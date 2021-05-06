https://uz.sputniknews.ru/20210506/uzbekistan-i-kazaxstan-razrabatyvayut-analog-shengenskoy-vizy-18630947.html

Узбекистан и Казахстан разрабатывают аналог шенгенской визы

Узбекистан и Казахстан разрабатывают аналог шенгенской визы

Silk Road Visa поможет преодолеть визовые, таможенные и пограничные барьеры при пересечении туристами границ сопредельных государств. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T18:37+0500

2021-05-06T18:37+0500

2021-05-06T18:37+0500

общество

шенген

виза

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Казахстан и Узбекистан рассматривают вопрос внедрения "азиатского" варианта шенгена, согласовано положение о многократной туристической визе Silk Road Visa. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу местного министерства культуры и спорта.По информации ведомства, в настоящее время Казахстан и Узбекистан согласовывают вопрос введения единой электронной системы выдачи виз для въезда и пребывания в странах, вошедших в зону Silk Road (на начальном этапе – Казахстан и Узбекистан).Silk Road Visa имеет все возможности стать аналогом шенгенской визы по странам Шелкового пути, заявили в Минкультуры Казахстана.Документ поможет преодолеть визовые, таможенные и пограничные барьеры при пересечении туристами границ сопредельных государств.В ведомстве подчеркнули, что с узбекистанской стороной проведены две консульские консультации и четыре заседания рабочей группы по вопросам реализации проекта внедрения электронной визы Silk Road Visa.По итогам состоявшихся переговоров согласовано Положение о многократной электронной туристической визе Silk Road Visa и единый перечень стран, граждане которых будут иметь возможность подавать документы на получение электронной визы.Вопросы нормативно-правового и технического характера находятся еще в процессе обсуждения. В том числе интегрирование информационных систем, совместное финансирование проекта, включая определение единого консульского сбора, и заключение межправительственного соглашения для полноценной реализации проекта.К концу 2021 года планируется завершить эту работу.В июне 2018 года Дарига Назарбаева озвучила идею о предоставлении туристам единого документа для въезда, своего рода "азиатского" варианта шенгена.Такая виза будет выгодна путешественникам, которые преодолевают огромные расстояния для знакомства с культурой Азии, отмечала она.Инициативу положительно оценили в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

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