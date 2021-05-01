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Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека
Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека
Ситуация накалилась в ночь на четверг, началась стрельба. Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T16:30+0500
2021-05-01T16:36+0500
россия
граница
мария захарова
кыргызстан
конфликт
мид рф
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Sputnik.Захарова заявила, что положительно оценивает призывы властей Кыргызстана и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия."Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженные столкновения. В ходе конфликта с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали. В пятницу Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил.Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/mirziyoev-obsudil-s-raxmonom-i-japarovym-konflikt-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse-18567932.html
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граница, мария захарова, кыргызстан, конфликт, мид рф, таджикистан

Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека

16:30 01.05.2021 (обновлено: 16:36 01.05.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ситуация накалилась в ночь на четверг, началась стрельба. Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.
Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Sputnik.
"Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", — сказала дипломат.
Захарова заявила, что положительно оценивает призывы властей Кыргызстана и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия.
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"Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженные столкновения.
В ходе конфликта с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.
В пятницу Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил.
Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.
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