https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-ssha-podorvali-svoyu-konsulskuyu-rabotu-v-rossii-18585502.html
Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России
Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России
Ранее посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T17:00+0500
2021-05-01T17:00+0500
2021-05-01T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Sputnik заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат (занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами) принимает сама страна."Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — подчеркнула дипломат. Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. В свою очередь, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html
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консульство, мария захарова, посольство, дипломаты, мид рф, москва, сша
Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России
Ранее посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Sputnik заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.
"На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда", — заявила Захарова.
По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат (занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами) принимает сама страна.
"Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — подчеркнула дипломат.
Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания.
В свою очередь, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.
В середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.
Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан
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