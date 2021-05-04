https://uz.sputniknews.ru/20210504/minoborony-uzbekistana-organizovalo-prazdnichnye-meropriyatiya-v-chest-9-maya-18610138.html

Ретро-выставка, марш и концерты: что подготовило Минобороны в честь 9 Мая

Ретро-выставка, марш и концерты: что подготовило Минобороны в честь 9 Мая

Каждый год 9 Мая отмечается с особым размахом. В этом году узбекистанцев ждет множество выставок, концертов, а также грандиозный салют. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-04T13:01+0500

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общество

вторая мировая война

9 мая

день памяти и почестей

день победы

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Приближается 76-годовщина Великой Победы над нацизмом. В преддверии праздника Минобороны организовало несколько тематических мероприятий.Так, с 4 по 7 мая по улицам Ташкента пройдет марш ретро-автомобилей. Кроме того, организована выставка раритетных машин.Военный оркестр также подготовил для граждан концертную программу с песнями тех времен.Традиционный марш пройдет по следующим локациям:Кроме того, гражданам активно раздают гвардейские (георгиевские) ленточки, которые стали общенародным символом солидарности с праздником Победы. Получить их можно, к примеру, в Посольстве России в Узбекистане с 4 по 7 мая с 9.00 до 13.00. Здание расположено по адресу: улица Нукус, 83.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/stalo-izvestno-vo-skolko-progremit-salyut-v-chest-9-maya-v-tashkente-18424915.html

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вторая мировая война, 9 мая, день памяти и почестей, день победы, великая отечественная война