https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-startovala-postavka-vaktsiny-sputnik-v-v-regiony-strany-18637039.html

В Узбекистане стартовала поставка вакцины "Спутник V" в регионы страны

В Узбекистане стартовала поставка вакцины "Спутник V" в регионы страны

В СЭС опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что российским препаратом вакцинируют только чиновников. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T14:33+0500

2021-05-07T14:33+0500

2021-05-07T14:37+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

прививки

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане приступили к поставке российской вакцины "Спутник V" в регионы республики. Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭС). Также в СЭС опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что данным препаратом вакцинируют только чиновников. "Спутник V" предназначен для всех граждан, находящихся в группе риска, подчеркнули в госструктуре.Напомним: первая партия российской вакцины прибыла в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".

https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-vaktsinatsiya-sputnikom-v-budet-besplatnoy--ses-18515882.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", прививки