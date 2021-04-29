Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210429/kto-i-zachem-pytaetsya-pugat-norvejtsev-rossiey-18546480.html
Кто и зачем пытается пугать норвежцев Россией
Кто и зачем пытается пугать норвежцев Россией
У России есть сухопутная граница всего с пятью странами НАТО — и четыре из них уже много лет занимают откровенно недружественные нам позиции. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T10:16+0500
2021-04-29T10:26+0500
россия
норвегия
нато
москва
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1d/18546391_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_9a412f1185ce672b4396074b664fcb2d.jpg
Хотя все они раньше были в составе нашей страны, но для Польши и трех прибалтийских республик общее прошлое (и огромное количество русского населения, как в Латвии и Эстонии) является лишь дополнительным поводом для русофобии.Пятая же страна НАТО, с которой у нас есть сухопутная граница (самая маленькая из всех, чуть меньше двухсот километров), получила независимость немногим раньше, чем прибалтийские республики отделились от распавшейся Российской империи. Она никогда не входила в состав России, но именно там в последние годы стали популярны романы и фильмы о русской оккупации и русской угрозе.И это при том, что русские никогда не нападали на эту страну и не захватывали ее территории, наоборот, освобождали от оккупантов, а вот некоторые ее жители с оружием в руках пришли в составе частей СС на нашу землю. Про них недавно был снят сериал "Фронтовики", вызвавший недоумение как у части местной публики, так и в России. Наш МИД даже назвал его появление "абсолютно неприемлемым и постыдным" и выразил пожелание услышать непредвзятые оценки со стороны властей этой страны. Да, речь о Норвегии — пятимиллионном королевстве, нашей соседке и одной из стран — основательниц НАТО.При всей приверженности Норвегии атлантической солидарности (не говоря уже о том, что пост генсека альянса сейчас занимает бывший норвежский премьер Столтенберг) даже во времена СССР страна старалась поддерживать добрососедские отношения с нами не столько в знак благодарности за освобождение от фашистской оккупации (в ходе которого в боях на севере Норвегии, в Финнмарке, погибло более шести тысяч наших солдат), сколько из-за наличия множества тем для взаимовыгодного сотрудничества: Шпицберген, рыболовство и прочее. Не было в Норвегии и американских войск.В целом нормально складывались отношения и в постсоветский период. Но в послекрымские времена ситуация стала меняться: американцы прислали сначала три, а потом и семь сотен военных. Символически? Да, но тут важно само направление, то, куда толкают норвежцев, а им внушают, что Россия опасна не только в рамках общеатлантической пропаганды, но и в работе на самом доходчивом, игровом, культурном уровне. Отсюда многочисленные фильмы и книги, появившиеся за последние несколько лет. Детективы на тему русской угрозы вообще появляются все чаще, и во многих из них сознательно проводятся параллели с Крымом, упоминается "крымский сценарий". Пару лет назад вышла "Белая армада" Нордхуса Карлссона, которую рекламировали под слоганом "75 лет назад они освободили Киркенес, теперь русские вернулись". А в вышедшем в начале этого года дебютном детективе бывшей детской писательницы Греты Бое "Сигнал бедствия" русские угрожают уже Финнмарку, то есть тем самым землям, которые освобождала Советская армия. "Финнмарк может стать новым Крымом" — вот так все просто и незатейливо.Нельзя сказать, что все норвежцы спокойно кушают приготовленные по атлантическому заказу русофобские блюда. А в том, что подобный заказ существует, можно не сомневаться — он не оформлен документально, но хороший ученик всегда понимает, что от него ждет учитель. Нет, многие возмущаются и выражают недовольство. Но их тогда обвиняют в подрывной работе, в работе на Россию — как это происходит с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленном Дисэном, ратующим за сотрудничество и добрососедские отношения с Россией. Понятно, что атлантисты пытаются привязать Норвегию к клубу активных противников России, но, в отличие от его активных участников из числа других соседей нашей страны, в королевстве нет серьезных традиций русофобии ни на бытовом, ни на политическом уровне. И при всей силе атлантического влияния на Осло норвежцы все-таки способны сами определять свои отношения с соседними странами. Особенно с Россией, которая никогда не считала Норвегию враждебным нам государством, и это относится не только к составляемым в нашем МИД спискам "недружественных стран" (в который королевство, конечно же, не попадет), а в целом к истории наших отношений. И к их будущему.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-xochet-sderjat-agressiyu-rf--i-snabjaet-russkiy-tir-legkimi-mishenyami-18349085.html
