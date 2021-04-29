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Как трудоустроить всех и каждого: госпрограмма Узбекистана на 2021 год
Как трудоустроить всех и каждого: госпрограмма Узбекистана на 2021 год
Власти создадут новую систему эффективной организации трудовой деятельности граждан, занятых на временных, сезонных и разовых работах. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T12:03+0500
2021-04-29T12:07+0500
общество
постановление
трудоустройство молодежи
госпрограмма
трудоустройство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане одобрена госпрограмма создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год. Соответствующее постановление подписал президент.До конца года планируется создание 457 тысяч новых рабочих мест. Программа включает в себя прогнозные показатели создания рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, малых предприятий и микрофирм, а также индивидуального предпринимательства и ремесленничества.Всего из средств Госфонда содействия занятости будет выделено: субсидий – 92,3 млрд сумов, пособий по безработице – 65,1 млрд сумов, на покрытие расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 40,6 млрд сумов; банкам для реализации малых проектов– 125 млрд сумов.Она предусматривает содействие в поиске рабочих мест и оказание услуг работодателям по найму граждан. Для этого на базе территориальных бюро обеспечения временной разовой работой создаются центры разового труда. Минтруд запустит онлайн-площадку биржи заявок Mening ishim на основе принципа "работа для всех", где будут отражаться дистанционные работы, надомный труд, фрилансеры и деятельность самозанятых лиц.Закон "О занятости населения" вступил в силу в начале года. В нем подробно описан порядок регистрации граждан в местных органах по труду (в качестве безработных и лиц, ищущих работу), а также назначения и выплаты пособий по безработице.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/trudoustroystvo-i-jilischnyy-vopros-kak-gosudarstvo-reshit-problemy-molodeji-18442507.html
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постановление, трудоустройство молодежи, госпрограмма, трудоустройство, узбекистан

Как трудоустроить всех и каждого: госпрограмма Узбекистана на 2021 год

12:03 29.04.2021 (обновлено: 12:07 29.04.2021)
1024
© СС0 / Unsplash / Jeison HiguitaЖенщина на рынке, иллюстративное фото
Женщина на рынке, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© СС0 / Unsplash / Jeison Higuita
Власти создадут новую систему эффективной организации трудовой деятельности граждан, занятых на временных, сезонных и разовых работах.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане одобрена госпрограмма создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год. Соответствующее постановление подписал президент.
До конца года планируется создание 457 тысяч новых рабочих мест.
Программа включает в себя прогнозные показатели создания рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, малых предприятий и микрофирм, а также индивидуального предпринимательства и ремесленничества.
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Всего из средств Госфонда содействия занятости будет выделено: субсидий – 92,3 млрд сумов, пособий по безработице – 65,1 млрд сумов, на покрытие расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации – 40,6 млрд сумов; банкам для реализации малых проектов– 125 млрд сумов.
Кроме того, создается новая система эффективной организации трудовой деятельности граждан, занятых на временных, сезонных и разовых работах.
Она предусматривает содействие в поиске рабочих мест и оказание услуг работодателям по найму граждан. Для этого на базе территориальных бюро обеспечения временной разовой работой создаются центры разового труда.
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Минтруд запустит онлайн-площадку биржи заявок Mening ishim на основе принципа "работа для всех", где будут отражаться дистанционные работы, надомный труд, фрилансеры и деятельность самозанятых лиц.
Закон "О занятости населения" вступил в силу в начале года. В нем подробно описан порядок регистрации граждан в местных органах по труду (в качестве безработных и лиц, ищущих работу), а также назначения и выплаты пособий по безработице.
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