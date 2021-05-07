https://uz.sputniknews.ru/20210507/putin-i-mirziyoev-obsudili-perspektivy-proizvodstva-rossiyskoy-vaktsiny-v-uzbekistane-18638644.html

Путин и Мирзиёев обсудили перспективы производства российской вакцины в Узбекистане

Путин и Мирзиёев обсудили перспективы производства российской вакцины в Узбекистане

В ходе переговоров, президенты уделили особое внимание наращиванию совместных усилий в борьбе с пандемией коронавируса. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T17:57+0500

2021-05-07T17:57+0500

2021-05-07T17:58+0500

политика

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

вакцина

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1306/41/13064116_0:138:2485:1536_1920x0_80_0_0_595570a6a374918b397f3dafa1c53357.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы РФ.В ходе переговоров, стороны уделили особое внимание наращиванию совместных усилий в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, представители двух стран рассмотрели перспективы производства российской вакцины на территории Узбекистана.Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Главы государств приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта на таджикско-кыргызской границе мирным путем. Также президенты выразили полную готовность оказать содействие в дальнейшей стабилизации обстановки.Помимо этого, во время беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с предстоящим празднованием с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-startovala-postavka-vaktsiny-sputnik-v-v-regiony-strany-18637039.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцина, узбекистан