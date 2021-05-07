https://uz.sputniknews.ru/20210507/putin-i-mirziyoev-obsudili-perspektivy-proizvodstva-rossiyskoy-vaktsiny-v-uzbekistane-18638644.html
Путин и Мирзиёев обсудили перспективы производства российской вакцины в Узбекистане
Путин и Мирзиёев обсудили перспективы производства российской вакцины в Узбекистане
В ходе переговоров, президенты уделили особое внимание наращиванию совместных усилий в борьбе с пандемией коронавируса. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T17:57+0500
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы РФ.В ходе переговоров, стороны уделили особое внимание наращиванию совместных усилий в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, представители двух стран рассмотрели перспективы производства российской вакцины на территории Узбекистана.Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Главы государств приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта на таджикско-кыргызской границе мирным путем. Также президенты выразили полную готовность оказать содействие в дальнейшей стабилизации обстановки.Помимо этого, во время беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с предстоящим празднованием с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-startovala-postavka-vaktsiny-sputnik-v-v-regiony-strany-18637039.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцина, узбекистан
Путин и Мирзиёев обсудили перспективы производства российской вакцины в Узбекистане
17:57 07.05.2021 (обновлено: 17:58 07.05.2021)
В ходе переговоров, президенты уделили особое внимание наращиванию совместных усилий в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает
пресс-служба главы РФ.
В ходе переговоров, стороны уделили особое внимание наращиванию совместных усилий в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, представители двух стран рассмотрели перспективы производства российской вакцины на территории Узбекистана.
Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Главы государств приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта на таджикско-кыргызской границе мирным путем. Также президенты выразили полную готовность оказать содействие в дальнейшей стабилизации обстановки.
Помимо этого, во время беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с предстоящим празднованием с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.