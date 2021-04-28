Экономика
"Длинные" гособлигации Узбекистана: как долги помогут бизнесу, экономике и связям с РФ
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© Sputnik / Владимир Трефилов/
Министерство финансов Узбекистана впервые разместило на Республиканской валютной бирже пятилетние гособлигации. Спрос на них вырос в 1,7 раза в тот же день и превысил предложение.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Кому помогут гособлигации в первую очередь — бизнесу или населению, с чем связан такой высокий спрос на них, какие еще качественные финансовые механизмы может использовать Узбекистан для развития экономики, рассказали эксперты Sputnik.
Размещение на бирже ценных бумаг, по словам экономиста QBF Олега Богданова, обычная практика Министерства финансов в случае, когда нужно рефинансировать старые долги. Конъюнктура рынка для развивающихся площадок может ухудшиться в любой момент, поэтому Узбекистан "вовремя подсуетился" с выпуском облигаций. Кроме того, финансовая история показывает, что длинные выпуски облигаций обычно увеличивают их дюрацию (средневзвешенный срок потока платежей) и дают правительству время на маневр по повышению темпов роста экономики: позволяют сократить задолженности, увеличить доходы, снизить расходы и другое.
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Говоря о плюсах для узбекистанцев, финансовый аналитик Дмитрий Голубовский отмечает, что у населения появится новый инструмент сбережений, более гибкий, чем банковский депозит. Эксперт объясняет это тем, что банковский депозит имеет определенные сроки по вкладу и ограничивает снятие средств раньше времени. От госдолга же физлицо может избавиться в любой момент, да еще и выйдет с купонным доходом. Но это больше среднесрочная или долгосрочная перспектива.
"Люди должны распробовать этот инструмент сбережений, ощутить его эффект, погрузиться в культуру инвестиций. Например, в РФ население только в прошлом году, когда ставки упали до очередных минимумов, близко познакомилось с фондовым рынком. Так что на это уйдет время".
Долги – это хорошо: кто получит главный бонус от гособлигаций
Объем спроса на ценные бумаги, размещенные на аукционных торгах, превысил предложение в 1,7 раза. По мнению Олега Богданова, в республике есть интерес к ценным бумагам, и банки Узбекистана нуждаются в хороших финансовых инструментах для инвестирования, ведь на счетах скапливается большое количество средств. Гособлигации в данном случае надежный финансовый инструмент, который может обеспечить защиту инвестициям населения. Средневзвешенная доходность по ценным бумагам составила более 12,5%, поэтому и банки с удовольствием их покупают.
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Исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев добавляет, что в повышенном спросе на гособлигации прослеживается некая уверенность самих участников рынка в стабильности денежно-кредитной политики, которую проводит ЦБ Узбекистана с учетом поставленной на конец 2023 года цели по ежегодной инфляции в пределах 5%. Это говорит о том, что держатели акций могут рассчитывать на хороший доход. Но эксперт отмечает, что в обычных аукционах при размещении гособлигаций принимает участие от 7 дилеров, здесь же в торгах участвовало только три биржевых посредника.
"Видимо, узбекскому рынку необходимо время для адаптации к новым возможностям и пересмотру своих горизонтов инвестирования. Но сам факт успешности выпуска данных долговых обязательств на срок свыше одного года, конечно же, является позитивным моментом и обеспечивает бюджет Узбекистана длинными ресурсами, чего стране сейчас явно не хватает".
Олег Богданов в свою очередь добавляет, что, если брать отдельную суверенную территорию, обычно уровень дефолта по облигациям минимальный. Линейка градации по уровню риска на рынке выстраивается по следующей схеме: гособлигации, облигации муниципалитетов, корпораций и т.д.
"Гособлигации — это всегда Number One для инвесторов. А в данной ситуации спрос на облигации высокий, доходность высокая, в финансовом секторе есть дефицит качественных активов – много составляющих, которые удачно сошлись. Кроме того, востребованные облигации, выпущенные в суверенной нацвалюте, защищают государство от валютных рисков".
Долговой рынок Узбекистану надо развивать как важный инструмент государственный политики отмечает и финансист Дмитрий Голубовский, называя гособлигации сверхнадёжным инструментом сбережений, так как подразумевается, что государство не может обанкротиться, а ставки по таким ценным бумагам в реальном выражении около или ниже нуля.
"Главный бонус здесь получает государство. Долги — это хорошо. Долговой рынок – это некий макроэкономический инструмент регулирования. Во-первых, это является опережающим индикатором для процентной политики Центробанка, то есть ставка на долговом рынке устанавливается рыночным методом, что является ориентиром для монетарных властей. Во-вторых, это демпфер (смягчающее и сглаживающее воздействие) для платежного баланс, который в случае отсутствия долгового рынка строго зависит от спроса и предложения и динамики трансграничных платежей"
Голубовский приводит еще несколько положительных эффектов от выпуска ценных бумаг для республики. Например, если у страны "проседает" экспорт, но рынок ставит более высокую ставку, то иностранные инвесторы притоком капитала могут компенсировать потери от внешней торговли. Экономист возвращается к опыту РФ, которой удалось отвязать рубль от жесткой корреляции с нефтью, благодаря высоколиквидному государственному долговому рынку. Гособлигации дают дополнительную устойчивость экономике, так как старые долги постоянно замещаются новыми займами. Тот же Минфин РФ платит по ним проценты, но, зачастую, это ниже уровня инфляции.
"Маршрутная карта давно нарисована": чей опыт эффективнее для экономики Узбекистана
В последние годы Узбекистан принимает последовательные меры по развитию внутренних финансовых рынков. Основная цель Программы развития рынка капитала в 2021-2023 годах у республики – доведение общего объема ценных бумаг в свободном обращении минимум до 5% валового внутреннего продукта. По мнению Олега Богданова, это "скромная цель", и республика "не должна, а обязана" ее достичь для прорывного развития экономики. Он также отмечает, что финансовые власти Узбекистана ориентируются на развитие глобальных финансовых систем в РФ, США и Европе.
"Маршрутная карта по улучшению экономики уже давно нарисована. Это приватизация предприятий, грамотное регулирование рынка акций, обеспечение доступа к совершению операций для местного бизнеса и физических лиц. Ведь для развития частного бизнеса обязательным условием остается развитие рынка капитала. Технологии на базе блокчейн также пользуются спросом".
Выпуск гособлигаций в Узбекистане принесет свои плоды и во взаимоотношениях бизнесов России и Узбекистана, уверен исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Он выразил надежду, что такая инициатива Минфина Узбекистан привлечет и российских инвесторов на рынок страны.
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"Без сомнения, этот инструмент денежно-кредитной политики может подвигнуть российских инвесторов к работе на фондовом рынке и покупке этих государственных ценных бумаг. Это прибыльные облигации и на них можно прилично зарабатывать при минимальных рисках".
Уже сейчас российский бизнес видит хорошие перспективы для сотрудничества с компаниями Узбекистана, а новый подход в финансах только укрепит их уверенность в правильности выбора.