https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-sozdadut-institut-energeticheskix-problem-18637802.html
В Узбекистане создадут институт энергетических проблем
В Узбекистане создадут институт энергетических проблем
Новое госучреждение займется развитием цифровой экономики и внедрением интеллектуальных сетей в энергетике. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T16:16+0500
2021-05-07T16:16+0500
2021-05-07T16:16+0500
общество
энергетика
институт
кабинет министров узбекистана
электроэнергия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Кабинет Министров принял решение о создании Института энергетических проблем Академии наук на базе Научно-технического центра АО "Узбекэнерго". Эта мера позволит диверсифицировать энергетический баланс страны за счет создания инновационной инфраструктуры в энергоемких отраслях. Перед новым учреждением будет поставлена задача по испытанию новых технологий, энергетического оборудования и систем на основе альтернативной (нетрадиционной) энергетики и изучению их эффективности в климатических условиях страны, а также разработке конкретных рекомендаций по снижению энергопотребления отраслей экономики.Кроме того, институт примет участие в разработке стратегий, а также программ развития и модернизации топливно-энергетического комплекса на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Кроме того, он займется развитием цифровой экономики и внедрением интеллектуальных сетей в энергетике.Основная деятельность Института энергетических проблем Для реализации поставленных задач руководство госучреждения намерено расширить сотрудничество с зарубежными институтами, а также обеспечить интеграцию науки и образования.Кроме того, в соответствии с концепцией по обеспечению Узбекистана электрической энергией в ближайшие десять лет, в стране планируется создать новые виды электрогенерации за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной электростанции. Также намечено строительство ветровых электростанций совокупной мощностью 3 ГВт, солнечных электростанций совокупной мощностью 5 ГВт, а также АЭС мощностью 2,4 ГВт.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/novyy-podkhod-k-podklyucheniyu-elektroenergii-v-uzbekistane--preimuschestva-i-nyuansy--17920124.html
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энергетика, институт, кабинет министров узбекистана, электроэнергия, узбекистан
В Узбекистане создадут институт энергетических проблем
Новое госучреждение займется развитием цифровой экономики и внедрением интеллектуальных сетей в энергетике.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
Кабинет Министров принял решение
о создании Института энергетических проблем Академии наук на базе Научно-технического центра АО "Узбекэнерго". Эта мера позволит диверсифицировать энергетический баланс страны за счет создания инновационной инфраструктуры в энергоемких отраслях.
Перед новым учреждением будет поставлена задача по испытанию новых технологий, энергетического оборудования и систем на основе альтернативной (нетрадиционной) энергетики и изучению их эффективности в климатических условиях страны, а также разработке конкретных рекомендаций по снижению энергопотребления отраслей экономики.
Кроме того, институт примет участие в разработке стратегий, а также программ развития и модернизации топливно-энергетического комплекса на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Кроме того, он займется развитием цифровой экономики и внедрением интеллектуальных сетей в энергетике.
Основная деятельность Института энергетических проблем
проведение научных исследований по обеспечению энергетической безопасности страны, обеспечению устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
разработка научно обоснованных рекомендаций по совместному использованию топливно-энергетических ресурсов между соседними странами региона;
обоснование трансфера и адаптации современных энергетических технологий к условиям республики;
содействие развитию в стране энергетического машиностроения и электротехнической отрасли.
Для реализации поставленных задач руководство госучреждения намерено расширить сотрудничество с зарубежными институтами, а также обеспечить интеграцию науки и образования.
Кроме того, в соответствии с концепцией по обеспечению Узбекистана электрической энергией в ближайшие десять лет, в стране планируется создать новые виды электрогенерации за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной электростанции. Также намечено строительство ветровых электростанций совокупной мощностью 3 ГВт, солнечных электростанций совокупной мощностью 5 ГВт, а также АЭС мощностью 2,4 ГВт.