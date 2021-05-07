https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-sozdadut-institut-energeticheskix-problem-18637802.html

В Узбекистане создадут институт энергетических проблем

В Узбекистане создадут институт энергетических проблем

Новое госучреждение займется развитием цифровой экономики и внедрением интеллектуальных сетей в энергетике. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T16:16+0500

2021-05-07T16:16+0500

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общество

энергетика

институт

кабинет министров узбекистана

электроэнергия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Кабинет Министров принял решение о создании Института энергетических проблем Академии наук на базе Научно-технического центра АО "Узбекэнерго". Эта мера позволит диверсифицировать энергетический баланс страны за счет создания инновационной инфраструктуры в энергоемких отраслях. Перед новым учреждением будет поставлена задача по испытанию новых технологий, энергетического оборудования и систем на основе альтернативной (нетрадиционной) энергетики и изучению их эффективности в климатических условиях страны, а также разработке конкретных рекомендаций по снижению энергопотребления отраслей экономики.Кроме того, институт примет участие в разработке стратегий, а также программ развития и модернизации топливно-энергетического комплекса на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Кроме того, он займется развитием цифровой экономики и внедрением интеллектуальных сетей в энергетике.Основная деятельность Института энергетических проблем Для реализации поставленных задач руководство госучреждения намерено расширить сотрудничество с зарубежными институтами, а также обеспечить интеграцию науки и образования.Кроме того, в соответствии с концепцией по обеспечению Узбекистана электрической энергией в ближайшие десять лет, в стране планируется создать новые виды электрогенерации за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной электростанции. Также намечено строительство ветровых электростанций совокупной мощностью 3 ГВт, солнечных электростанций совокупной мощностью 5 ГВт, а также АЭС мощностью 2,4 ГВт.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/novyy-podkhod-k-podklyucheniyu-elektroenergii-v-uzbekistane--preimuschestva-i-nyuansy--17920124.html

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энергетика, институт, кабинет министров узбекистана, электроэнергия, узбекистан