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kto-i-zachem-provotsiruet-rossiyu-razgovorami-o-prieme-ukrainy-v-nato-18216918.html
https://uz.sputniknews.ru/20210324/nato-pod-pritselom-kak-rossiya-kontroliruet-ucheniya-alyansa-v-chernom-more-17934654.html
https://uz.sputniknews.ru/20210304/16128023.html
россия
норвегия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1d/18546391_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_c3ba8d12f2b3d90bd4f78285ed520587.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
норвегия, нато, москва, мид рф

Кто и зачем пытается пугать норвежцев Россией

10:16 29.04.2021 (обновлено: 10:26 29.04.2021)
640
© AFP 2018 / JOHANNES EISELEСолдаты НАТО
Солдаты НАТО - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© AFP 2018 / JOHANNES EISELE
Петр Акопов - Sputnik Узбекистан
Петр Акопов
Все материалы
У России есть сухопутная граница всего с пятью странами НАТО — и четыре из них уже много лет занимают откровенно недружественные нам позиции.
Хотя все они раньше были в составе нашей страны, но для Польши и трех прибалтийских республик общее прошлое (и огромное количество русского населения, как в Латвии и Эстонии) является лишь дополнительным поводом для русофобии.
Пятая же страна НАТО, с которой у нас есть сухопутная граница (самая маленькая из всех, чуть меньше двухсот километров), получила независимость немногим раньше, чем прибалтийские республики отделились от распавшейся Российской империи.
Она никогда не входила в состав России, но именно там в последние годы стали популярны романы и фильмы о русской оккупации и русской угрозе.
Эсминец США Donald Cook на военных учениях. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Россия
НАТО хочет сдержать "агрессию" РФ — и снабжает русский "тир" легкими мишенями
15 апреля, 15:17
734
И это при том, что русские никогда не нападали на эту страну и не захватывали ее территории, наоборот, освобождали от оккупантов, а вот некоторые ее жители с оружием в руках пришли в составе частей СС на нашу землю.
Про них недавно был снят сериал "Фронтовики", вызвавший недоумение как у части местной публики, так и в России. Наш МИД даже назвал его появление "абсолютно неприемлемым и постыдным" и выразил пожелание услышать непредвзятые оценки со стороны властей этой страны.
Но внешнеполитическое ведомство наших соседей отказалось комментировать сериал, сославшись на то, что "это произведение из сферы культуры и никоим образом не отражает норвежскую официальную политику или взгляды на историю".
Да, речь о Норвегии — пятимиллионном королевстве, нашей соседке и одной из стран — основательниц НАТО.
При всей приверженности Норвегии атлантической солидарности (не говоря уже о том, что пост генсека альянса сейчас занимает бывший норвежский премьер Столтенберг) даже во времена СССР страна старалась поддерживать добрососедские отношения с нами не столько в знак благодарности за освобождение от фашистской оккупации (в ходе которого в боях на севере Норвегии, в Финнмарке, погибло более шести тысяч наших солдат), сколько из-за наличия множества тем для взаимовыгодного сотрудничества: Шпицберген, рыболовство и прочее.
Не было в Норвегии и американских войск.
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Колумнисты
Кто и зачем провоцирует Россию разговорами о приеме Украины в НАТО
8 апреля, 11:09
356
В целом нормально складывались отношения и в постсоветский период. Но в послекрымские времена ситуация стала меняться: американцы прислали сначала три, а потом и семь сотен военных. Символически?
Да, но тут важно само направление, то, куда толкают норвежцев, а им внушают, что Россия опасна не только в рамках общеатлантической пропаганды, но и в работе на самом доходчивом, игровом, культурном уровне. Отсюда многочисленные фильмы и книги, появившиеся за последние несколько лет.
