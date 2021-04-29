https://uz.sputniknews.ru/20210429/mirziyoev-i-berdymuxamedov-proveli-peregovory-v-ashxabade-18560979.html
Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде
Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде
Президент Узбекистана выразил соболезнование своему туркменскому коллеге в связи со смертью его отца и обсудил с ним вопросы регионального взаимодействия. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T21:02+0500
2021-04-29T21:02+0500
2021-04-29T21:02+0500
политика
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визит
гурбангулы бердымухамедов
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шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Главы Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в Ашхабаде, куда 29 апреля прибыл с рабочим визитов Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В начале беседы Мирзиёев от себя и от имени народа Узбекистана выразил глубокие соболезнования своему туркменскому коллеге в связи с уходом из жизни его отца Мяликгулы Бердымухамедова.Президент Туркменистана, поблагодарив за соболезнования, подчеркнул, что высоко ценит и дорожит тем, что братский узбекский народ и его лидер разделяют с ним горечь утраты в эти трудные дни.Далее главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. С удовлетворением отмечено, что несмотря на сложный период пандемии обеспечивается позитивная динамика развития узбекско-туркменских отношений на всех уровнях.Вместе с тем обращено внимание на необходимость более полного использования имеющегося потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве.Выражена готовность и далее совместно продвигать Ашхабадское Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить эффективную загрузку мультимодального маршрута Китай – Центральная Азия – Южный Кавказ – Турция и продолжить взаимодействие по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.Также, подчеркнута актуальность расширения и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.На переговорах принято решение о проведении в ближайшее время в Ташкенте очередного заседания узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В завершение встречи лидеры Узбекистана и Туркменистана подтвердили свою приверженность последовательному углублению стратегического партнерства на основе принципов взаимного доверия и уважения.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/turkmenistan-ukreplyaet-voennoe-sotrudnichestvo-s-rossiey--kakie-tseli-presleduet-ashxabad-18129690.html
https://uz.sputniknews.ru/20210224/V-tsentre-stolitsy-Turkmenistana-poyavitsya-park-Tashkent-16069050.html
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ашхабад, визит, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан, шавкат мирзиёев
Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде
Президент Узбекистана выразил соболезнование своему туркменскому коллеге в связи со смертью его отца и обсудил с ним вопросы регионального взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Главы Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в Ашхабаде, куда 29 апреля прибыл с рабочим визитов Шавкат Мирзиёев, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В начале беседы Мирзиёев от себя и от имени народа Узбекистана выразил глубокие соболезнования своему туркменскому коллеге в связи с уходом из жизни его отца Мяликгулы Бердымухамедова.
Президент Туркменистана, поблагодарив за соболезнования, подчеркнул, что высоко ценит и дорожит тем, что братский узбекский народ и его лидер разделяют с ним горечь утраты в эти трудные дни.
Далее главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. С удовлетворением отмечено, что несмотря на сложный период пандемии обеспечивается позитивная динамика развития узбекско-туркменских отношений на всех уровнях.
“Благодаря совместным усилиям за последние годы товарооборот вырос более чем в три раза, достигнув по итогам прошлого года 530 миллионов долларов. Создано свыше 150 совместных предприятий”, - говорится в сообщении.
Вместе с тем обращено внимание на необходимость более полного использования имеющегося потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве.
Выражена готовность и далее совместно продвигать Ашхабадское Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить эффективную загрузку мультимодального маршрута Китай – Центральная Азия – Южный Кавказ – Турция и продолжить взаимодействие по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.
Также, подчеркнута актуальность расширения и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.
“Президент Узбекистана выразил главе Туркменистана особую признательность за его инициативу о создании в Ашхабаде парка “Ташкент”, который станет еще одним ярким символом братских отношений между нашими странами”, - отмечает пресс-служба узбекского лидера.
На переговорах принято решение о проведении в ближайшее время в Ташкенте очередного заседания узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
В завершение встречи лидеры Узбекистана и Туркменистана подтвердили свою приверженность последовательному углублению стратегического партнерства на основе принципов взаимного доверия и уважения.