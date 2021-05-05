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Абдулазиз Камилов посетит Брюссель
Абдулазиз Камилов посетит Брюссель
Точные сроки рабочего визита еще не озвучены — они зависят от эпидемиологической ситуации в мире. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T14:08+0500
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политика
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европа
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Брюссель, сообщил пресс-секретарь МИД республики Юсуп Кабулжанов.Кабулжанов, назначенный на эту должность в конце апреля, в среду провел первый брифинг. Он рассказал о деятельности министерства и загранучреждений с начала года, планируемых мероприятиях, а также ответил на вопросы представителей СМИ."Осуществляется работа по организации рабочего визита Министра в Брюссель для участия в работе Совета сотрудничества "Республика Узбекистан — ЕС" и проведения встреч с руководством Еврокомиссии, Европейской службы внешних связей и МИД Бельгии", — сказал Кабулжанов.По его словам, идут переговоры относительно проведения заседания Диалога высокого уровня "Евросоюз — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности, первой министерской встречи "Евросоюз — Центральная Азия" по взаимосвязанности и устойчивому развитию, совещания Старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония".Также пресс-секретарь МИД рассказал, что 22 мая в Венеции откроется XVII Международное архитектурное биеннале, в котором впервые примет участие Узбекистан. Национальный павильон республики будет посвящен теме "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".Кроме того, Кабулжанов сообщил, что на стадии проработки находится вопрос проведения Дней узбекского кино в Таджикистане и Форума творческой интеллигенции Узбекистана и Таджикистана в Ташкенте.Точные сроки всех запланированных мероприятий будут проработаны исходя из эпидемиологической ситуации в мире, подчеркнул пресс-секретарь МИД.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/uzbekistan-predstavit-unikalnyy-proekt-na-mejdunarodnoy-arxitekturnoy-biennale-v-venetsii-18422686.html
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Абдулазиз Камилов посетит Брюссель
14:08 05.05.2021 (обновлено: 14:13 05.05.2021)
Точные сроки рабочего визита еще не озвучены — они зависят от эпидемиологической ситуации в мире.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Брюссель, сообщил пресс-секретарь МИД республики Юсуп Кабулжанов.
Кабулжанов, назначенный на эту должность в конце апреля
, в среду провел первый брифинг. Он рассказал о деятельности министерства и загранучреждений с начала года, планируемых мероприятиях, а также ответил на вопросы представителей СМИ.
"Осуществляется работа по организации рабочего визита Министра в Брюссель для участия в работе Совета сотрудничества "Республика Узбекистан — ЕС" и проведения встреч с руководством Еврокомиссии, Европейской службы внешних связей и МИД Бельгии", — сказал Кабулжанов.
По его словам, идут переговоры относительно проведения заседания Диалога высокого уровня "Евросоюз — Центральная Азия" по вопросам политики и безопасности, первой министерской встречи "Евросоюз — Центральная Азия" по взаимосвязанности и устойчивому развитию, совещания Старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония".
Также пресс-секретарь МИД рассказал, что 22 мая в Венеции откроется XVII Международное архитектурное биеннале, в котором впервые примет участие Узбекистан. Национальный павильон республики будет посвящен теме "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".
Кроме того, Кабулжанов сообщил, что на стадии проработки находится вопрос проведения Дней узбекского кино в Таджикистане и Форума творческой интеллигенции Узбекистана и Таджикистана в Ташкенте.
Точные сроки всех запланированных мероприятий будут проработаны исходя из эпидемиологической ситуации в мире, подчеркнул пресс-секретарь МИД.