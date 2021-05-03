https://uz.sputniknews.ru/20210503/novyy-vzglyad-na-uzbekistan-chem-zapomnilsya-pervyy-den-medianedeli-v-tashkente-18605976.html

Новый взгляд на Узбекистан: чем запомнился первый день медианедели в Ташкенте

Новый взгляд на Узбекистан: чем запомнился первый день медианедели в Ташкенте

В Ташкенте стартовал форум "Новый Узбекистан. Новый взгляд", в рамках которого пройдут десятки конференций, показов фильмов, творческих встреч и презентаций, а... 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T22:18+0500

2021-05-03T22:18+0500

2021-05-03T22:48+0500

общество

сми

дмитрий киселев

журналистика

фирдавс абдухаликов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Международный день свободы печати в столице Узбекистана начал работу медиафорум с участием ведущих представителей средств массовой информации республики, а также гостей из России и других стран. Среди спикеров, поделившихся своим опытом, – российский журналист и телеведущий, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. На протяжении всей недели форума будут проходить творческие встречи и мастер-классы с участием профессионалов, представляющих различные медиа-направления. Общение проходит в непринужденной дружеской атмосфере. Мастера с удовольствием не только делятся профессиональным опытом и отвечают на многочисленные вопросы студентов профильных вузов, но и дают напутствия в дальнейшей работе. Так, сегодня мастер-классы провели российский журналист Борис Максудов (телеканал "Россия 24"), узбекский журналист Амирхон Умаров (телеканал МY5), оператор Ботыр Бозорбаев (заведующий кафедрой Университета ТАТУ), видеоинженер Комилла Юсупова (телеканал "Севимли") и другие. В рамках медаианедели включены еще несколько разноформатных событий. В частности, 3 мая состоялась церемония открытия нового съемочного павильона информационно-аналитической программы "Новый Замон". Кроме того, для группы молодых шоуменов и телеведущих пройдет тренинг известного конферансье и документалиста Валдиса Пельша. Помимо этого, 6 мая стартует VII-международный кинофестиваль "Шум бола-2021". Один из мастер-классов для молодых журналистов провел генеральный директор МИА "Россия сегодня", телеведущий и автор еженедельной новостной программы Дмитрий Киселев. Общение с аудиторией не омрачил даже технический сбой, случившийся на форуме."Я считаю, нам повезло, что мы общаемся без микрофона, без электроники. У нас есть шанс стать по-человечески ближе и поговорить со всей откровенностью. Я уже назвал журналистику самой интересной профессией на свете и сейчас бы хотел это подтвердить. Мне предложили интересную тему "Технология персонального успеха на телевидении" и я готов поделиться некоторыми соображениями", — начал свое выступление Дмитрий Киселев.По мнению журналиста, персональный успех – это измеряемая величина и нужно понимать, что телевидение в отличие от радио — коллективное творчество. Поэтому успешен не лично журналист, а вся телекомпания, коллектив, репортеры и технический персонал. Он добавил, что в такой публичной сфере как СМИ, и на телевидении в частности, важна искренность, чтобы через экран передавалось зрителю подлинное отношение журналиста к событию, о котором он рассказывает, которое изучили, чтобы поделиться информацией. Это и есть проявление уважения к своему зрителю."В широком смысле для аудитории вы представляете общество, то есть зрителя. Он не может туда пойти, а вы можете. У него нет доступа к этому человеку, а у вас он есть в силу профессии. У него нет этой информации, а вы ее получили первым, в силу того, что у вас такая счастливая профессия. Поэтому вы представляете зрителя, и вы должны отвечать на те вопросы и запросы, которые есть у него", — заключил Дмитрий Киселев. Отвечая на вопрос о роли социальных медиа в журналистике, телеведущий ответил, что профессиональная редакция всегда будет впереди и чуть выше блогеров, располагая навыками и технологиями, а также доступом к проверенным и официальным источникам информации.Международная медианеделя проходит во Дворце молодежи с 3 по 7 мая. Организаторами форума выступают Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана (НАЭСМИ), телеканал MY5, Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, комиссия по делам ЮНЕСКО, Университет журналистики и массовых коммуникаций, Агентство кинематографии Узбекистана, Союз молодежи Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210503/korrespondent-sputnik-uzbekistan-dilshoda-raxmatova-udostoena-premii-zolotoe-pero-18597568.html

https://uz.sputniknews.ru/20210503/dmitriy-kiselev-svoboda-slova--eto-otkrytie-dlya-uzbekistana-poslednix-pyati-let-18601304.html

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сми, дмитрий киселев, журналистика, фирдавс абдухаликов, узбекистан