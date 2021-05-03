https://uz.sputniknews.ru/20210503/v-preddverii-9-maya-grajdanam-razdadut-prazdnichnye-lentochki--gde-ix-poluchit-18603939.html

В преддверии 9 Мая гражданам раздадут праздничные ленточки — где их получить?

В преддверии 9 Мая гражданам раздадут праздничные ленточки — где их получить?

Гвардейские (чаще их называют георгиевскими) ленточки во многих странах являются символом победы во Второй мировой войне. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T17:17+0500

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общество

вторая мировая война

9 мая

день памяти и почестей

день победы

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Приближается 76-годовщина Великой Победы над нацизмом.По этому случаю в Узбекистане запланированы памятные мероприятия и торжества. В этот день есть и особые традиции — к ним, в частности, относятся гвардейские (зачастую их называют георгиевскими) ленточки.Изначально ленты ассоциировались с государственными наградами, однако теперь они стали общенародным символом солидарности с праздником Победы.Получить ленточки можно, например, в Посольстве России в Узбекистане с 4 по 7 мая с 9.00 до 13.00.Здание расположено по адресу: улица Нукус, 83. Гвардейские ленточки также выдают в Русском доме в Ташкенте. Кроме того, в преддверии 9 Мая гражданам традиционно раздают ленты с национальной символикой: их можно получить в различных организациях, а непосредственно в сам день праздника их выдают сотрудники ГАИ.

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https://uz.sputniknews.ru/20210421/veteranam-vtoroy-mirovoy-voyny-vyplatyat-po-12-mln-sumov-18425340.html

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вторая мировая война, 9 мая, день памяти и почестей, день победы, великая отечественная война