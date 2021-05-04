https://uz.sputniknews.ru/20210504/minoborony-uzbekistana-organizovalo-prazdnichnye-meropriyatiya-v-chest-9-maya-18610138.html
Ретро-выставка, марш и концерты: что подготовило Минобороны в честь 9 Мая
Ретро-выставка, марш и концерты: что подготовило Минобороны в честь 9 Мая
Каждый год 9 Мая отмечается с особым размахом. В этом году узбекистанцев ждет множество выставок, концертов, а также грандиозный салют. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T13:01+0500
2021-05-04T13:01+0500
2021-05-04T13:43+0500
общество
вторая мировая война
9 мая
день памяти и почестей
день победы
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Приближается 76-годовщина Великой Победы над нацизмом. В преддверии праздника Минобороны организовало несколько тематических мероприятий.Так, с 4 по 7 мая по улицам Ташкента пройдет марш ретро-автомобилей. Кроме того, организована выставка раритетных машин.Военный оркестр также подготовил для граждан концертную программу с песнями тех времен.Традиционный марш пройдет по следующим локациям:Кроме того, гражданам активно раздают гвардейские (георгиевские) ленточки, которые стали общенародным символом солидарности с праздником Победы. Получить их можно, к примеру, в Посольстве России в Узбекистане с 4 по 7 мая с 9.00 до 13.00. Здание расположено по адресу: улица Нукус, 83.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/stalo-izvestno-vo-skolko-progremit-salyut-v-chest-9-maya-v-tashkente-18424915.html
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вторая мировая война, 9 мая, день памяти и почестей, день победы, великая отечественная война
Ретро-выставка, марш и концерты: что подготовило Минобороны в честь 9 Мая
13:01 04.05.2021 (обновлено: 13:43 04.05.2021)
Каждый год 9 Мая отмечается с особым размахом. В этом году узбекистанцев ждет множество выставок, концертов, а также грандиозный салют.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Приближается 76-годовщина Великой Победы над нацизмом. В преддверии праздника Минобороны организовало
несколько тематических мероприятий.
Так, с 4 по 7 мая по улицам Ташкента пройдет марш ретро-автомобилей. Кроме того, организована выставка раритетных машин.
Военный оркестр также подготовил для граждан концертную программу с песнями тех времен.
Традиционный марш пройдет по следующим локациям:
4 мая, с 14.00 до 17.00:
Минобороны – микрорайон 22-й Военный городок – Central Park (парк им. Мирзо Улугбека) – площадь Х. Алимджана – стадион Динамо – Ирригационный институт – перекресток "Бадамзар" – "Парк Победы" – Минобороны. Остановка будет в Central Park и в "Парке Победы".
5 мая, с 10.00 до 15.00:
Минобороны – Академия Вооруженных Сил – Северный вокзал – Сергелийский базар – Минобороны. Остановка марша будет на Северном вокзале, Сергелийском базаре и в парке "Ашхабад".
6 мая, с 14.00 до 19.00:
Минобороны – Экобазар – Megaplanet, ул. Ахмада Дониша – супермаркет Korzinka.uz на Юнусабадской улице – Минобороны. Остановка будет Экобазар, Megaplanet и Korzinka.uz.
7 мая, с 10.00 до 17.00:
Минобороны – Tashkent City – Дворец "Дружбы Народов" – Чиланзарский дехканский базар – Минобороны. Остановка: Tashkent City, Дворец "Дружбы Народов", Чиланзарский дехканский базар.
Кроме того, гражданам активно раздают
гвардейские (георгиевские) ленточки, которые стали общенародным символом солидарности с праздником Победы.
Получить их можно, к примеру, в Посольстве России в Узбекистане с 4 по 7 мая с 9.00 до 13.00. Здание расположено по адресу: улица Нукус, 83.