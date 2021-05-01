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Как Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения
Как Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения
Власти разработали ряд мер, которые, как ожидается, помогут развить авиационную отрасль страны. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T16:55+0500
2021-05-01T16:55+0500
пилоты
самолет
общество
uzbekistan airports
авиация
гражданская авиация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. С целью поддержки предприятий гражданской авиации в условиях пандемии коронавируса, диверсификации авиационных услуг, а также обеспечения доступности их для населения по качеству и стоимости разработаны меры по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации.UzAirports будет управлять международными аэропортамиАО Uzbekistan Airports в виде исключения передаются на договорной основе полномочия исполнительного органа международных аэропортов, независимо от их организационно-правовой формы. Также на компанию возлагаются задачи по аккумулированию финансовых потоков, рациональному использованию денежных средств, снижение себестоимости и распоряжение чистой прибылью, а также проведению централизованных закупок.Авиации предоставят льготыПостановлением предусмотрено с 1 мая 2021 года сроком на три года сокращение до 50% установленной ставки земельного налога и налога на имущество для Uzbekistan Airports и входящих в его состав международных аэропортов.Минфину поручено продлить до 10 февраля 2024-го срок возврата средств беспроцентной бюджетной ссуды в размере 40 миллионов долларов, выделенных для Uzbekistan Airways, предусмотрев начало возврата с 10 мая 2022-го.Также будут пересмотрены графики погашения кредитов UzAirways, полученных от "Узнацбанк", Фонда реконструкции и развития в размере 895 миллиардов сумов и 77,73 миллиона долларов, с прекращением выплат по задолженности за 2021–2023 годы.Пассажирам упростят доступ к услугамДля кардинального улучшения качества услуг для пассажиров и пребывающих лиц на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах им разрешается свободный вход в здания вокзалов и выход из них с соблюдением требований безопасности.Упрощен порядок разрешения на организацию на вокзалах и прилегающих к ним территориях точек общепита, по оказанию услуг и розничной торговли.Кроме того, введено разрешение на использование эстакады аэропортов всеми видами пассажирских автотранспортных средств на территории международных аэропортов.Новые кадры для гражданской авиацииВ Ташкентском государственном транспортном университете создается Школа по подготовке пилотов гражданской авиации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).Занятия начнутся с 2021/2022 учебного года по направлению образования бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов". Выпускники по окончании обучения получат диплом установленного образца Французской национальной школы гражданской авиации, который будет признан в Узбекистане в качестве документа о высшем образовании.
https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzairways-prodast-17-samoletov-i-odin-trenajer--inache-ix-utiliziruyut-18582037.html
https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-stolichnom-aeroportu-otkroetsya-estakada-dlya-propuska-passajirov-na-vtoroy-etaj-18497730.html
https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-vyrastit-novoe-pokolenie-grajdanskix-pilotov--v-etom-pomogut-frantsuzy-18573884.html
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пилоты, самолет, uzbekistan airports, авиация, гражданская авиация, узбекистан

Как Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения

16:55 01.05.2021
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© СС0 / Unsplash / Josue Isai Ramos FigueroaСамолет, иллюстративное фото
Самолет, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© СС0 / Unsplash / Josue Isai Ramos Figueroa
Власти разработали ряд мер, которые, как ожидается, помогут развить авиационную отрасль страны.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. С целью поддержки предприятий гражданской авиации в условиях пандемии коронавируса, диверсификации авиационных услуг, а также обеспечения доступности их для населения по качеству и стоимости разработаны меры по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации.

UzAirports будет управлять международными аэропортами

АО Uzbekistan Airports в виде исключения передаются на договорной основе полномочия исполнительного органа международных аэропортов, независимо от их организационно-правовой формы.

В качестве управляющего UzAirports должно осуществлять реализацию единой стратегии развития аэропортов и корпоративной политики, осуществление методологического руководства деятельностью аэропортов.

Также на компанию возлагаются задачи по аккумулированию финансовых потоков, рациональному использованию денежных средств, снижение себестоимости и распоряжение чистой прибылью, а также проведению централизованных закупок.

Авиации предоставят льготы

Постановлением предусмотрено с 1 мая 2021 года сроком на три года сокращение до 50% установленной ставки земельного налога и налога на имущество для Uzbekistan Airports и входящих в его состав международных аэропортов.
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Минфину поручено продлить до 10 февраля 2024-го срок возврата средств беспроцентной бюджетной ссуды в размере 40 миллионов долларов, выделенных для Uzbekistan Airways, предусмотрев начало возврата с 10 мая 2022-го.
Также будут пересмотрены графики погашения кредитов UzAirways, полученных от "Узнацбанк", Фонда реконструкции и развития в размере 895 миллиардов сумов и 77,73 миллиона долларов, с прекращением выплат по задолженности за 2021–2023 годы.

Пассажирам упростят доступ к услугам

Для кардинального улучшения качества услуг для пассажиров и пребывающих лиц на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах им разрешается свободный вход в здания вокзалов и выход из них с соблюдением требований безопасности.
Упрощен порядок разрешения на организацию на вокзалах и прилегающих к ним территориях точек общепита, по оказанию услуг и розничной торговли.
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Кроме того, введено разрешение на использование эстакады аэропортов всеми видами пассажирских автотранспортных средств на территории международных аэропортов.

Новые кадры для гражданской авиации

В Ташкентском государственном транспортном университете создается Школа по подготовке пилотов гражданской авиации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).
Занятия начнутся с 2021/2022 учебного года по направлению образования бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов".
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Выпускники по окончании обучения получат диплом установленного образца Французской национальной школы гражданской авиации, который будет признан в Узбекистане в качестве документа о высшем образовании.
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