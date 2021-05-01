https://uz.sputniknews.ru/20210501/doktor-myasnikov-obyasnil-kakie-rodinki-govoryat-o-razvitii-raka-18585981.html

Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака

Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака

Медик призвал быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T17:38+0500

2021-05-01T17:38+0500

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общество

врач

онкология

здоровье

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, когда родинки сигнализируют о развитии в организме онкологического заболевания.По словам специалиста, следует обратить, в первую очередь, на количество родинок. Если их более 50, то это уже повод забеспокоиться.Что такое меланома? На сегодняшний день, это самая агрессивная из всех существующих форм злокачественных опухолей. Она отличается своей непредсказуемостью.Однако, как отмечают медики, если выявить заболевание на ранней стадии, то полностью излечиться можно. Людям с повышенным количеством родинок следует быть осторожнее на солнце: избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.Мясников также порекомендовал фотографировать родинки, чтобы можно было отслеживать их рост в динамике. Эти данные необходимо регулярно показывать врачу-дерматологу.Ранее доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака.

https://uz.sputniknews.ru/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html

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