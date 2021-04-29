https://uz.sputniknews.ru/20210429/mid-rf-prokommentiroval-situatsiyu-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18560087.html
МИД РФ прокомментировал ситуацию на кыргызско-таджикской границе
МИД РФ прокомментировал ситуацию на кыргызско-таджикской границе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся на кыргызско-таджикской границе 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T20:10+0500
2021-04-29T20:10+0500
2021-04-29T20:10+0500
россия
конфликт
мид рф
кыргызстан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Москве изучают ситуацию, сложившуюся на границе Кыргызстана и Таджикистана, где отмечаются перестрелки, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову."Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказала она на брифинге в Москве.Погранслужбы обеих стран в среду сообщили о начавшемся конфликте на баткенском участке границы. Граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы, а затем пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители Кыргызстана выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта стали бросать друг в друга камни.Конфликт обострился в ночь на четверг, началась стрельба. К настоящему времени известно о 31 пострадавшем и одном погибшем в Кыргызстане и о 31 пострадавшем и трех погибших в Таджикистане.Информацию о конфликте с глубокой озабоченностью восприняли в Узбекистане. В Министерстве иностранных дел призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.В ведомстве подчеркнули готовность Узбекистана оказать всемерное содействие в этом вопросе.Позже стало известно о намечающейся незапланированной встрече премьер-министров КР и РТ. Она должна пройти в Казани 29 апреля после завершения заседания Евразийского межправительственного совета.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/kyrgyzstan-i-uzbekistan-reshili-voprosy-po-spornym-uchastkam-granitsy-17977387.html
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конфликт, мид рф, кыргызстан, таджикистан
МИД РФ прокомментировал ситуацию на кыргызско-таджикской границе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся на кыргызско-таджикской границе
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
В Москве изучают ситуацию, сложившуюся на границе Кыргызстана и Таджикистана, где отмечаются перестрелки, сообщает РИА “Новости”
со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
"Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказала она на брифинге в Москве.
Погранслужбы обеих стран в среду сообщили о начавшемся конфликте на баткенском участке границы. Граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы, а затем пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.
Представители Кыргызстана выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта стали бросать друг в друга камни.
Конфликт обострился в ночь на четверг, началась стрельба. К настоящему времени известно о 31 пострадавшем и одном погибшем в Кыргызстане и о 31 пострадавшем и трех погибших в Таджикистане.
Информацию о конфликте с глубокой озабоченностью восприняли в Узбекистане. В Министерстве иностранных дел призвали
стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.
В ведомстве подчеркнули готовность Узбекистана оказать всемерное содействие в этом вопросе.
Позже стало известно о намечающейся незапланированной встрече
премьер-министров КР и РТ. Она должна пройти в Казани 29 апреля после завершения заседания Евразийского межправительственного совета.