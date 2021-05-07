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В Узбекистане стартовала поставка вакцины "Спутник V" в регионы страны
В Узбекистане стартовала поставка вакцины "Спутник V" в регионы страны
В СЭС опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что российским препаратом вакцинируют только чиновников. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T14:33+0500
2021-05-07T14:37+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
прививки
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане приступили к поставке российской вакцины "Спутник V" в регионы республики. Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭС). Также в СЭС опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что данным препаратом вакцинируют только чиновников. "Спутник V" предназначен для всех граждан, находящихся в группе риска, подчеркнули в госструктуре.Напомним: первая партия российской вакцины прибыла в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-vaktsinatsiya-sputnikom-v-budet-besplatnoy--ses-18515882.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", прививки

В Узбекистане стартовала поставка вакцины "Спутник V" в регионы страны

14:33 07.05.2021 (обновлено: 14:37 07.05.2021)
256
© Sputnik / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V
Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
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В СЭС опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что российским препаратом вакцинируют только чиновников.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане приступили к поставке российской вакцины "Спутник V" в регионы республики. Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭС).
Также в СЭС опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что данным препаратом вакцинируют только чиновников. "Спутник V" предназначен для всех граждан, находящихся в группе риска, подчеркнули в госструктуре.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
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В Узбекистане вакцинация "Спутником V" будет бесплатной — СЭС
27 апреля, 18:06
1973
Напомним: первая партия российской вакцины прибыла в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.
Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".
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