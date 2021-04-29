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https://uz.sputniknews.ru/20210429/mirziyoev-i-berdymuxamedov-proveli-peregovory-v-ashxabade-18560979.html
Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде
Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде
Президент Узбекистана выразил соболезнование своему туркменскому коллеге в связи со смертью его отца и обсудил с ним вопросы регионального взаимодействия. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T21:02+0500
2021-04-29T21:02+0500
политика
ашхабад
визит
гурбангулы бердымухамедов
туркменистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Главы Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в Ашхабаде, куда 29 апреля прибыл с рабочим визитов Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В начале беседы Мирзиёев от себя и от имени народа Узбекистана выразил глубокие соболезнования своему туркменскому коллеге в связи с уходом из жизни его отца Мяликгулы Бердымухамедова.Президент Туркменистана, поблагодарив за соболезнования, подчеркнул, что высоко ценит и дорожит тем, что братский узбекский народ и его лидер разделяют с ним горечь утраты в эти трудные дни.Далее главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. С удовлетворением отмечено, что несмотря на сложный период пандемии обеспечивается позитивная динамика развития узбекско-туркменских отношений на всех уровнях.Вместе с тем обращено внимание на необходимость более полного использования имеющегося потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве.Выражена готовность и далее совместно продвигать Ашхабадское Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить эффективную загрузку мультимодального маршрута Китай – Центральная Азия – Южный Кавказ – Турция и продолжить взаимодействие по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.Также, подчеркнута актуальность расширения и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.На переговорах принято решение о проведении в ближайшее время в Ташкенте очередного заседания узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В завершение встречи лидеры Узбекистана и Туркменистана подтвердили свою приверженность последовательному углублению стратегического партнерства на основе принципов взаимного доверия и уважения.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/turkmenistan-ukreplyaet-voennoe-sotrudnichestvo-s-rossiey--kakie-tseli-presleduet-ashxabad-18129690.html
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ашхабад, визит, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан, шавкат мирзиёев

Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде

21:02 29.04.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в Ашхабаде, 29 апреля 2021 года
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в Ашхабаде, 29 апреля 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана выразил соболезнование своему туркменскому коллеге в связи со смертью его отца и обсудил с ним вопросы регионального взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Главы Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в Ашхабаде, куда 29 апреля прибыл с рабочим визитов Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В начале беседы Мирзиёев от себя и от имени народа Узбекистана выразил глубокие соболезнования своему туркменскому коллеге в связи с уходом из жизни его отца Мяликгулы Бердымухамедова.
Президент Туркменистана, поблагодарив за соболезнования, подчеркнул, что высоко ценит и дорожит тем, что братский узбекский народ и его лидер разделяют с ним горечь утраты в эти трудные дни.
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Далее главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. С удовлетворением отмечено, что несмотря на сложный период пандемии обеспечивается позитивная динамика развития узбекско-туркменских отношений на всех уровнях.

“Благодаря совместным усилиям за последние годы товарооборот вырос более чем в три раза, достигнув по итогам прошлого года 530 миллионов долларов. Создано свыше 150 совместных предприятий”, - говорится в сообщении.

Вместе с тем обращено внимание на необходимость более полного использования имеющегося потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве.
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Выражена готовность и далее совместно продвигать Ашхабадское Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить эффективную загрузку мультимодального маршрута Китай – Центральная Азия – Южный Кавказ – Турция и продолжить взаимодействие по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.
Также, подчеркнута актуальность расширения и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.

“Президент Узбекистана выразил главе Туркменистана особую признательность за его инициативу о создании в Ашхабаде парка “Ташкент”, который станет еще одним ярким символом братских отношений между нашими странами”, - отмечает пресс-служба узбекского лидера.

На переговорах принято решение о проведении в ближайшее время в Ташкенте очередного заседания узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
В завершение встречи лидеры Узбекистана и Туркменистана подтвердили свою приверженность последовательному углублению стратегического партнерства на основе принципов взаимного доверия и уважения.
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