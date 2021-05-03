https://uz.sputniknews.ru/20210503/zapad-gotov-vernutsya-k-normalnoy-jizni-tolko-vozvraschatsya-nekuda-18599603.html

Запад готов вернуться к нормальной жизни. Только возвращаться некуда

Запад готов вернуться к нормальной жизни. Только возвращаться некуда

Сегодня в Лондоне начинается трехдневная серия встреч глав МИД стран "Большой семерки". Это станет первым очным мероприятием такого рода за два года. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T11:49+0500

2021-05-03T11:49+0500

2021-05-03T11:49+0500

колумнисты

ес

запад

большая семерка

лондон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/03/18599528_0:1254:2048:2406_1920x0_80_0_0_f0699841afabfcb61b39a068371cbe12.jpg

Помимо собственно руководителей внешнеполитических ведомств G7, в столице Великобритании ожидают главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Раабочертил круг вопросов будущего обсуждения — в частности, "противодействие новым глобальным угрозам, защита дипломатии, защита прав человека, меры по борьбе с изменением климата и условия восстановления после пандемии". Он особо акцентировал внимание на инициативе по разработке "механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганде, идущей из России".Впрочем, было бы ошибкой считать, что именно Россия станет наиглавнейшей темой обсуждения министров "Большой семерки". Приглашение представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН прозрачно намекает, что происходящее в этой части света тревожит Запад ничуть не меньше.Хуже того, первый после двухгодичного перерыва очный саммит в формате G7 проходит в условиях, которые лучше всего характеризует поговорка "куда ни кинь — всюду клин": за прошедший период для Запада нет улучшений ни в одной сфере и ни в одной проблеме.За последние месяцы общим местом стало утверждение, что отношения Москвы с Западом находятся на низшей точке за очень многие годы, — и это правда.В дипломатической сфере развернута настоящая война с взаимными высылками сотрудников посольств и приостановкой выдачи неиммиграционных виз.Громкие обвинения в адрес России вновь впечатляют разнообразием: от преступлений ее суперагентов широкого профиля (киллеры-ликвидаторы и диверсанты-взрывники в одном флаконе) до наличия у нее космического супероружия.Официальная риторика становится все более жесткой. Жозеп Боррель возмутился — использовав такие эпитеты, как "неприемлемо" и "лишено каких-либо юридических оснований", — пополнением Москвой черного списка, что было ответом на введенные ЕС санкции. А Европарламент, как и обещал, принял резолюцию с призывом об остановке "Северного потока — 2", а также об отключении России от платежной системы SWIFTв случае, если "военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину". А буквально вчера Штаты заявили о "подрывных и смертоносных действиях России".Однако, как все помнят, в тот момент он не решился на них, после чего на несколько лет уровень напряженности в отношениях западных столиц с Москвой заметно снизился и сотрудничество стало быстро восстанавливаться, хотя формально общий антироссийский фон сохранялся и отдельные громкие скандалы случались.Тогда это изменение породило надежды, что по ту сторону границы — особенно в Европе — осознали бесплодность своих усилий и неизбежность партнерских отношений с Россией.Текущие события явственно свидетельствуют, что те надежды были не более чем иллюзиями. На самом деле Запад ничего не понял и ничему не научился — во всяком случае, он прочно забыл уроки, неоднократно преподанные ему Россией в предыдущие исторические эпохи.Судя по всему, истинной причиной, по которой западный мир во второй половине 2010-х пошел на смягчение эскалации в отношениях с Москвой, стали сиюминутные тактические выгоды и, главное, стратегический расчет, строившийся на уверенности, что время работает на него, что однажды Россию удастся додавить, добившись ее капитуляции.Собственно говоря, результат той ошибки ныне и можно наблюдать. Именно она объясняет противоречивость и местами прямо-таки абсурдность политики "Большой семерки", когда медийно-политическая эскалация с ее стороны не влечет за собой по-настоящему резких и чувствительных для России шагов (какими были, например, секторальные санкции в 2014-м).Причина очевидна: теперь подобные меры еще более бессмысленны, чем были тогда, поскольку за прошедшие годы Россия радикально усилила устойчивость собственной системы и способность к автономному функционированию. Что толку теперь отрезать Москву от SWIFT, если это позволит ей в полную силу запустить уже работающую отечественную систему финансовой коммуникации?С похожими проблемами Запад сталкивается практически по любому внешнеполитическому направлению — и это не считая резко обострившихся внутренних противоречий и конфликтов.Последние годы, как и предыдущие десятилетия, западный мир, самым ярким и знаковым символом которого является как раз "Большая семерка", руководствовался глубокой верой в свою историческую правоту — в то, что прогресс и сам неизбежный ход событий в конце концов все расставят по местам. История действительно все расставляет по своим местам. Правда, ее видение сильно отличается от того, в которое столь истово верили США, Европа и их сателлиты в других частях света.Теперь же все более актуальным становится вопрос, что они будут делать, когда их вера под неумолимым воздействием реальности окончательно иссякнет.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-zapad-realizuet-splanirovannuyu-kampaniyu-po-sderjivaniyu-rossii-18584557.html

https://uz.sputniknews.ru/20210427/sergey-lavrov-otvet-na-popytki-ssha-peresech-krasnye-linii-budet-jestkim-18520296.html

https://uz.sputniknews.ru/20210501/es-dushit-severnyy-potok-2-i-xochet-ego-zapreta-chem-otvetyat-rf-i-germaniya-18580534.html

https://uz.sputniknews.ru/20210428/strategicheskiy-konkurent--eto-tot-u-kogo-vse-poluchaetsya-a-u-tebya-net-18524719.html

ес

лондон

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

ес, запад, большая семерка, лондон, великобритания