Начиная с нашумевшего (и ставшего самым рейтинговым в истории страны) сериала "Оккупированные" (про захват страны Россией — пусть и в сговоре с Евросоюзом) и заканчивая детективами вроде "Большого медведя" (про столкновение США и России на Шпицбергене).
Детективы на тему русской угрозы вообще появляются все чаще, и во многих из них сознательно проводятся параллели с Крымом, упоминается "крымский сценарий". Пару лет назад вышла "Белая армада" Нордхуса Карлссона, которую рекламировали под слоганом "75 лет назад они освободили Киркенес, теперь русские вернулись".
А в вышедшем в начале этого года дебютном детективе бывшей детской писательницы Греты Бое "Сигнал бедствия" русские угрожают уже Финнмарку, то есть тем самым землям, которые освобождала Советская армия. "Финнмарк может стать новым Крымом" — вот так все просто и незатейливо.
Истребители Су-30СМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Россия
НАТО под прицелом: как Россия контролирует учения Альянса в Черном море
24 марта, 16:03
1148
Нельзя сказать, что все норвежцы спокойно кушают приготовленные по атлантическому заказу русофобские блюда. А в том, что подобный заказ существует, можно не сомневаться — он не оформлен документально, но хороший ученик всегда понимает, что от него ждет учитель.
Нет, многие возмущаются и выражают недовольство. Но их тогда обвиняют в подрывной работе, в работе на Россию — как это происходит с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленном Дисэном, ратующим за сотрудничество и добрососедские отношения с Россией.

Он постоянно выступает и в норвежской, и в российской прессе и получает за это ярлык "кремлевского пропагандиста". Причем, что особенно смешно, от людей, открыто работающих на различные атлантические структуры.

Понятно, что атлантисты пытаются привязать Норвегию к клубу активных противников России, но, в отличие от его активных участников из числа других соседей нашей страны, в королевстве нет серьезных традиций русофобии ни на бытовом, ни на политическом уровне.
И при всей силе атлантического влияния на Осло норвежцы все-таки способны сами определять свои отношения с соседними странами.
Зачем Лукашенко просил у Путина дополнительные Су-30СМ – видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
Россия
"Совсем обнаглели": Лукашенко пожаловался на НАТО и попросил у РФ истребители
4 марта, 15:18
357
Особенно с Россией, которая никогда не считала Норвегию враждебным нам государством, и это относится не только к составляемым в нашем МИД спискам "недружественных стран" (в который королевство, конечно же, не попадет), а в целом к истории наших отношений. И к их будущему.
Источник: РИА Новости
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:32В Самарканде открылось Генконсульство Казахстана
13:06Экс-замсоветника Мирзиёева назначен на новую должность
12:33Вино, шампанское или коньяк: какой алкоголь наименее вредный
12:03Как трудоустроить всех и каждого: госпрограмма Узбекистана на 2021 год
11:51Машины будущего в Кыргызстане — власти провели "электрический" парад
11:13Авто всмятку: в Ташкенте водитель Lacetti въехал на высокой скорости в дерево
10:58Французам пригрозили военным переворотом. Они не испугались
10:35Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан: что в программе визита
10:16Кто и зачем пытается пугать норвежцев Россией
09:53ЧП в метро Ташкента: АМК возложил вину за произошедшее на перевозчика
09:24"Призрак" Линкольна атакует Белый дом: при чем тут Петров и Боширов?
Вчера"Длинные" гособлигации Узбекистана: как долги помогут бизнесу, экономике и связям с РФ
ВчераВ Ташкенте 107 школ переведены на онлайн-обучение
ВчераПланы на Токио: председатель НОК о неожиданных результатах при подготовке к Олимпиаде
ВчераУ хокима Кашкадарьинской области выявлен коронавирус
ВчераРоссия формирует в Центральной Азии "антиталибский фронт" — военная миссия Шойгу
ВчераНигина Уктамова стала обладательницей кредитного сертификата на покупку квартиры
ВчераПоследний герой: как 16-летний парень приписал себе два года и ушел на фронт
Вчера“Студенты-губкинцы” завоевали 11 медалей Международной интернет-олимпиады
ВчераУзбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд