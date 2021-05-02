https://uz.sputniknews.ru/20210502/mixail-turetskiy-kogda-ya-obeschal-ottsu-veteranu-kontsert-v-berline-on-lish-pokrutil-u-viska-18597336.html

Михаил Турецкий: когда я обещал отцу-ветерану концерт в Берлине, он лишь покрутил у виска

Михаил Турецкий: когда я обещал отцу-ветерану концерт в Берлине, он лишь покрутил у виска

В Ташкенте состоялся грандиозный концерт "Песни Победы" ансамблей "Хор Турецкого" и SOPRANO. Акция проходит уже несколько лет и за это время побывала более чем... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-02T23:58+0500

2021-05-02T23:58+0500

2021-05-03T00:03+0500

видео

ветераны

хор турецкого

великая отечественная война

музыка

9 мая — гордимся, помним, чтим

ташкент

мультимедиа

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Бесплатный концерт для всех жителей Ташкента состоялся вечером 1 мая на площади Дружбы народов перед одноименным дворцом. Артисты исполнили песни военных лет и всеми любимые шлягеры прошлого. Аудитория встретила музыкантов овациями, публика подпевала почти каждой композиции, а некоторые зрители охотно пританцовывали.Как признался сам Михаил Турецкий, проект "Песни Победы" у него зародился давно, но не хватало решимости, чтобы отважиться на такое смелое, затратное и хлопотное с организационной точки зрения мероприятие.Он поблагодарил Ташкент за теплый прием и заметил, что этот город сыграл важнейшую роль в истории одной общей страны, дав кров и приют миллионам эвакуированным в годы войны. Советский Союз отплатил узбекской столице той же монетой, когда случилась страшная природная катастрофа, обрушившаяся на город. По словам Михаила Турецкого, Ташкент по-прежнему остается одним из самых гостеприимных и добрых мест, куда всегда хочется возвращаться и где приятно жить.Подробный комментарий музыканта смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210502/poyuschaya-drujba-narodov-kontsert-mixaila-turetskogo-privel-tashkent-v-vostorg--video-18594231.html

https://uz.sputniknews.ru/20210501/my-za-tsenoy-ne-postoim-mixail-turetskiy-vozlojil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-tashkente-i-spel--18583420.html

ташкент

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ветераны, хор турецкого, великая отечественная война, музыка, 9 мая — гордимся, помним, чтим, ташкент, мультимедиа