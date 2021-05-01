https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-rossiya-gotova-sodeystvovat-resheniyu-spora-dushanbe-i-bishkeka-18584999.html

Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека

Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека

Ситуация накалилась в ночь на четверг, началась стрельба. Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T16:30+0500

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россия

граница

мария захарова

кыргызстан

конфликт

мид рф

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Sputnik.Захарова заявила, что положительно оценивает призывы властей Кыргызстана и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия."Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженные столкновения. В ходе конфликта с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали. В пятницу Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил.Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210430/mirziyoev-obsudil-s-raxmonom-i-japarovym-konflikt-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse-18567932.html

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граница, мария захарова, кыргызстан, конфликт, мид рф, таджикистан