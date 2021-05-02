Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210502/blagoe-delo-v-ramazan-mirziyoev-zalojil-novyy-uzbekistan--foto-18590250.html
Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото
Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото
В новом парке будет возведен комплекс с глубоким идейно-историческим значением. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T10:57+0500
2021-05-02T10:57+0500
общество
рамазан хайит
парк
президент узбекистана
ташкентская область
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/02/18590452_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0efe32b1757d69c01273716a064c29ff.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев побывал на месте закладки нового парка в Кибрайском районе Ташобласти. Здесь собрались депутаты члены парламента и правительства, представители старшего поколения, деятели науки и искусства, спортсмены и молодежь.Глава государства вместе с общественностью высадил первые деревья.Между тем у парка есть интересная задумка: деревья высадят в виде пяти ветвей огромного дерева. Это станет своеобразным символом пяти приоритетных направлений Стратегии действий.Здесь появятся каштаны, дубы, клены, тюльпановые и липовые деревья, декоративные растения, кустарники и цветы. Кроме того, будут построены спортивные, детские площадки и фонтаны. Появится также искусственное озеро.Власти рассчитывают создать не просто зеленый уголок для горожан, а настоящий эпицентр духовности и культурности.Тут же будет построен комплекс "Истиклол" в честь 30-летия независимости республики.Как отметил Мирзиёев, этот комплекс покажет не только историю узбекской государственности, которая насчитывает три тысячи лет, но и станет отражением нового, единого и сплоченного Узбекистана. В связи с этим президент предложил дать парку название с глубоким смыслом — "Новый Узбекистан". Все собравшиеся идею поддержали. Отмечается, что рядом с парком вскоре также будет возведен Олимпийский городок.
https://uz.sputniknews.ru/20210424/chtoby-pomnili-deti-i-vnuki-v-parke-pobedy-zazelenel-novyy-sad-18478881.html
ташкентская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/02/18590452_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3325a8eee19dfa263eefd3f546816b65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рамазан хайит, парк, президент узбекистана, ташкентская область, шавкат мирзиёев, узбекистан

Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото

10:57 02.05.2021
577
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗакладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В новом парке будет возведен комплекс с глубоким идейно-историческим значением.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Накануне президент Шавкат Мирзиёев побывал на месте закладки нового парка в Кибрайском районе Ташобласти.
Здесь собрались депутаты члены парламента и правительства, представители старшего поколения, деятели науки и искусства, спортсмены и молодежь.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства вместе с общественностью высадил первые деревья.
"С Божьей помощью приступаем к созданию в этом живописном месте парка площадью 104 гектара. Думаю, что начать эту благое дело во время нынешнего священного месяца, — добрый знак", — отметил глава государства.
Между тем у парка есть интересная задумка: деревья высадят в виде пяти ветвей огромного дерева. Это станет своеобразным символом пяти приоритетных направлений Стратегии действий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗакладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь появятся каштаны, дубы, клены, тюльпановые и липовые деревья, декоративные растения, кустарники и цветы.
Кроме того, будут построены спортивные, детские площадки и фонтаны. Появится также искусственное озеро.
Власти рассчитывают создать не просто зеленый уголок для горожан, а настоящий эпицентр духовности и культурности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗакладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
Закладка нового парка в Кибрайском районе Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тут же будет построен комплекс "Истиклол" в честь 30-летия независимости республики.
Как отметил Мирзиёев, этот комплекс покажет не только историю узбекской государственности, которая насчитывает три тысячи лет, но и станет отражением нового, единого и сплоченного Узбекистана.
В связи с этим президент предложил дать парку название с глубоким смыслом — "Новый Узбекистан". Все собравшиеся идею поддержали.
Отмечается, что рядом с парком вскоре также будет возведен Олимпийский городок.
Акция Сад памяти в Парке Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2021
Видео
Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад
24 апреля, 16:05
2599
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:54Зеленский поставил Запад на место, забрав под себя добычу углеводородов
11:35Узбекистан пришел на помощь Индии в борьбе с COVID — что доставил самолет?
10:57Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото
10:28Обстрелянные дома, слёзы, напуганные дети — что творится на границе Кыргызстана
ВчераУзбекистанцы-панфиловцы, затерянные могилы и вода из походной фляжки — новые факты о войне
ВчераФестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — полная видеоверсия 251:21
ВчераСудьба США и виз, России и ЕС, Бишкека и Душанбе — большое интервью Захаровой
ВчераПутин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
Вчера"Притеснение" СМИ, визы в США и судьба Центральной Азии — большое интервью Захаровой
ВчераДоктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
ВчераЗахарова: США подорвали свою консульскую работу в России
ВчераКак Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения
ВчераЗахарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США
ВчераЗахарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека
ВчераЗахарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию России
Вчера"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел
ВчераКлиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов
ВчераМигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
ВчераUzAirways продаст 17 самолетов и один тренажер — иначе их утилизируют
ВчераМирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе