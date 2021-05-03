https://uz.sputniknews.ru/20210503/v-preddverii-9-maya-grajdanam-razdadut-prazdnichnye-lentochki--gde-ix-poluchit-18603939.html
В преддверии 9 Мая гражданам раздадут праздничные ленточки — где их получить?
В преддверии 9 Мая гражданам раздадут праздничные ленточки — где их получить?
Гвардейские (чаще их называют георгиевскими) ленточки во многих странах являются символом победы во Второй мировой войне. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T17:17+0500
2021-05-03T17:17+0500
2021-05-03T17:20+0500
общество
вторая мировая война
9 мая
день памяти и почестей
день победы
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Приближается 76-годовщина Великой Победы над нацизмом.По этому случаю в Узбекистане запланированы памятные мероприятия и торжества. В этот день есть и особые традиции — к ним, в частности, относятся гвардейские (зачастую их называют георгиевскими) ленточки.Изначально ленты ассоциировались с государственными наградами, однако теперь они стали общенародным символом солидарности с праздником Победы.Получить ленточки можно, например, в Посольстве России в Узбекистане с 4 по 7 мая с 9.00 до 13.00.Здание расположено по адресу: улица Нукус, 83. Гвардейские ленточки также выдают в Русском доме в Ташкенте. Кроме того, в преддверии 9 Мая гражданам традиционно раздают ленты с национальной символикой: их можно получить в различных организациях, а непосредственно в сам день праздника их выдают сотрудники ГАИ.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/stalo-izvestno-vo-skolko-progremit-salyut-v-chest-9-maya-v-tashkente-18424915.html
https://uz.sputniknews.ru/20210421/veteranam-vtoroy-mirovoy-voyny-vyplatyat-po-12-mln-sumov-18425340.html
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вторая мировая война, 9 мая, день памяти и почестей, день победы, великая отечественная война
В преддверии 9 Мая гражданам раздадут праздничные ленточки — где их получить?
17:17 03.05.2021 (обновлено: 17:20 03.05.2021)
Гвардейские (чаще их называют георгиевскими) ленточки во многих странах являются символом победы во Второй мировой войне.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Приближается 76-годовщина Великой Победы над нацизмом.
По этому случаю в Узбекистане запланированы памятные мероприятия и торжества. В этот день есть и особые традиции — к ним, в частности, относятся гвардейские (зачастую их называют георгиевскими) ленточки.
Изначально ленты ассоциировались с государственными наградами, однако теперь они стали общенародным символом солидарности с праздником Победы.
Получить ленточки можно, например, в Посольстве России в Узбекистане с 4 по 7 мая с 9.00 до 13.00.
Здание расположено по адресу: улица Нукус, 83.
"Ленточки будут выдаваться как у центральных ворот Посольства, так и у входа в консульский отдел", — говорится
в сообщении дипведомства.
Гвардейские ленточки также выдают в Русском доме в Ташкенте.
Кроме того, в преддверии 9 Мая гражданам традиционно раздают ленты с национальной символикой: их можно получить в различных организациях, а непосредственно в сам день праздника их выдают сотрудники ГАИ.