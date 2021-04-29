https://uz.sputniknews.ru/20210429/chp-v-metro-tashkenta-amk-vozlojil-vinu-za-proizoshedshee-na-perevozchika-18545635.html

ЧП в метро Ташкента: АМК возложил вину за произошедшее на перевозчика

ЧП в метро Ташкента: АМК возложил вину за произошедшее на перевозчика

Накануне в столичной подземке остановился состав. Пассажиры вынуждены были добираться до ближайшей станции по рельсам. И это не первый подобный случай за... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T09:53+0500

2021-04-29T09:53+0500

2021-04-29T10:07+0500

происшествия

антимонопольный комитет узбекистана

ташкентский метрополитен

метро

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Антимонопольный комитет (АМК) заявил, что ответственность за вчерашнее происшествие в ташкентском метро несет перевозчик. В ведомстве отметили, что в последнее время жители столицы все чаще становятся свидетелями многочисленных нарушений со стороны руководства подземки.Так, например, 18 марта в тоннеле между станциями "Алмазар" и "Бекат-1"столкнулись поезда, а 9 апреля состав проследовал с открытыми дверями между станциями "Пушкин" и "Буюк Ипак Йули". Были и другие инциденты. Накануне произошло еще одно ЧП: из-за технической неисправности в тоннеле (между станциями "Миллий бог" и "Новза") остановился поезд. Пассажиры вынуждены были сами выбираться из вагонов и идти по рельсам до ближайшей станции. Согласно закону "О городском пассажирском транспорте", у перевозчиков есть ряд задач, которые неукоснительно должны выполняться. В их числе:Интересы граждан защищаются законом "О защите прав потребителей". В связи со сложившейся ситуацией Агентство по защите прав потребителей при АМК берет все вышеперечисленные случаи под свой контроль. Ведомство изучит все недавние происшествия с целью защитить права пассажиров столичного метро.

https://uz.sputniknews.ru/20210410/toshkent-metropoliteni-zavershilo-rassledovanie-intsidenta-s-otkrytymi-dveryami-vagona-18261404.html

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антимонопольный комитет узбекистана, ташкентский метрополитен, метро, ташкент