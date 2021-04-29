https://uz.sputniknews.ru/20210429/chp-v-metro-tashkenta-amk-vozlojil-vinu-za-proizoshedshee-na-perevozchika-18545635.html
ЧП в метро Ташкента: АМК возложил вину за произошедшее на перевозчика
ЧП в метро Ташкента: АМК возложил вину за произошедшее на перевозчика
Накануне в столичной подземке остановился состав. Пассажиры вынуждены были добираться до ближайшей станции по рельсам. И это не первый подобный случай за... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T09:53+0500
2021-04-29T09:53+0500
2021-04-29T10:07+0500
происшествия
антимонопольный комитет узбекистана
ташкентский метрополитен
метро
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Антимонопольный комитет (АМК) заявил, что ответственность за вчерашнее происшествие в ташкентском метро несет перевозчик. В ведомстве отметили, что в последнее время жители столицы все чаще становятся свидетелями многочисленных нарушений со стороны руководства подземки.Так, например, 18 марта в тоннеле между станциями "Алмазар" и "Бекат-1"столкнулись поезда, а 9 апреля состав проследовал с открытыми дверями между станциями "Пушкин" и "Буюк Ипак Йули". Были и другие инциденты. Накануне произошло еще одно ЧП: из-за технической неисправности в тоннеле (между станциями "Миллий бог" и "Новза") остановился поезд. Пассажиры вынуждены были сами выбираться из вагонов и идти по рельсам до ближайшей станции. Согласно закону "О городском пассажирском транспорте", у перевозчиков есть ряд задач, которые неукоснительно должны выполняться. В их числе:Интересы граждан защищаются законом "О защите прав потребителей". В связи со сложившейся ситуацией Агентство по защите прав потребителей при АМК берет все вышеперечисленные случаи под свой контроль. Ведомство изучит все недавние происшествия с целью защитить права пассажиров столичного метро.
https://uz.sputniknews.ru/20210410/toshkent-metropoliteni-zavershilo-rassledovanie-intsidenta-s-otkrytymi-dveryami-vagona-18261404.html
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антимонопольный комитет узбекистана, ташкентский метрополитен, метро, ташкент
ЧП в метро Ташкента: АМК возложил вину за произошедшее на перевозчика
09:53 29.04.2021 (обновлено: 10:07 29.04.2021)
Накануне в столичной подземке остановился состав. Пассажиры вынуждены были добираться до ближайшей станции по рельсам. И это не первый подобный случай за последние полгода.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Антимонопольный комитет (АМК) заявил
, что ответственность за вчерашнее происшествие в ташкентском метро несет перевозчик.
В ведомстве отметили, что в последнее время жители столицы все чаще становятся свидетелями многочисленных нарушений со стороны руководства подземки.
Так, например, 18 марта в тоннеле между станциями "Алмазар" и "Бекат-1"столкнулись поезда, а 9 апреля состав проследовал с открытыми дверями между станциями "Пушкин" и "Буюк Ипак Йули".
Были и другие инциденты. Накануне произошло
еще одно ЧП: из-за технической неисправности в тоннеле (между станциями "Миллий бог" и "Новза") остановился поезд.
Пассажиры вынуждены были сами выбираться из вагонов и идти по рельсам до ближайшей станции.
"Участившиеся в столичной подземке происшествия являются прямым свидетельством нарушения со стороны перевозчика своих обязанностей", — подчеркнули в АМК.
Согласно закону "О городском пассажирском транспорте", у перевозчиков есть ряд задач, которые неукоснительно должны выполняться.
организация ритмичной работы городского пассажирского транспорта;
улучшение качества и культуры обслуживания пассажиров;
обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров, безопасности движения транспорта, а также требований охраны окружающей среды.
Интересы граждан защищаются законом "О защите прав потребителей".
В связи со сложившейся ситуацией Агентство по защите прав потребителей при АМК берет все вышеперечисленные случаи под свой контроль.
Ведомство изучит все недавние происшествия с целью защитить права пассажиров столичного метро.