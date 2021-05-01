https://uz.sputniknews.ru/20210501/doktor-myasnikov-obyasnil-kakie-rodinki-govoryat-o-razvitii-raka-18585981.html
Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
Медик призвал быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T17:38+0500
2021-05-01T17:38+0500
2021-05-01T18:12+0500
общество
врач
онкология
здоровье
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, когда родинки сигнализируют о развитии в организме онкологического заболевания.По словам специалиста, следует обратить, в первую очередь, на количество родинок. Если их более 50, то это уже повод забеспокоиться.Что такое меланома? На сегодняшний день, это самая агрессивная из всех существующих форм злокачественных опухолей. Она отличается своей непредсказуемостью.Однако, как отмечают медики, если выявить заболевание на ранней стадии, то полностью излечиться можно. Людям с повышенным количеством родинок следует быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.Мясников также порекомендовал фотографировать родинки, чтобы можно было отслеживать их рост в динамике. Эти данные необходимо регулярно показывать врачу-дерматологу.Ранее доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html
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врач, онкология, здоровье
Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
17:38 01.05.2021 (обновлено: 18:12 01.05.2021)
Медик призвал быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, когда родинки сигнализируют о развитии в организме онкологического заболевания.
По словам специалиста, следует обратить, в первую очередь, на количество родинок. Если их более 50, то это уже повод забеспокоиться.
"Это уже фактор риска развития меланомы. Либо если у вас атипичные, то есть неправильной формы, больше пяти, это тоже фактор риска", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1"
.
Что такое меланома? На сегодняшний день, это самая агрессивная из всех существующих форм злокачественных опухолей. Она отличается своей непредсказуемостью.
Однако, как отмечают медики, если выявить заболевание на ранней стадии, то полностью излечиться можно.
Людям с повышенным количеством родинок следует быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.
Мясников также порекомендовал фотографировать родинки, чтобы можно было отслеживать их рост в динамике. Эти данные необходимо регулярно показывать врачу-дерматологу.
Ранее доктор Мясников назвал вирус
, который вызывает 70% всех случаев рака.