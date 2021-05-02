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Михаил Турецкий: когда я обещал отцу-ветерану концерт в Берлине, он лишь покрутил у виска
Михаил Турецкий: когда я обещал отцу-ветерану концерт в Берлине, он лишь покрутил у виска
В Ташкенте состоялся грандиозный концерт "Песни Победы" ансамблей "Хор Турецкого" и SOPRANO. Акция проходит уже несколько лет и за это время побывала более чем... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T23:58+0500
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видео
ветераны
хор турецкого
великая отечественная война
музыка
9 мая — гордимся, помним, чтим
ташкент
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Бесплатный концерт для всех жителей Ташкента состоялся вечером 1 мая на площади Дружбы народов перед одноименным дворцом. Артисты исполнили песни военных лет и всеми любимые шлягеры прошлого. Аудитория встретила музыкантов овациями, публика подпевала почти каждой композиции, а некоторые зрители охотно пританцовывали.Как признался сам Михаил Турецкий, проект "Песни Победы" у него зародился давно, но не хватало решимости, чтобы отважиться на такое смелое, затратное и хлопотное с организационной точки зрения мероприятие.Он поблагодарил Ташкент за теплый прием и заметил, что этот город сыграл важнейшую роль в истории одной общей страны, дав кров и приют миллионам эвакуированным в годы войны. Советский Союз отплатил узбекской столице той же монетой, когда случилась страшная природная катастрофа, обрушившаяся на город. По словам Михаила Турецкого, Ташкент по-прежнему остается одним из самых гостеприимных и добрых мест, куда всегда хочется возвращаться и где приятно жить.Подробный комментарий музыканта смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210502/poyuschaya-drujba-narodov-kontsert-mixaila-turetskogo-privel-tashkent-v-vostorg--video-18594231.html
https://uz.sputniknews.ru/20210501/my-za-tsenoy-ne-postoim-mixail-turetskiy-vozlojil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-tashkente-i-spel--18583420.html
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ветераны, хор турецкого, великая отечественная война, музыка, 9 мая — гордимся, помним, чтим, ташкент, мультимедиа

Михаил Турецкий: когда я обещал отцу-ветерану концерт в Берлине, он лишь покрутил у виска

23:58 02.05.2021 (обновлено: 00:03 03.05.2021)
1229
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Ташкенте состоялся грандиозный концерт "Песни Победы" ансамблей "Хор Турецкого" и SOPRANO. Акция проходит уже несколько лет и за это время побывала более чем в полутора десятках стран.
Бесплатный концерт для всех жителей Ташкента состоялся вечером 1 мая на площади Дружбы народов перед одноименным дворцом. Артисты исполнили песни военных лет и всеми любимые шлягеры прошлого. Аудитория встретила музыкантов овациями, публика подпевала почти каждой композиции, а некоторые зрители охотно пританцовывали.
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Как признался сам Михаил Турецкий, проект "Песни Победы" у него зародился давно, но не хватало решимости, чтобы отважиться на такое смелое, затратное и хлопотное с организационной точки зрения мероприятие.

"Мой отец ветераны Великой Отечественной. Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а сам он родом из Беларуси и прошел всю войну до Берлина. Отцу было уже 50, когда я родился. Помню, как на его 95-летие пообещал ему выступить с концертом в Берлине. Он тогда только у виска покрутил, мол, как ты себе это представляешь? Но мы это сделали в мае 2017 года. Мы не бряцали оружием и не говорили, что кто-то кого-то победил. Мы вышли сказать, что человечеству надо объединяться, чтобы никогда такого не повторилось".

Михаил Турецкий
Дирижер, певец, основатель ансамблей "Хор Турецкого" и SOPRANO
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Он поблагодарил Ташкент за теплый прием и заметил, что этот город сыграл важнейшую роль в истории одной общей страны, дав кров и приют миллионам эвакуированным в годы войны. Советский Союз отплатил узбекской столице той же монетой, когда случилась страшная природная катастрофа, обрушившаяся на город. По словам Михаила Турецкого, Ташкент по-прежнему остается одним из самых гостеприимных и добрых мест, куда всегда хочется возвращаться и где приятно жить.
Подробный комментарий музыканта смотрите в нашем видео.
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