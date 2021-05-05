https://uz.sputniknews.ru/20210505/bessmertnyy-polk-onlayn-kolichestvo-anket-prevysilo-33-milliona-18625849.html

"Бессмертный полк онлайн": количество анкет превысило 3,3 миллиона

"Бессмертный полк онлайн": количество анкет превысило 3,3 миллиона

Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени. В прошлом году она продолжалась свыше 20 суток. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-05T18:59+0500

2021-05-05T18:59+0500

2021-05-05T19:01+0500

россия

ветераны

акция "бессмертный полк"

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Участниками виртуального "Бессмертного полка" в 2021 году станут более 3,3 миллиона человек, сообщили организаторы акции.К прошлогодним более чем 2,5 миллиона анкет на сегодня присоединилось еще свыше 800 тысяч. До конца приема заявок осталось меньше трех дней — он завершится 7 мая.Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени. В прошлом году она продолжалась свыше 20 суток. В этом году потоки будут разбиты по регионам, каждый участник увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Заявки обрабатывают свыше 12 тысяч модераторов. Они уже пресекли несколько провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Данные о людях, которые их разместили, будут переданы в Следственный комитет России. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в соцсетях ВКонтакте и "Одноклассники", на телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Организаторы проекта — ООД "Бессмертный полк России". Партнерами являются ПАО Сбербанк, Mail.ru Group и ВОД "Волонтеры Победы".

https://uz.sputniknews.ru/20200901/V-Rossii-vynesli-prigovor-za-foto-posobnika-natsistov-na-sayte-Bessmertnyy-polk-14887411.html

https://uz.sputniknews.ru/20200428/Na-onlayn-platforme-Bessmertnogo-polka-portrety-veteranov-ostanutsya-navechno-14015147.html

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ветераны, акция "бессмертный полк", великая отечественная война