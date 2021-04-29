https://uz.sputniknews.ru/20210429/mirziyoev-i-berdymuxamedov-proveli-peregovory-v-ashxabade-18560979.html

Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде

Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде

Президент Узбекистана выразил соболезнование своему туркменскому коллеге в связи со смертью его отца и обсудил с ним вопросы регионального взаимодействия. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T21:02+0500

2021-04-29T21:02+0500

2021-04-29T21:02+0500

политика

ашхабад

визит

гурбангулы бердымухамедов

туркменистан

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1d/18561100_0:122:1184:789_1920x0_80_0_0_9cfba65a5a767ccf50e43725f18f928e.jpg

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Главы Узбекистана и Туркменистана провели переговоры в Ашхабаде, куда 29 апреля прибыл с рабочим визитов Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В начале беседы Мирзиёев от себя и от имени народа Узбекистана выразил глубокие соболезнования своему туркменскому коллеге в связи с уходом из жизни его отца Мяликгулы Бердымухамедова.Президент Туркменистана, поблагодарив за соболезнования, подчеркнул, что высоко ценит и дорожит тем, что братский узбекский народ и его лидер разделяют с ним горечь утраты в эти трудные дни.Далее главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. С удовлетворением отмечено, что несмотря на сложный период пандемии обеспечивается позитивная динамика развития узбекско-туркменских отношений на всех уровнях.Вместе с тем обращено внимание на необходимость более полного использования имеющегося потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве.Выражена готовность и далее совместно продвигать Ашхабадское Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить эффективную загрузку мультимодального маршрута Китай – Центральная Азия – Южный Кавказ – Турция и продолжить взаимодействие по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.Также, подчеркнута актуальность расширения и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.На переговорах принято решение о проведении в ближайшее время в Ташкенте очередного заседания узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В завершение встречи лидеры Узбекистана и Туркменистана подтвердили свою приверженность последовательному углублению стратегического партнерства на основе принципов взаимного доверия и уважения.

https://uz.sputniknews.ru/20210403/turkmenistan-ukreplyaet-voennoe-sotrudnichestvo-s-rossiey--kakie-tseli-presleduet-ashxabad-18129690.html

https://uz.sputniknews.ru/20210224/V-tsentre-stolitsy-Turkmenistana-poyavitsya-park-Tashkent-16069050.html

ашхабад

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ашхабад, визит, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан, шавкат мирзиёев