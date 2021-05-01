https://uz.sputniknews.ru/20210501/kak-uzbekistan-transformiruet-svoyu-grajdanskuyu-aviatsiyu--chetyre-resheniya-18584075.html

Как Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения

Как Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения

Власти разработали ряд мер, которые, как ожидается, помогут развить авиационную отрасль страны. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T16:55+0500

2021-05-01T16:55+0500

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пилоты

самолет

общество

uzbekistan airports

авиация

гражданская авиация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. С целью поддержки предприятий гражданской авиации в условиях пандемии коронавируса, диверсификации авиационных услуг, а также обеспечения доступности их для населения по качеству и стоимости разработаны меры по трансформации и поддержке предприятий гражданской авиации.UzAirports будет управлять международными аэропортамиАО Uzbekistan Airports в виде исключения передаются на договорной основе полномочия исполнительного органа международных аэропортов, независимо от их организационно-правовой формы. Также на компанию возлагаются задачи по аккумулированию финансовых потоков, рациональному использованию денежных средств, снижение себестоимости и распоряжение чистой прибылью, а также проведению централизованных закупок.Авиации предоставят льготыПостановлением предусмотрено с 1 мая 2021 года сроком на три года сокращение до 50% установленной ставки земельного налога и налога на имущество для Uzbekistan Airports и входящих в его состав международных аэропортов.Минфину поручено продлить до 10 февраля 2024-го срок возврата средств беспроцентной бюджетной ссуды в размере 40 миллионов долларов, выделенных для Uzbekistan Airways, предусмотрев начало возврата с 10 мая 2022-го.Также будут пересмотрены графики погашения кредитов UzAirways, полученных от "Узнацбанк", Фонда реконструкции и развития в размере 895 миллиардов сумов и 77,73 миллиона долларов, с прекращением выплат по задолженности за 2021–2023 годы.Пассажирам упростят доступ к услугамДля кардинального улучшения качества услуг для пассажиров и пребывающих лиц на аэровокзалах, железнодорожных и автобусных вокзалах им разрешается свободный вход в здания вокзалов и выход из них с соблюдением требований безопасности.Упрощен порядок разрешения на организацию на вокзалах и прилегающих к ним территориях точек общепита, по оказанию услуг и розничной торговли.Кроме того, введено разрешение на использование эстакады аэропортов всеми видами пассажирских автотранспортных средств на территории международных аэропортов.Новые кадры для гражданской авиацииВ Ташкентском государственном транспортном университете создается Школа по подготовке пилотов гражданской авиации совместно с Французской национальной школой гражданской авиации (ENAC).Занятия начнутся с 2021/2022 учебного года по направлению образования бакалавриата "Летная эксплуатация воздушных судов". Выпускники по окончании обучения получат диплом установленного образца Французской национальной школы гражданской авиации, который будет признан в Узбекистане в качестве документа о высшем образовании.

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пилоты, самолет, uzbekistan airports, авиация, гражданская авиация, узбекистан