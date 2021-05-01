https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-ssha-podorvali-svoyu-konsulskuyu-rabotu-v-rossii-18585502.html

Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России

Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России

Ранее посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Sputnik заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.По ее словам, решение о том, на каком направлении работает дипломат (занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами) принимает сама страна."Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — подчеркнула дипломат. Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. В свою очередь, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html

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консульство, мария захарова, посольство, дипломаты, мид рф, москва, сша