https://uz.sputniknews.ru/20210505/chto-izmenitsya-v-pensionnoy-sisteme-uzbekistana--novoe-postanovlenie-prezidenta-18624715.html

Что изменится в пенсионной системе Узбекистана — новое постановление президента

Что изменится в пенсионной системе Узбекистана — новое постановление президента

Для назначения пенсий граждане республики должны будут предоставлять только паспорт или ID-карту. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-05T18:01+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему упрощению процесса назначения государственных пенсий и совершенствованию системы доставки пенсий и пособий гражданам".Документ опубликовало информагентство УзА.Сбор документов станет прощеС 1 июля 2022 года у граждан больше не будут требовать документы о трудовом стаже, заработной плате, периодах обучения в высших образовательных учреждениях и военной службы. На сегодня в республике уже сформированы сведения о зарплате и стаже работы 4,8 миллиона сотрудников 523 тысяч организаций страны. Процесс продолжается.Гражданам, не работающим на момент возникновения права выхода на пенсию, станет доступна услуга внесения сведений о трудовом стаже через Межведомственный программно-аппаратный комплекс "Единая национальная система труда" (ЕНСТ). Для этого нужно обратиться с трудовыми книжками в центры содействия занятости.Пенсионный фонд станет получать все необходимые для назначения госвыплат документы в электронном виде. Граждане должны будут предоставлять только паспорт или ID-карту.Выплата через банкиС 1 января 2022 года выплату госпенсий, социальных пособий и компенсаций из Пенсионного фонда будут осуществлять банки, отобранные на основе тендеров.Тендеры намечено организовывать каждые три года отдельно по Ташкенту, Каракалпакстану и областям. Победитель должен будет доставлять наличными пенсии и пособия непосредственно в махаллинские сходы граждан и по адресам проживания людей. Стоимость данной услуги может составлять до одного процента от суммы доставляемой пенсии.Структуру Пенсионного фонда усовершенствуют Создание новой системы требует улучшения деятельности Пенсионного фонда. Для этого в территориальных управлениях ПФ в рамках ограниченного штата:Постановлением утверждена дорожная карта. В ней предусмотрено полное формирование сведений о бывших сотрудниках организаций и предприятий в ЕНСТ: о заработной плате, военной службе, составе семьи. Кроме того, создается е-база данных о детях-инвалидах до 18 лет, а также механизм автоматической отправки в систему "Пенсия" сведений о гражданах, выезжающих на постоянное место жительства за границу.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/v-uzbekistane-zarabotaet-sistema-sotskontraktov-kakie-vyplaty-poluchat-grajdane-18427611.html

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пенсионное обеспечение, пенсионеры, пенсия, узбекистан