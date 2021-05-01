Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
LIVE: Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-ssha-podorvali-svoyu-konsulskuyu-rabotu-v-rossii-18585502.html
Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России
Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России
Ранее посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T17:00+0500
2021-05-01T17:00+0500
в мире
консульство
мария захарова
посольство
дипломаты
мид рф
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18585561_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a33a7ff93f1b53feded2ed3908bafa8d.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Sputnik заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат (занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами) принимает сама страна."Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — подчеркнула дипломат. Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. В свою очередь, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html
москва
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18585561_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_55ea9db0b9f0e2c94598ad7f3f523eaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
консульство, мария захарова, посольство, дипломаты, мид рф, москва, сша

Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России

17:00 01.05.2021
610
© AFP 2018 / MANDEL NGANРоссийский флаг на посольстве РФ в США
Российский флаг на посольстве РФ в США - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Ранее посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Sputnik заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.
"На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда", — заявила Захарова.
По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат (занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами) принимает сама страна.
"Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — подчеркнула дипломат.
Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
Россия
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
20 апреля, 10:42
710
В свою очередь, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.
В середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов.
Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:41Узбекистанцы-панфиловцы, затерянные могилы и вода из походной фляжки — новые факты о войне
20:36Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
18:45Судьба США и виз, России и ЕС, Бишкека и Душанбе — большое интервью Захаровой
18:32Путин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
17:49"Притеснение" СМИ, визы в США и судьба Центральной Азии — большое интервью Захаровой
17:38Доктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
17:00Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России
16:55Как Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения
16:45Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США
16:30Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека
16:15Захарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию России
15:19"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел
14:53Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов
14:13Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
13:47UzAirways продаст 17 самолетов и один тренажер — иначе их утилизируют
13:02Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
12:35Новая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, а в июне
12:04ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
11:47Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью
11:20Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото