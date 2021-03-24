https://uz.sputniknews.ru/20210324/nato-pod-pritselom-kak-rossiya-kontroliruet-ucheniya-alyansa-v-chernom-more-17934654.html

НАТО под прицелом: как Россия контролирует учения Альянса в Черном море

НАТО под прицелом: как Россия контролирует учения Альянса в Черном море

У берегов Румынии 20 марта стартовали военно-морские маневры Sea Shield 2021 с участием 2 400 военнослужащих, 18 боевых кораблей и судов обеспечения, 10

2021-03-24T16:03+0500

2021-03-24T16:03+0500

2021-03-24T16:50+0500

россия

черное море

нато

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У берегов Румынии 20 марта стартовали военно-морские маневры Sea Shield 2021 с участием 2 400 военнослужащих, 18 боевых кораблей и судов обеспечения, 10 самолетов — из Болгарии, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Турции. При этом в Бухаресте акцентировали: "Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе, их роль — продемонстрировать постоянную готовность армии Румынии укреплять морскую позицию альянса в меняющейся среде безопасности".Главной целью международных учений заявлена отработка взаимодействия и сотрудничества между ВМС, ВВС, сухопутными войсками, МВД Румынии и другими военно-морскими силами НАТО.Очевидно, заявленный в легенде маневров "кризис" ожидается по соседству и более других подходит для искусственного его формирования сопредельная Республика Молдова (с Приднестровьем). Ввод иностранных вооруженных формирований в нейтральную страну для "контртеррористической операции" технологически несложен и подкреплен соответствующими договоренностями Бухареста и Кишинева. Ранее молдавский президент Майя Санду сделала серию заявлений о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.При большом желании НАТО и партнеров, второй "горячей точкой" в Черноморском регионе может стать Украина (с отколовшимся Донбассом). Эта страна, как "партнер с расширенными возможностями" альянса, планирует в 2021 году провести вблизи российского Крыма восемь военных учений с участием 11 тысяч иностранных военнослужащих — американцев, поляков, румын, англичан.На военно-политический кризис с участием НАТО способна претендовать также Грузия, но после августа 2008 года — это наименее вероятная локация и самый уязвимый сценарий развития конфликта в Черноморском регионе.Горячий приемСовместные мероприятия морских, воздушных и сухопутных сил НАТО в формате Sea Shield 2021 завершатся 29 марта. Очередное немотивированное появление вблизи Крыма многочисленной эскадры США и НАТО вызвало закономерную жесткую реакцию России: Черноморский флот круглосуточно контролирует действия кораблей альянса, скрытно решают задачи в море шесть подводных лодок "Варшавянка", более 50 самолетов морской и оперативно-тактической авиации (Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34) выполняют ракетные пуски и бомбометание по надводным целям на предельно малых высотах. Летчики двух объединений (воздушных армий Южного военного округа и ЧФ) сопровождают корабельные ударные группы и решают задачи в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.Противолодочные корабли ЧФ вышли в море для тактических учений с разнородными силами. Одновременно соединение морской пехоты ЧФ отрабатывает оборону побережья. На полигоне "Опук" в Крыму проходит тактическое учение с зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Эта батальная картина отражает безусловное — количественное и качественное, оперативное и технологическое — превосходство над вероятным противником.Под прицелами кораблей и субмарин, береговых ракетных комплексов и самолетов ЧФ крейсер ВМС США Monterey и 2-я постоянная военно-морская группа НАТО (Standing NATO Maritime Group) в составе двух испанских ракетных фрегатов, румынского, болгарского и турецкого кораблей.Щит и мечПосмотрим, с какими инструментами и намерениями пришли в зону гипотетического кризиса натовские корабли. Американский эсминец Thomas Hudner, к примеру, несет на борту до 96 крылатых ракет Tomahawk дальностью до 2500 км (от порта Констанца до Москвы — около 1500 км). Заметим, "Томагавки" могут оснащаться ядерными боеголовками мощностью до 200 килотонн.Многофункциональный крейсер Monterey (типа Ticonderoga) ВМС США имеет 122 шахты для размещения "Томагавков", противокорабельных, противолодочных, зенитных ракет — в различных сочетаниях, не считая 36 противолодочных торпед Mк46. Monterey способен наносить ракетные удары самостоятельно, быть флагманом группы кораблей (что мы и наблюдаем на учениях Sea Shield 2021) или обеспечить коллективную ПВО.Специализация ракетных кораблей такова, что в условиях "кризисного урегулирования" они могут за пару недель привести в упадок целые страны и обречь на лишения миллионы людей. Ирак — операция "Лиса пустыни" в декабре 1998 года — 415 ракет "Томагавк". Ливия — операция "Начало Одиссеи" в марте 2011 года — 110 "Томагавков". Всего около полутора сотен крылатых ракет ударили по Афганистану в августе 1998-го и в октябре 2001-го. Сирия только 7 апреля 2017 года получила 59 "Томагавков". Разумеется, это не полный список "добродетельных" геополитических коррекций Пентагона.По данным иностранных СМИ, только в Ираке и Афганистане с 2001 года "кризисные" операции унесли более 500 тысяч человеческих жизней. Миллионы людей стали беженцами. Неужели кто-то мечтает повторить подобное в странах Восточной Европы? И парадокс состоит в том, что, по сути, мирное население Причерноморских стран надежно защищает от безответственных "операций" Пентагона и НАТО только военная мощь РФ, которую рискованно проверять на прочность.

/20210203/Rossiyskie-voennye-vnov-unizili-amerikantsev-v-Chernom-more-15922737.html

/20210319/nochnoy-koshmar-pentagona-v-ssha-obespokoeny-moschyu-rossiyskogo-burevestnika-17857176.html

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черное море

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черное море, нато