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https://uz.sputniknews.ru/20210507/jertvami-navodneniya-v-ferganskoy-doline-stali-dvoe-malenkix-detey-18637589.html
Жертвами наводнения в Ферганской долине стали двое маленьких детей
Жертвами наводнения в Ферганской долине стали двое маленьких детей
Также в результате проливных дождей в Наманганской области перекрыты некоторые участки автотрассы и приостановлено движение поездов на 106 километре между... 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T15:29+0500
2021-05-07T15:31+0500
происшествия
ливни
андижанская область
потоп
наводнение
наманганская область
сурхандарьинская область
ферганская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Накануне в Сурхандарьинской области произошел сход селя из-за проливного дождя. В результате стихийного происшествия пострадали несколько предгорных махаллей Шерабатского района, сообщают в пресс-служба МЧС Узбекистана.К тому же в Наманганской области из-за наводнения было ограничено движение автомобилей на некоторых участках трассы с 17.20 часов по местному времени. Таким образом, на территории Папского района перекрыта часть автодороги "4R-126". Жителям и гостям Коканда приходится добираться до города альтернативными маршрутами. Как сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана, также остановлено движение поездов на 106 километре между станциями "Пап - Кошминор 2" из-за образовавшейся грязевой смеси на железнодорожных путях.В Ханабаде в ночь с 6 на 7 мая в результате проливного дождя были подтоплены около 700 домов в махаллях "Тейит" и "Хидирша". Наводнение на Кыргызском канале унесло жизни двоих несовершеннолетних детей в возрасте трех и восьми лет, информирует УВД Андижанской области.По данным МЧС, для ликвидации последствий были использованы грейдеры, экскаваторы, мотопомпы и пожарно-спасательных машины.
https://uz.sputniknews.ru/20210113/Razrabotana-karta-Tashkenta-s-zonami-vozmozhnykh-navodneniy-ot-obilnykh-dozhdey-15777202.html
андижанская область
наманганская область
сурхандарьинская область
ферганская область
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ливни, андижанская область, потоп, наводнение, наманганская область, сурхандарьинская область, ферганская область, узбекистан

Жертвами наводнения в Ферганской долине стали двое маленьких детей

15:29 07.05.2021 (обновлено: 15:31 07.05.2021)
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© Пресс-служба МЧС УзбекистанаНаводнение в Узбекистане
Наводнение в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Также в результате проливных дождей в Наманганской области перекрыты некоторые участки автотрассы и приостановлено движение поездов на 106 километре между станциями "Пап - Кошминор 2".
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Накануне в Сурхандарьинской области произошел сход селя из-за проливного дождя. В результате стихийного происшествия пострадали несколько предгорных махаллей Шерабатского района, сообщают в пресс-служба МЧС Узбекистана.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаСотрудники МЧС устраняют последствия потопа в махаллях Шерабадского района
Сотрудники МЧС устраняют последствия потопа в махаллях Шерабадского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
Сотрудники МЧС устраняют последствия потопа в махаллях Шерабадского района
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
К тому же в Наманганской области из-за наводнения было ограничено движение автомобилей на некоторых участках трассы с 17.20 часов по местному времени. Таким образом, на территории Папского района перекрыта часть автодороги "4R-126". Жителям и гостям Коканда приходится добираться до города альтернативными маршрутами.
Как сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана, также остановлено движение поездов на 106 километре между станциями "Пап - Кошминор 2" из-за образовавшейся грязевой смеси на железнодорожных путях.
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367
В Ханабаде в ночь с 6 на 7 мая в результате проливного дождя были подтоплены около 700 домов в махаллях "Тейит" и "Хидирша". Наводнение на Кыргызском канале унесло жизни двоих несовершеннолетних детей в возрасте трех и восьми лет, информирует УВД Андижанской области.
По данным МЧС, для ликвидации последствий были использованы грейдеры, экскаваторы, мотопомпы и пожарно-спасательных машины.
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