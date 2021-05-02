https://uz.sputniknews.ru/20210502/blagoe-delo-v-ramazan-mirziyoev-zalojil-novyy-uzbekistan--foto-18590250.html
Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото
Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото
В новом парке будет возведен комплекс с глубоким идейно-историческим значением. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T10:57+0500
2021-05-02T10:57+0500
2021-05-02T10:57+0500
общество
рамазан хайит
парк
президент узбекистана
ташкентская область
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев побывал на месте закладки нового парка в Кибрайском районе Ташобласти. Здесь собрались депутаты члены парламента и правительства, представители старшего поколения, деятели науки и искусства, спортсмены и молодежь.Глава государства вместе с общественностью высадил первые деревья.Между тем у парка есть интересная задумка: деревья высадят в виде пяти ветвей огромного дерева. Это станет своеобразным символом пяти приоритетных направлений Стратегии действий.Здесь появятся каштаны, дубы, клены, тюльпановые и липовые деревья, декоративные растения, кустарники и цветы. Кроме того, будут построены спортивные, детские площадки и фонтаны. Появится также искусственное озеро.Власти рассчитывают создать не просто зеленый уголок для горожан, а настоящий эпицентр духовности и культурности.Тут же будет построен комплекс "Истиклол" в честь 30-летия независимости республики.Как отметил Мирзиёев, этот комплекс покажет не только историю узбекской государственности, которая насчитывает три тысячи лет, но и станет отражением нового, единого и сплоченного Узбекистана. В связи с этим президент предложил дать парку название с глубоким смыслом — "Новый Узбекистан". Все собравшиеся идею поддержали. Отмечается, что рядом с парком вскоре также будет возведен Олимпийский городок.
https://uz.sputniknews.ru/20210424/chtoby-pomnili-deti-i-vnuki-v-parke-pobedy-zazelenel-novyy-sad-18478881.html
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рамазан хайит, парк, президент узбекистана, ташкентская область, шавкат мирзиёев, узбекистан
Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото
В новом парке будет возведен комплекс с глубоким идейно-историческим значением.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Накануне президент Шавкат Мирзиёев побывал
на месте закладки нового парка в Кибрайском районе Ташобласти.
Здесь собрались депутаты члены парламента и правительства, представители старшего поколения, деятели науки и искусства, спортсмены и молодежь.
Глава государства вместе с общественностью высадил первые деревья.
"С Божьей помощью приступаем к созданию в этом живописном месте парка площадью 104 гектара. Думаю, что начать эту благое дело во время нынешнего священного месяца, — добрый знак", — отметил глава государства.
Между тем у парка есть интересная задумка: деревья высадят в виде пяти ветвей огромного дерева. Это станет своеобразным символом пяти приоритетных направлений Стратегии действий.
Здесь появятся каштаны, дубы, клены, тюльпановые и липовые деревья, декоративные растения, кустарники и цветы.
Кроме того, будут построены спортивные, детские площадки и фонтаны. Появится также искусственное озеро.
Власти рассчитывают создать не просто зеленый уголок для горожан, а настоящий эпицентр духовности и культурности.
Тут же будет построен комплекс "Истиклол" в честь 30-летия независимости республики.
Как отметил Мирзиёев, этот комплекс покажет не только историю узбекской государственности, которая насчитывает три тысячи лет, но и станет отражением нового, единого и сплоченного Узбекистана.
В связи с этим президент предложил дать парку название с глубоким смыслом — "Новый Узбекистан". Все собравшиеся идею поддержали.
Отмечается, что рядом с парком вскоре также будет возведен Олимпийский городок.