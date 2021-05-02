https://uz.sputniknews.ru/20210502/blagoe-delo-v-ramazan-mirziyoev-zalojil-novyy-uzbekistan--foto-18590250.html

Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото

Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото

В новом парке будет возведен комплекс с глубоким идейно-историческим значением. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-02T10:57+0500

2021-05-02T10:57+0500

2021-05-02T10:57+0500

общество

рамазан хайит

парк

президент узбекистана

ташкентская область

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев побывал на месте закладки нового парка в Кибрайском районе Ташобласти. Здесь собрались депутаты члены парламента и правительства, представители старшего поколения, деятели науки и искусства, спортсмены и молодежь.Глава государства вместе с общественностью высадил первые деревья.Между тем у парка есть интересная задумка: деревья высадят в виде пяти ветвей огромного дерева. Это станет своеобразным символом пяти приоритетных направлений Стратегии действий.Здесь появятся каштаны, дубы, клены, тюльпановые и липовые деревья, декоративные растения, кустарники и цветы. Кроме того, будут построены спортивные, детские площадки и фонтаны. Появится также искусственное озеро.Власти рассчитывают создать не просто зеленый уголок для горожан, а настоящий эпицентр духовности и культурности.Тут же будет построен комплекс "Истиклол" в честь 30-летия независимости республики.Как отметил Мирзиёев, этот комплекс покажет не только историю узбекской государственности, которая насчитывает три тысячи лет, но и станет отражением нового, единого и сплоченного Узбекистана. В связи с этим президент предложил дать парку название с глубоким смыслом — "Новый Узбекистан". Все собравшиеся идею поддержали. Отмечается, что рядом с парком вскоре также будет возведен Олимпийский городок.

https://uz.sputniknews.ru/20210424/chtoby-pomnili-deti-i-vnuki-v-parke-pobedy-zazelenel-novyy-sad-18478881.html

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рамазан хайит, парк, президент узбекистана, ташкентская область, шавкат мирзиёев, узбекистан