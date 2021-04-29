https://uz.sputniknews.ru/20210429/premery-kr-i-rt-obsudyat-prigranichnyy-konflikt-na-polyax-zasedaniya-v-kazani-18559800.html

Премьеры КР и РТ обсудят приграничный конфликт на полях заседания в Казани

Премьеры КР и РТ обсудят приграничный конфликт на полях заседания в Казани

Незапланированная встреча глав правительств двух стран пройдет после завершения заседания Евразийского межправительственного совета. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T19:38+0500

2021-04-29T19:38+0500

2021-04-29T19:38+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода проведут незапланированную двухстороннюю встречу на полях Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), сообщили в кабинете министров КР.Встреча глав правительств пройдет сегодня, 29 апреля, после завершения заседания ЕМПС. По данным кыргызского кабмина, стороны обсудят сложившуюся ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе.Конфликт на баткенском участке границы произошел 28 апреля. Граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы, а затем таджикская сторона пыталась установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители Кыргызстана выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта стали бросать друг в друга камни.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. По последним данным Министерства здравоохранения КР, пострадали 17 кыргызстанцев, один из них скончался.Президент КР Садыр Жапаров провел экстренное совещание. Создана правительственная рабочая группа по изучению и урегулированию ситуации.С глубокой озабоченностью поступающую информацию о конфликте восприняли в Узбекистане. В Министерстве иностранных дел страны по этому поводу призвали к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.В ведомстве подчеркнули готовность Узбекистана оказать всемерное содействие в этом вопросе.

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https://uz.sputniknews.ru/20210429/pastux-so-stadom-ovets-propal-na-granitse-s-tadjikistanom--ego-ischut-tretiy-den-18553807.html

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