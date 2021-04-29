https://uz.sputniknews.ru/20210429/kto-i-zachem-pytaetsya-pugat-norvejtsev-rossiey-18546480.html

Кто и зачем пытается пугать норвежцев Россией

Кто и зачем пытается пугать норвежцев Россией

У России есть сухопутная граница всего с пятью странами НАТО — и четыре из них уже много лет занимают откровенно недружественные нам позиции. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T10:16+0500

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Хотя все они раньше были в составе нашей страны, но для Польши и трех прибалтийских республик общее прошлое (и огромное количество русского населения, как в Латвии и Эстонии) является лишь дополнительным поводом для русофобии.Пятая же страна НАТО, с которой у нас есть сухопутная граница (самая маленькая из всех, чуть меньше двухсот километров), получила независимость немногим раньше, чем прибалтийские республики отделились от распавшейся Российской империи. Она никогда не входила в состав России, но именно там в последние годы стали популярны романы и фильмы о русской оккупации и русской угрозе.И это при том, что русские никогда не нападали на эту страну и не захватывали ее территории, наоборот, освобождали от оккупантов, а вот некоторые ее жители с оружием в руках пришли в составе частей СС на нашу землю. Про них недавно был снят сериал "Фронтовики", вызвавший недоумение как у части местной публики, так и в России. Наш МИД даже назвал его появление "абсолютно неприемлемым и постыдным" и выразил пожелание услышать непредвзятые оценки со стороны властей этой страны. Да, речь о Норвегии — пятимиллионном королевстве, нашей соседке и одной из стран — основательниц НАТО.При всей приверженности Норвегии атлантической солидарности (не говоря уже о том, что пост генсека альянса сейчас занимает бывший норвежский премьер Столтенберг) даже во времена СССР страна старалась поддерживать добрососедские отношения с нами не столько в знак благодарности за освобождение от фашистской оккупации (в ходе которого в боях на севере Норвегии, в Финнмарке, погибло более шести тысяч наших солдат), сколько из-за наличия множества тем для взаимовыгодного сотрудничества: Шпицберген, рыболовство и прочее. Не было в Норвегии и американских войск.В целом нормально складывались отношения и в постсоветский период. Но в послекрымские времена ситуация стала меняться: американцы прислали сначала три, а потом и семь сотен военных. Символически? Да, но тут важно само направление, то, куда толкают норвежцев, а им внушают, что Россия опасна не только в рамках общеатлантической пропаганды, но и в работе на самом доходчивом, игровом, культурном уровне. Отсюда многочисленные фильмы и книги, появившиеся за последние несколько лет. Детективы на тему русской угрозы вообще появляются все чаще, и во многих из них сознательно проводятся параллели с Крымом, упоминается "крымский сценарий". Пару лет назад вышла "Белая армада" Нордхуса Карлссона, которую рекламировали под слоганом "75 лет назад они освободили Киркенес, теперь русские вернулись". А в вышедшем в начале этого года дебютном детективе бывшей детской писательницы Греты Бое "Сигнал бедствия" русские угрожают уже Финнмарку, то есть тем самым землям, которые освобождала Советская армия. "Финнмарк может стать новым Крымом" — вот так все просто и незатейливо.Нельзя сказать, что все норвежцы спокойно кушают приготовленные по атлантическому заказу русофобские блюда. А в том, что подобный заказ существует, можно не сомневаться — он не оформлен документально, но хороший ученик всегда понимает, что от него ждет учитель. Нет, многие возмущаются и выражают недовольство. Но их тогда обвиняют в подрывной работе, в работе на Россию — как это происходит с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленном Дисэном, ратующим за сотрудничество и добрососедские отношения с Россией. Понятно, что атлантисты пытаются привязать Норвегию к клубу активных противников России, но, в отличие от его активных участников из числа других соседей нашей страны, в королевстве нет серьезных традиций русофобии ни на бытовом, ни на политическом уровне. И при всей силе атлантического влияния на Осло норвежцы все-таки способны сами определять свои отношения с соседними странами. Особенно с Россией, которая никогда не считала Норвегию враждебным нам государством, и это относится не только к составляемым в нашем МИД спискам "недружественных стран" (в который королевство, конечно же, не попадет), а в целом к истории наших отношений. И к их будущему.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-xochet-sderjat-agressiyu-rf--i-snabjaet-russkiy-tir-legkimi-mishenyami-18349085.html

https://uz.sputniknews.ru/20210408/kto-i-zachem-provotsiruet-rossiyu-razgovorami-o-prieme-ukrainy-v-nato-18216918.html

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норвегия, нато, москва, мид рф