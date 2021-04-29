https://uz.sputniknews.ru/20210429/v-samarkande-otkrylos-genkonsulstvo-kazaxstana-18552135.html

В Самарканде открылось Генконсульство Казахстана

В Самарканде открылось Генконсульство Казахстана

Оно будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T13:32+0500

2021-04-29T13:32+0500

2021-04-29T13:36+0500

политика

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самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Официальная церемония открытия дипломатического представительства Республики Казахстан в Самарканде прошла 29 апреля, сообщает информационное агентство "Дунё".На церемонии присутствовали посол Казахстана Дархан Сатыбалды, глава областной администрации Эркинжон Турдимов и другие официальные лица. Посол Казахстана, выступая на мероприятии, выразил благодарность узбекской стороне за всемерную поддержку в открытии Генерального консульства и уверенность, что это внесет свой вклад в дальнейшее развитие казахстано-узбекского двустороннего сотрудничества, основанного на взаимоуважении и взаимодоверии.Эркинжон Турдимов же заверил, что узбекская сторона готова и впредь оказывать необходимое содействие в работе дипломатического представительства.Генконсульство соседней республики открыто в Самарканде указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 2020 года. Оно будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.По данным агентства, оно расположилось по адресу: улица Ялантуш Баходир, 52А. В качестве консульских округов определены Самаркандская, Бухарская, Джизакская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области, а также Республика Каракалпакстан.Это не первое дипломатическое представительство зарубежных стран, открытое в одном из древнейших городов Узбекистана. Накануне Международного женского дня здесь появилось генконсульство Турции.В церемонии его открытия приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

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