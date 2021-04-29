https://uz.sputniknews.ru/20210429/vino-konyak-shampanskoe-ili-viski-kakoy-alkogol-naimenee-vrednyy-18549730.html
Вино, шампанское или коньяк: какой алкоголь наименее вредный
Вино, шампанское или коньяк: какой алкоголь наименее вредный
Лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T12:33+0500
2021-04-29T12:33+0500
2021-04-29T12:44+0500
общество
врач
диетолог
алкоголь
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1d/18549838_0:761:2048:1913_1920x0_80_0_0_b65927947ef8f9d6b68c04b65255c72f.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Из всех видов алкоголя меньше всего вредит здоровью вино, заявила врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с НСН.Это можно объяснить тем, что в спиртном напитке содержится мало калорий. Из всех видов вин лучшие — белое сухое и красное сухое вино. Однако безвреднее будет все же второе. В нем, помимо всего прочего, содержатся еще и антиоксиданты, подчеркнула доктор.Никаких научных доказательств этой теории, конечно, нет. Впрочем, есть неофициальное подтверждение: у итальянцев и французов, которые регулярно пьют красные и белые вина, более качественный холестериновый обмен.Ранее ученые выяснили, как можно восстановить печень у алкоголиков: помочь в этом могут терпены.
https://uz.sputniknews.ru/20210319/kak-snizit-vred-ot-alkogolya--2-soveta-ot-narkologa-17844127.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1d/18549838_0:569:2048:2105_1920x0_80_0_0_2ad75f95ceff9515586b46d8ec7bddd5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач, диетолог, алкоголь, здоровье
Вино, шампанское или коньяк: какой алкоголь наименее вредный
12:33 29.04.2021 (обновлено: 12:44 29.04.2021)
Лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Из всех видов алкоголя меньше всего вредит здоровью вино, заявила врач-диетолог Ольга Шмелева в беседе с НСН
.
Это можно объяснить тем, что в спиртном напитке содержится мало калорий. Из всех видов вин лучшие — белое сухое и красное сухое вино.
Однако безвреднее будет все же второе. В нем, помимо всего прочего, содержатся еще и антиоксиданты, подчеркнула доктор.
Никаких научных доказательств этой теории, конечно, нет.
Впрочем, есть неофициальное подтверждение: у итальянцев и французов, которые регулярно пьют красные и белые вина, более качественный холестериновый обмен.
Ранее ученые выяснили
, как можно восстановить печень у алкоголиков: помочь в этом могут терпены.