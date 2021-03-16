https://uz.sputniknews.ru/20210316/kitayskuyu-vaktsinu-nachnut-razlivat-v-uzbekistane-ne-ranshe-maya--mininnovatsiy-17790831.html
Китайскую вакцину начнут разливать в Узбекистане не раньше мая — Мининноваций
Китайскую вакцину начнут разливать в Узбекистане не раньше мая — Мининноваций
Ранее Anhui Zhifei Longcom признала республику соавтором препарата — он будет производиться и использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T18:46+0500
2021-03-16T18:46+0500
2021-03-16T18:46+0500
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
министерство инновационного развития узбекистана
вакцина
китай
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17791460_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_36aaaf6e27fbedd759d2b7c1c5e2666d.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают не ранее мая начать первичный розлив в республике рекомбинантной вакцины от COVID-19, произведенной китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Об этом РИА Новости сообщил министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, отвечая на вопрос о запуске производства препарата из КНР. По его словам, в дальнейшем будет обсуждаться уже локализация производства вакцины на СП Jurabek Laboratories в Узбекистане.Министр сообщил, что сейчас также дорабатывается контракт на закупку 1 миллиона доз китайской вакцины. Ранее мининноваций сообщало, что Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет производиться и использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.Эту вакцину зарегистрировали в Узбекистане в марте — 1 миллион доз этого препарата закупят для вакцинации населения.Чуть ранее, в феврале, в республике также была сертифицирована российская вакцина "Спутник V" — сейчас рассматривается вопрос о ее производстве в Узбекистане и закупке 1 миллиона доз препарата.Между тем в республике уже завтра, 17 марта, ждут первую партию британско-шведской вакцины AstraZeneca. Власти Узбекистана утверждают, что не считает "проблемным" данный препарат, от которого сейчас массово отказываются страны Европы.
/20210312/v-mininnovatsii-prokommentirovali-slukhi-o-stare-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-17726158.html
/20210315/uzbekistan-poka-ne-schitaet-problemnoy-vaktsinu-astrazeneca--v-es-ne-soglasny-17761872.html
китай
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/10/17791460_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_62b5ea8476995fb913561b409083a7a2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, министерство инновационного развития узбекистана, вакцина, китай, узбекистан
Китайскую вакцину начнут разливать в Узбекистане не раньше мая — Мининноваций
Ранее Anhui Zhifei Longcom признала республику соавтором препарата — он будет производиться и использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают не ранее мая начать первичный розлив в республике рекомбинантной вакцины от COVID-19, произведенной китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Об этом РИА Новости
сообщил министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, отвечая на вопрос о запуске производства препарата из КНР.
"Пока мы готовимся к этому, нам пока надо сделать расчеты. Где-то в мае-июле мы рассчитываем начать первичный розлив, требуется время", — заявил Абдурахмонов.
По его словам, в дальнейшем будет обсуждаться уже локализация производства вакцины на СП Jurabek Laboratories в Узбекистане.
Министр сообщил, что сейчас также дорабатывается контракт на закупку 1 миллиона доз китайской вакцины.
"Мы ждем эту вакцину, до конца марта она будет точно", — добавил Абдурахмонов.
Ранее мининноваций сообщало, что Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет производиться и использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
Эту вакцину зарегистрировали в Узбекистане в марте — 1 миллион доз этого препарата закупят для вакцинации населения.
Чуть ранее, в феврале, в республике также была сертифицирована российская вакцина "Спутник V" — сейчас рассматривается вопрос о ее производстве в Узбекистане и закупке 1 миллиона доз препарата.
Между тем в республике уже завтра, 17 марта, ждут
первую партию британско-шведской вакцины AstraZeneca. Власти Узбекистана утверждают, что не считает "проблемным" данный препарат, от которого сейчас массово отказываются страны Европы.