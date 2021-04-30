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РФ и Узбекистан возьмут "под контроль" историю: победа над нацизмом не должна быть забыта
РФ и Узбекистан возьмут "под контроль" историю: победа над нацизмом не должна быть забыта
В Ташкенте в пятницу проходит международная конференция "Вторая мировая война в истории и памяти народов Центральной Азии". В мероприятии принимают участие... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T12:29+0500
2021-04-30T12:29+0500
2021-04-30T12:49+0500
адольф гитлер
фашисты
нацизм
германия
общество
вторая мировая война
день победы
ссср
великая отечественная война
победа
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана проводят совместную работу по сохранению истории победы над нацизмом.Это особенно важно сейчас, когда усиливаются попытки "посадить народы на иглу фальсификации", заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов."Сегодня усиливаются попытки посадить народы на "иглу" фальсификации истории, попытки лишить многие народы его исторической памяти. То, что делается в Узбекистане, — это очень важно с точки зрения сохранения истории победы над фашизмом", — отметил дипломат.Мальгинов напомнил, что в минувшую среду в Бухаре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу передал узбекской стороне архивные материалы о подвиге узбекистанцев в годы Второй мировой войны. Это историческое достояние будет выставлено в виде экспозиции в музее парка Победы в Ташкенте.Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров, в свою очередь, напомнил, что на полях Великой Отечественной войны погибло около полутора миллиона бойцов из стран региона.Свыше 780 тысяч человек в конце войны были награждены орденами и медалями: из них — более 1 тысячи человек стали Героями СССР, около 250 — полными кавалерами ордена Славы. Насыров подчеркнул, что в военные годы Центральная Азия превратилась в надежный тыл по обеспечению фронта. Только в течение ноября 1941—марта 1942 годов в Узбекистане сформировано 14 национальных соединений, которые проявили на фронтах высокое мужество и беззаветный героизм.Кроме того, регион принял более 3 миллионов эвакуированных с территорий, охваченных войной.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/istorik-na-vostoke-gitler-vel-sovershenno-inuyu-voynu--na-unichtojenie-18522178.html
https://uz.sputniknews.ru/20210428/posledniy-geroy-kak-16-letniy-paren-pripisal-sebe-dva-goda-i-ushel-na-front-18542055.html
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РФ и Узбекистан возьмут "под контроль" историю: победа над нацизмом не должна быть забыта
12:29 30.04.2021 (обновлено: 12:49 30.04.2021)
В Ташкенте в пятницу проходит международная конференция "Вторая мировая война в истории и памяти народов Центральной Азии". В мероприятии принимают участие представители дипмиссий, аккредитованных в Узбекистане, исторических институтов и международных организаций.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Власти России и Узбекистана проводят совместную работу по сохранению истории победы над нацизмом.
Это особенно важно сейчас, когда усиливаются попытки "посадить народы на иглу фальсификации", заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов.
"Сегодня усиливаются попытки посадить народы на "иглу" фальсификации истории, попытки лишить многие народы его исторической памяти. То, что делается в Узбекистане, — это очень важно с точки зрения сохранения истории победы над фашизмом", — отметил дипломат.
Мальгинов напомнил, что в минувшую среду в Бухаре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу передал узбекской стороне архивные материалы о подвиге узбекистанцев в годы Второй мировой войны.
Это историческое достояние будет выставлено в виде экспозиции в музее парка Победы в Ташкенте.
"Если нам удастся сохранить эту память, то и Россия и Узбекистан, и другие страны, участвовавшие в Великой Отечественной войне, мы сможем противостоять процессам фальсификации", — подчеркнул Мальгинов.
Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насыров, в свою очередь, напомнил, что на полях Великой Отечественной войны погибло около полутора миллиона бойцов из стран региона.
Свыше 780 тысяч человек в конце войны были награждены орденами и медалями: из них — более 1 тысячи человек стали Героями СССР, около 250 — полными кавалерами ордена Славы.
Насыров подчеркнул, что в военные годы Центральная Азия превратилась в надежный тыл по обеспечению фронта.
Только в течение ноября 1941—марта 1942 годов в Узбекистане сформировано 14 национальных соединений, которые проявили на фронтах высокое мужество и беззаветный героизм.
Кроме того, регион принял более 3 миллионов эвакуированных с территорий, охваченных войной.