено: 22:17 28.04.2021)
822
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Выпускники образовательных школ, отправленных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти.
В столице из 312-ти функционирующих общеобразовательных школ, 107 перевели на дистанционное обучение. Об этом заявил начальник управления школ ГУНО Ташкента Бахром Бакиев.
По его словам, в настоящее время 234 967 учащихся получают образование традиционным способом, а 214 077 – занимаются дистанционно.
Как сообщил Бакиев, для школьников, находящихся на карантине, организованы телеуроки. Все оценки выставляются в электронном журнале, уточнил начальник управления.
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Также он отметил, что в текущем году в Ташкенте зарегистрировано 68,3 тысячи выпускников школ. Учащиеся образовательных учреждений, переведенных на карантин, смогут сдать госэкзамены в четвертой четверти, после двухнедельного карантина, уточнил спикер.
Ранее в Самарканде на 14-дневный карантин отправили все дошкольные образовательные организации и школы. Решение об ограничительных мерах было предпринято из-за ухудшения эпидситуации в городе.
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