Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210429/mid-rf-prokommentiroval-situatsiyu-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18560087.html
МИД РФ прокомментировал ситуацию на кыргызско-таджикской границе
МИД РФ прокомментировал ситуацию на кыргызско-таджикской границе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся на кыргызско-таджикской границе 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T20:10+0500
2021-04-29T20:10+0500
россия
конфликт
мид рф
кыргызстан
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/04/15934912_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_9b06987a4ede7afbda0e31c2c0e8bc8e.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Москве изучают ситуацию, сложившуюся на границе Кыргызстана и Таджикистана, где отмечаются перестрелки, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову."Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказала она на брифинге в Москве.Погранслужбы обеих стран в среду сообщили о начавшемся конфликте на баткенском участке границы. Граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы, а затем пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители Кыргызстана выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта стали бросать друг в друга камни.Конфликт обострился в ночь на четверг, началась стрельба. К настоящему времени известно о 31 пострадавшем и одном погибшем в Кыргызстане и о 31 пострадавшем и трех погибших в Таджикистане.Информацию о конфликте с глубокой озабоченностью восприняли в Узбекистане. В Министерстве иностранных дел призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.В ведомстве подчеркнули готовность Узбекистана оказать всемерное содействие в этом вопросе.Позже стало известно о намечающейся незапланированной встрече премьер-министров КР и РТ. Она должна пройти в Казани 29 апреля после завершения заседания Евразийского межправительственного совета.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/kyrgyzstan-i-uzbekistan-reshili-voprosy-po-spornym-uchastkam-granitsy-17977387.html
россия
кыргызстан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/04/15934912_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_050150e583f98414c5cf342a5e8a7070.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
конфликт, мид рф, кыргызстан, таджикистан

МИД РФ прокомментировал ситуацию на кыргызско-таджикской границе

20:10 29.04.2021
285
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся на кыргызско-таджикской границе
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Москве изучают ситуацию, сложившуюся на границе Кыргызстана и Таджикистана, где отмечаются перестрелки, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
"Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказала она на брифинге в Москве.
Погранслужбы обеих стран в среду сообщили о начавшемся конфликте на баткенском участке границы. Граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы, а затем пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.
Представители Кыргызстана выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта стали бросать друг в друга камни.
Белорусско-украинская граница - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
Политика
Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы
26 марта, 15:19
7375
Конфликт обострился в ночь на четверг, началась стрельба. К настоящему времени известно о 31 пострадавшем и одном погибшем в Кыргызстане и о 31 пострадавшем и трех погибших в Таджикистане.
Информацию о конфликте с глубокой озабоченностью восприняли в Узбекистане. В Министерстве иностранных дел призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.
В ведомстве подчеркнули готовность Узбекистана оказать всемерное содействие в этом вопросе.
Позже стало известно о намечающейся незапланированной встрече премьер-министров КР и РТ. Она должна пройти в Казани 29 апреля после завершения заседания Евразийского межправительственного совета.
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:10МИД РФ прокомментировал ситуацию на кыргызско-таджикской границе
19:38Премьеры КР и РТ обсудят приграничный конфликт на полях заседания в Казани
18:41Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
17:50Какие витамины принять и сколько, чтобы избежать тяжелой формы COVID?
17:24Ташкент и Пекин отметили важность ШОС в урегулировании ситуации в Афганистане
17:19Узбекистан призвал к немедленному прекращению столкновений на кыргызско-таджикской границе
17:14Арипов: вакцина "Спутник V" пользуется очень высоким спросом — мы готовы ее производить
16:45Мишустин сообщил о подготовке визита Мирзиёева в РФ и передал привет от Путина
16:30Арипов попросил Мишустина увеличить поставки в Узбекистан "Спутника V"
15:57А это точно "Спутник V": российская вакцина произвела фурор в поликлиниках Ташкента
15:52В Карши установят флаг за 1,35 млрд сумов
15:46Пастух со стадом овец пропал на границе с Таджикистаном — его ищут третий день
14:38Порядка полумиллиона узбекистанцев смогут трудоустроиться на родине в этом году
14:17Узбекские олимпийцы планируют привиться перед Играми в Токио — видео
13:55Двое наёмников из Намангана избили во сне мужа-изменщика — его "заказала" жена
13:32В Самарканде открылось Генконсульство Казахстана
13:06Экс-замсоветника Мирзиёева назначен на новую должность
12:33Вино, шампанское или коньяк: какой алкоголь наименее вредный
12:03Как трудоустроить всех и каждого: госпрограмма Узбекистана на 2021 год
11:51Машины будущего в Кыргызстане — власти провели "электрический" парад