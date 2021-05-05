https://uz.sputniknews.ru/20210505/my-namereny-udivit--valdis-pelsh-o-filme-k-30-letiyu-nezavisimosti-uzbekistana-18616797.html

"Мы намерены удивить" — Валдис Пельш о фильме к 30-летию независимости Узбекистана

"Мы намерены удивить" — Валдис Пельш о фильме к 30-летию независимости Узбекистана

В Ташкенте продолжается медиафорум "Новый Узбекистан. Новый взгляд". В нем принимают участие как узбекские специалисты, так и приглашенные зарубежные эксперты. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

сми

документальный фильм

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Во второй день форума во Дворце молодежи кипела работа. Мастера не только рассказывали студентам теорию, но и на практике показывали азы мастерства. Навыками высокого искусства делились оператор Ботир Бозорбаев (Агентство кинематографии Узбекистана), видеоинженер Асилбек Олимов (телеканал MY5), SMM и PR-специалист Джалолиддин Мирзаев, журналист Валерий Бирюков (ТАСС), медиа-эксперт из Германии Рене Фалькнер, а также специальный гость медиафорума документалист и шоумен Валдис Пельш. Так, Джалолиддин Мирзаев рассказал о преимуществах своей профессии, а также помог участникам форума развить навыки креативного мышления. По его мнению, начинающим журналистам очень интересна тема SMM и PR, потому что сегодня это перспективно и востребовано.Особый интерес у участников форума вызвал мастер-класс с участием немецкого эксперта Рене Фалькнера. Специалист рассказывал и показывал, как при помощи технических решений создается телепередача. Он также объяснил насколько важно правильно смонтировать материал. Здесь значимо все: картинка, музыкальное сопровождение, ракурс съемки и многое другое. Главное – в этом деле не бывает мелочей. Совместно с Национальным агентством кинематографии Узбекистана съёмочная группа во главе с документалистом Валдисом Пельшем начала работу над документальной картиной об Узбекистане. Об этом рассказал сам шоумен во время встречи на полях форума со студентами и журналистами. "Более двух недель наша съемочная группа находится в Узбекистане. Сегодня утром я прилетел из Нукуса и сегодня же возвращаюсь в Москву. Но группа продолжит работать здесь еще несколько дней. Мы снимаем фильм с рабочим названием "Узбекистан: прошлое, настоящее, будущее". Находимся на завершающей стадии. Здесь и немного истории, достаточное количество современного, а также того, что мы увидим в будущем в стране, того, на что можем надеяться. Там будут даже рассказы о фантастических проектах, например, о возвращении Аральского моря в свои берега. История, как нам кажется, весьма интересная, несмотря на то, что на протяжении этих дней мы не бывали в одном городе дольше чем полтора суток. Мы были в Риштане, Маргилане, Фергане, Самарканде, Шахрисабзе, Бухаре", — поделился телеведущий. По его признанию, несмотря на то, что у группы был определенный сценарный план, участники съемочного процесса все равно открывали для себя новые вещи. Например, в планах не было эпизодов с риштанской керамики. Но в Ферганской долине потрясающие мастера показали, как создают удивительные вещи. Таким образом, в фильме появится еще один фрагмент с интервью о том, как формируются школы мастеров, как передаются знания и умения. "Каким будет фильм окончательно, мы не знаем, но точно знаем, как он будет начинаться. У нас оживет фреска, которую все могут видеть в Афрасиабе. В настоящее время съемочная группа направляется в Хиву. Потом они вернутся в Ташкент и здесь будут дозаписывать интервью. Потому что без истории людей картина будет скучной и формальной. Так, например, в Риштане мастер Алишер-ака рассказал нам о своей школе. И такие истории оживят наш фильм. Мы планируем сдать его к 1 сентября, к 30-летию Независимости Узбекистана", — отметил Валдис Пельш. По словам документалиста, в съемке картины применены несколько интересных приемов. Например, используются гоночные дроны. Насыщенная программа Недели включает разноформатные мероприятия. Впереди еще открытие "Молодежной медиа-студии" НАЭСМИ, созданной на базе Университета журналистики и массовых коммуникаций, VII Международный кинофестиваль "Шум бола-2021", а также церемония награждения молодых кинодеятелей Агентства кинематографии Узбекистана и показ узбекских короткометражных фильмов. Форум продлится до 7 мая.

https://uz.sputniknews.ru/20210503/novyy-vzglyad-na-uzbekistan-chem-zapomnilsya-pervyy-den-medianedeli-v-tashkente-18605976.html

https://uz.sputniknews.ru/20201217/Fantasticheskoe-buduschee-Uzbekistana-Pelsh-anonsiroval-unikalnyy-proekt--video-15620407.html

узбекистан

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

сми, документальный фильм, узбекистан