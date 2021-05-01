Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
LIVE: Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210501/doktor-myasnikov-obyasnil-kakie-rodinki-govoryat-o-razvitii-raka-18585981.html
Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
Медик призвал быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T17:38+0500
2021-05-01T18:12+0500
общество
врач
онкология
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18586080_0:659:2049:1811_1920x0_80_0_0_9dcd829cf5c228d01d05149541edc41a.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, когда родинки сигнализируют о развитии в организме онкологического заболевания.По словам специалиста, следует обратить, в первую очередь, на количество родинок. Если их более 50, то это уже повод забеспокоиться.Что такое меланома? На сегодняшний день, это самая агрессивная из всех существующих форм злокачественных опухолей. Она отличается своей непредсказуемостью.Однако, как отмечают медики, если выявить заболевание на ранней стадии, то полностью излечиться можно. Людям с повышенным количеством родинок следует быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.Мясников также порекомендовал фотографировать родинки, чтобы можно было отслеживать их рост в динамике. Эти данные необходимо регулярно показывать врачу-дерматологу.Ранее доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18586080_0:467:2049:2003_1920x0_80_0_0_c84f32621a9dd522368400e0abf6c973.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач, онкология, здоровье

Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака

17:38 01.05.2021 (обновлено: 18:12 01.05.2021)
560
© СС0 / Unsplash / National Cancer InstituteКлетки меланомы, иллюстративное фото
Клетки меланомы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© СС0 / Unsplash / National Cancer Institute
Медик призвал быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, когда родинки сигнализируют о развитии в организме онкологического заболевания.
По словам специалиста, следует обратить, в первую очередь, на количество родинок. Если их более 50, то это уже повод забеспокоиться.
"Это уже фактор риска развития меланомы. Либо если у вас атипичные, то есть неправильной формы, больше пяти, это тоже фактор риска", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Что такое меланома? На сегодняшний день, это самая агрессивная из всех существующих форм злокачественных опухолей. Она отличается своей непредсказуемостью.
Однако, как отмечают медики, если выявить заболевание на ранней стадии, то полностью излечиться можно.
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Германии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Вкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет"
24 марта, 19:43
113068
Людям с повышенным количеством родинок следует быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.
Мясников также порекомендовал фотографировать родинки, чтобы можно было отслеживать их рост в динамике. Эти данные необходимо регулярно показывать врачу-дерматологу.
Ранее доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака.
002000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:41Узбекистанцы-панфиловцы, затерянные могилы и вода из походной фляжки — новые факты о войне
20:36Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
18:45Судьба США и виз, России и ЕС, Бишкека и Душанбе — большое интервью Захаровой
18:32Путин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
17:49"Притеснение" СМИ, визы в США и судьба Центральной Азии — большое интервью Захаровой
17:38Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
17:00Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России
16:55Как Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения
16:45Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США
16:30Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека
16:15Захарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию России
15:19"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел
14:53Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов
14:13Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
13:47UzAirways продаст 17 самолетов и один тренажер — иначе их утилизируют
13:02Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
12:35Новая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, а в июне
12:04ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
11:47Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью
11:20Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото