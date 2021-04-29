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Вино, шампанское или коньяк: какой алкоголь наименее вредный
Вино, шампанское или коньяк: какой алкоголь наименее вредный
Лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T12:33+0500
2021-04-29T12:44+0500
общество
врач
диетолог
алкоголь
здоровье
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Из всех видов алкоголя меньше всего вредит здоровью вино, заявила врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с НСН.Это можно объяснить тем, что в спиртном напитке содержится мало калорий. Из всех видов вин лучшие — белое сухое и красное сухое вино. Однако безвреднее будет все же второе. В нем, помимо всего прочего, содержатся еще и антиоксиданты, подчеркнула доктор.Никаких научных доказательств этой теории, конечно, нет. Впрочем, есть неофициальное подтверждение: у итальянцев и французов, которые регулярно пьют красные и белые вина, более качественный холестериновый обмен.Ранее ученые выяснили, как можно восстановить печень у алкоголиков: помочь в этом могут терпены.
https://uz.sputniknews.ru/20210319/kak-snizit-vred-ot-alkogolya--2-soveta-ot-narkologa-17844127.html
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врач, диетолог, алкоголь, здоровье

Вино, шампанское или коньяк: какой алкоголь наименее вредный

12:33 29.04.2021 (обновлено: 12:44 29.04.2021)
788
© СС0 / Unsplash / Hush NaidooКоктейль, иллюстративное фото
Коктейль, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© СС0 / Unsplash / Hush Naidoo
Лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Из всех видов алкоголя меньше всего вредит здоровью вино, заявила врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с НСН.
Это можно объяснить тем, что в спиртном напитке содержится мало калорий. Из всех видов вин лучшие — белое сухое и красное сухое вино.
Однако безвреднее будет все же второе. В нем, помимо всего прочего, содержатся еще и антиоксиданты, подчеркнула доктор.
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Никаких научных доказательств этой теории, конечно, нет.
Впрочем, есть неофициальное подтверждение: у итальянцев и французов, которые регулярно пьют красные и белые вина, более качественный холестериновый обмен.
Ранее ученые выяснили, как можно восстановить печень у алкоголиков: помочь в этом могут терпены.
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