https://uz.sputniknews.ru/20210429/kak-trudoustroit-vsex-i-kajdogo-gosprogramma-uzbekistana-na-2021-god-18549089.html

Как трудоустроить всех и каждого: госпрограмма Узбекистана на 2021 год

Как трудоустроить всех и каждого: госпрограмма Узбекистана на 2021 год

Власти создадут новую систему эффективной организации трудовой деятельности граждан, занятых на временных, сезонных и разовых работах. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T12:03+0500

2021-04-29T12:03+0500

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общество

постановление

трудоустройство молодежи

госпрограмма

трудоустройство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане одобрена госпрограмма создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год. Соответствующее постановление подписал президент.До конца года планируется создание 457 тысяч новых рабочих мест. Программа включает в себя прогнозные показатели создания рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, малых предприятий и микрофирм, а также индивидуального предпринимательства и ремесленничества.Всего из средств Госфонда содействия занятости будет выделено: субсидий – 92,3 млрд сумов, пособий по безработице – 65,1 млрд сумов, на покрытие расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 40,6 млрд сумов; банкам для реализации малых проектов– 125 млрд сумов.Она предусматривает содействие в поиске рабочих мест и оказание услуг работодателям по найму граждан. Для этого на базе территориальных бюро обеспечения временной разовой работой создаются центры разового труда. Минтруд запустит онлайн-площадку биржи заявок Mening ishim на основе принципа "работа для всех", где будут отражаться дистанционные работы, надомный труд, фрилансеры и деятельность самозанятых лиц.Закон "О занятости населения" вступил в силу в начале года. В нем подробно описан порядок регистрации граждан в местных органах по труду (в качестве безработных и лиц, ищущих работу), а также назначения и выплаты пособий по безработице.

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постановление, трудоустройство молодежи, госпрограмма, трудоустройство, узбекистан